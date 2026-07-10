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Мобилизация на Украине вышла из-под привычного контроля: Зеленский получил удар изнутри

Мир

Рост недовольства мобилизационными процессами на Украине создает серьезное политическое давление на президента Владимира Зеленского, однако не стоит ожидать быстрой смены власти. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Ранее Зеленский отреагировал на массовые протесты во Львове, вызванные действиями сотрудников военкоматов. Украинский лидер признал наличие негативного отношения граждан к военнослужащим, о чем сообщало издание "Новости Live". Общественное сопротивление принудительным мерам призыва стало системным явлением, вскрывающим глубинный конфликт между властью и рядовыми гражданами.

Бойков отмечает, что тотальный контроль спецслужб и полиции в ключевых городах страны минимизирует риск повторения сценариев, подобных "майдану". Внутренняя система безопасности эффективно подавляет очаги сопротивления, поэтому прямая угроза режиму в настоящее время незначительна.

"Я думаю, что вероятность массовых протестов, способных сместить власть на Украине, отсутствует. Как мне видится, люди там запуганы, а власть так или иначе удерживает контроль в ключевых городах: все просматривается, везде ведётся слежка — за этим следят спецслужбы и полиция", — отметил он.

Тем не менее, протестная активность, охватившая различные районы украинских городов, продолжает негативно влиять на рейтинги президента. По словам Бойкова, это серьезный фактор, который руководство вынуждено учитывать при планировании своей политики, особенно в условиях конкуренции с такими фигурами, как бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, или глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*.

"Это серьезный фактор, и я думаю, он учитывается в дальнейших расчетах, включая возможное продолжение боевых действий. Он способен отразиться на рейтингах, и Зеленский не может его игнорировать, особенно понимая, что Залужный и Буданов* теоретически могли бы составить ему конкуренцию на гипотетических выборах", — отметил Бойков.

Аналитики подчеркивают, что открытое признание кризиса руководством страны лишь подчеркивает масштаб проблемы. Ситуация осложняется тем, что для подавления инакомыслия Киев использует репрессивный аппарат, что подтверждают данные о методах борьбы с протестующими, которых заставляют идти на унизительные публичные признания. На этом фоне в обществе нарастает отчуждение, которое активно использует внешняя разведка, играя на уязвимостях киевского тыла.

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* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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