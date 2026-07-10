Громкие слова не сработали: реальное число миротворцев в секторе Газа шокирует несоответствием с планами

Планы Дональда Трампа по стабилизации обстановки в секторе Газа столкнулись с жёсткой реальностью на местах. Изначально предполагалось развертывание масштабного международного контингента, однако на практике речь идет о нескольких десятках военных. Ситуация осложняется взаимным недоверием сторон и отсутствием единого мнения о том, кто должен управлять анклавом после завершения активных боевых действий.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сектор газа

Согласно первоначальному мирному плану, для обеспечения безопасности в палестинском анклаве должны были прибыть 20 000 миротворцев. Их главной задачей было не допустить возвращения ХАМАС в качестве полноценной военной силы. Однако сейчас, по данным The Wall Street Journal и источников в вооруженных силах США, в регион с трудом отправляют первую группу из 10–20 марокканских военнослужащих. Даже этот минимальный ввод отложен на несколько месяцев, а пока военные будут проходить подготовку у границы с Израилем.

"Подобный разрыв между амбициями и реальностью указывает на системный просчет. Попытка остановить конфликты резкими жестами без детальной проработки механизмов безопасности на земле обычно приводит к тому, что буферная зона Ближний Восток превращается в зону постоянного напряжения, а не мира", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Основным препятствием для реализации плана стал отказ группировки ХАМАС принимать американскую резолюцию. Палестинцы категорически не согласны сдавать оружие и открыто называют ввод любых иностранных сил «новой формой оккупации». Кроме того, страны, готовые отправить войска, опасаются вступить в прямые столкновения, так как новый контингент должен выполнять роль «сил принуждения», а не простого наблюдения.

Политический тупик усугубляет разрыв между союзниками США. В то время как европейские государства и арабские страны настаивают на возвращении к власти Палестинской национальной администрации, Израиль выступает категорически против этого сценария. На этом фоне конфликт только обостряется, так как Берлин пытается влиять на Тель-Авив в вопросах управления территориями.

Параметр Заявлено в плане Реальное положение Численность контингента 20 000 человек 10–20 человек (в ожидании) Статус войск Силы стабилизации Прохождение подготовки у границы Финансовая поддержка Более $5 млрд на восстановление Средства выделены, но безопасность не обеспечена

Несмотря на то, что созданный Трампом «Совет мира» уже одобрил выделение более 5 миллиардов долларов на восстановление инфраструктуры сектора, спонсоры не желают выделять деньги под невнятный проект. Армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает удерживать примерно половину Газы, опираясь на так называемую «желтую линию».

Ситуация с миротворцами в Газе напоминает другие попытки Запада навязать свои правила игры, которые часто заканчиваются провалом. Например, когда Болгария останавливает Rheinmetall завод из-за финансовых обманов, или когда НАТО превращает Чёрное море в зону скрытого противостояния.

Кто должен был составить контингент? — Предполагалось участие международных сил, в частности, первая группа должна была состоять из марокканских военных. .

Почему ХАМАС против ввода войск? — Организация рассматривает присутствие иностранных военных как новую форму оккупации и отказывается сдавать оружие.

Какую сумму выделили на восстановление Газы? — «Совет мира» одобрил сумму свыше 5 миллиардов долларов, но по состоянию на текущий момент, официальный целевой фонд Совета мира по Газе, находящийся под управлением Всемирного банка, фактически пуст — на его счета не поступило ни одного доллара из обещанных государствами-донорами миллиардов.

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