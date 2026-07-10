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Европе напомнили цену враждебного курса: санкционная ставка ЕС может оставить Брюссель без ресурсов

Мир

России следует пересмотреть подходы к взаимодействию с западными торговыми партнерами на фоне продолжающегося экономического давления. Политолог Александр Ведруссов в беседе с Pravda.Ru отметил, что текущая модель отношений с Европой утратила актуальность, а стремление сохранять статус надежного поставщика в условиях враждебных действий не имеет смысла.

Жан-Ноэль Барро
Фото: commons.wikimedia.org by Aurore Martignoni / European Union, 2024 / EC - Audiovisual Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Жан-Ноэль Барро

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует принять 21-й пакет ограничительных мер, который, по предварительным данным, затронет энергетический сектор и финансовые институты России. Как заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, целью инициативы является дополнительное сокращение доходов российского бюджета от экспорта ресурсов. На этом фоне даже поставки газа в Европу требуют переосмысления с точки зрения государственной выгоды.

"Мне кажется, основная сложность не в санкциях, а в отсутствии четкой модели поведения по отношению к Западу и Европе. Мы продолжаем торговлю, хотя Европа неоднократно демонстрировала враждебную позицию. Тем не менее мы по-прежнему пытаемся выстраивать с ней экономические отношения", — отметил Ведруссов.

Эксперт подчеркивает, что российские ресурсы востребованы в других регионах мира, где спрос на них значительно выше, чем в стагнирующей Европе. При этом торговля с недружественными странами осуществляется в ущерб репутации.

Ситуация усугубляется и напряженностью вокруг ключевых морских проливов, где новые торговые барьеры могут спровоцировать глобальный дефицит ресурсов. Пока европейская промышленность вынуждена сталкиваться с последствиями собственных политических решений, стоит помнить, что отказ от дешевых энергоносителей крайне дорого обходится экономике ЕС.

"Если Европа напрямую участвует в украинских усилиях по уничтожению российского экспортного потенциала — портов, танкеров, НПЗ и другой инфраструктуры, используемой для поставок ресурсов на Запад, — а мы продолжаем с ней торговать, значит, ключевой урон исходит не от самих санкций. За все эти годы они не сыграли решающей разрушительной роли", — пояснил политолог.

Очевидно, что Россия обладает достаточным запасом прочности, чтобы выдержать любые внешние ограничения. В Москве уже работают над импортозамещением и поиском новых рынков сбыта, в том числе активно развиваются проекты в сфере северной логистики. В то же время, как свидетельствует практика, саморазрушительная политика Брюсселя приводит к потере конкурентоспособности целого региона, и дальнейшее участие России в поддержке такой модели выглядит все менее целесообразным.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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