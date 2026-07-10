Вашингтон и Тегеран снова сцепились за Ормузский пролив: кто на самом деле держит морскую артерию

Вопрос контроля над Ормузским проливом остается одной из наиболее острых точек глобальной геополитики, вызывая жесткое противостояние между Тегераном и Вашингтоном. Своим видением сложившейся ситуации в комментарии изданию Pravda.Ru поделился Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук.

Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) официально заявило, что Иран не обладает правом единоличного контроля над проходом судов через Ормузский пролив. Американские военные таким образом опровергли сообщения иранских СМИ о том, что транзит торговых кораблей возможен лишь по маршрутам, утвержденным Тегераном. До этого заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади обвинил США в нарушении договоренностей и попытках навязать новый маршрут передвижения судов. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что пролив будет открыт исключительно на иранских условиях.

Долгов отмечает, что заявления американского командования во многом продиктованы пропагандистскими интересами и желанием сформировать определенное мировое общественное мнение. При этом Иран настаивает на своих правах, аргументируя это тем, что акватория пролива является частью его территориальных вод. Напряженность в Персидском заливе уже привела к тому, что конфликт дорого обходится странам уязвимого импорта.

"Для США это одновременно и пропагандистский ход, и попытка повлиять на мировое общественное мнение, представив Иран как сторону, ограничивающую судоходство в проливе. Иран утверждает, что контролирует акваторию, США — что это их прерогатива. Однако военный потенциал Америки выше, и реальный расклад, скорее всего, будет определяться в ходе негласных переговоров. Они вполне вероятны, даже несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о прекращении действия меморандума", — отметил эксперт.

Ситуация осложняется тем, что любые удары по Ирану из-за угрозы судоходству ставят под удар долгосрочную стабильность. По словам Долгова, Трамп стремится к компромиссу, так как внутри американского общества нарастает недовольство затяжными военными действиями без видимых результатов.

В данном контексте перемирие оказалось слишком неудобным для США и не приносит ожидаемого политического триумфа. Очередная эскалация, включая удары по базам и атаки на суда, свидетельствует о том, что стороны пока не готовы к окончательному урегулированию. Эксперты также отмечают, что покушение на Трампа стало новой картой против Ирана, еще сильнее запутывая клубок взаимных обвинений. В итоге вопрос реального контроля над стратегической морской артерией переведен в категорию крайне нестабильных, где атмосфера вокруг танкеров в проливе задает тон всей международной повестке.

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