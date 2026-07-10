Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия получила тихий козырь против артиллерии ВСУ: огневые точки выдают себя сами
Мир станет ближе к Якутии: решение правительства РФ убрало барьер для туристов
Мобилизация на Украине вышла из-под привычного контроля: Зеленский получил удар изнутри
Тихое наступление паразитов в Коми: регион столкнулся с невидимой угрозой в летних лесах и парках
Бензиновый вопрос вышел из-под контроля: Новак раскрыл, почему заправки начали испытывать проблемы
Отдых на природе начинался безоблачно: какие ошибки вынуждают ехать с пикника прямо в больницу
Эти фрукты могли уничтожить сады: в порту Туапсе экстренно изолировали тонны товара из Турции
Мечты Киева разбились о статистику: амбициозный план наладить выпуск ПВО зашел в системный тупик
Самые недооцененные упражнения оказались самыми важными: с них начинается настоящее преображение

Громкие слова не сработали: реальное число миротворцев в секторе Газа шокирует несоответствием с планами

Мир » Азия » Ближний Восток

Планы Дональда Трампа по стабилизации обстановки в секторе Газа столкнулись с жёсткой реальностью на местах. Изначально предполагалось развертывание масштабного международного контингента, однако на практике речь идет о нескольких десятках военных. Ситуация осложняется взаимным недоверием сторон и отсутствием единого мнения о том, кто должен управлять анклавом после завершения активных боевых действий.

сектор газа
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сектор газа

Согласно первоначальному мирному плану, для обеспечения безопасности в палестинском анклаве должны были прибыть 20 000 миротворцев. Их главной задачей было не допустить возвращения ХАМАС в качестве полноценной военной силы. Однако сейчас, по данным The Wall Street Journal и источников в вооруженных силах США, в регион с трудом отправляют первую группу из 10–20 марокканских военнослужащих. Даже этот минимальный ввод отложен на несколько месяцев, а пока военные будут проходить подготовку у границы с Израилем.

"Подобный разрыв между амбициями и реальностью указывает на системный просчет. Попытка остановить конфликты резкими жестами без детальной проработки механизмов безопасности на земле обычно приводит к тому, что буферная зона Ближний Восток превращается в зону постоянного напряжения, а не мира", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Основным препятствием для реализации плана стал отказ группировки ХАМАС принимать американскую резолюцию. Палестинцы категорически не согласны сдавать оружие и открыто называют ввод любых иностранных сил «новой формой оккупации». Кроме того, страны, готовые отправить войска, опасаются вступить в прямые столкновения, так как новый контингент должен выполнять роль «сил принуждения», а не простого наблюдения.

Политический тупик усугубляет разрыв между союзниками США. В то время как европейские государства и арабские страны настаивают на возвращении к власти Палестинской национальной администрации, Израиль выступает категорически против этого сценария. На этом фоне конфликт только обостряется, так как Берлин пытается влиять на Тель-Авив в вопросах управления территориями.

Параметр Заявлено в плане Реальное положение
Численность контингента 20 000 человек 10–20 человек (в ожидании)
Статус войск Силы стабилизации Прохождение подготовки у границы
Финансовая поддержка Более $5 млрд на восстановление Средства выделены, но безопасность не обеспечена

Несмотря на то, что созданный Трампом «Совет мира» уже одобрил выделение более 5 миллиардов долларов на восстановление инфраструктуры сектора, спонсоры не желают выделять деньги под невнятный проект. Армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает удерживать примерно половину Газы, опираясь на так называемую «желтую линию». 

Ситуация с миротворцами в Газе напоминает другие попытки Запада навязать свои правила игры, которые часто заканчиваются провалом. Например, когда Болгария останавливает Rheinmetall завод  из-за финансовых обманов, или когда НАТО превращает Чёрное море в зону скрытого противостояния. 

Кто должен был составить контингент? — Предполагалось участие международных сил, в частности, первая группа должна была состоять из марокканских военных. .

Почему ХАМАС против ввода войск? — Организация рассматривает присутствие иностранных военных как новую форму оккупации и отказывается сдавать оружие.

Какую сумму выделили на восстановление Газы? — «Совет мира» одобрил сумму свыше 5 миллиардов долларов, но по состоянию на текущий момент, официальный целевой фонд Совета мира по Газе, находящийся под управлением Всемирного банка, фактически пуст — на его счета не поступило ни одного доллара из обещанных государствами-донорами миллиардов.

Читайте также:
Грязная афера Вашингтона на Ближнем Востоке: Пентагон забирает под контроль чужие рубежи
Фальшивая забота о мире: Германия решила указать Израилю на его место

 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Западные штабы в полной растерянности: Москва и Пекин создали единый кулак против США
Мир. Новости мира
Западные штабы в полной растерянности: Москва и Пекин создали единый кулак против США
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Мир. Новости мира
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Таганрог содрогнулся ночью: массированный удар спровоцировал экстренный вывоз целых жилых кварталов
Ростовская область
Таганрог содрогнулся ночью: массированный удар спровоцировал экстренный вывоз целых жилых кварталов
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Привычный статус планеты рухнул за ночь: астрономы пересчитали параметры близкого соседа
Чизкейк со сковороды: творожный десерт с манкой, сметаной и ягодным топпингом удивит нежностью
Громкие слова не сработали: реальное число миротворцев в секторе Газа шокирует несоответствием с планами
Покушение на Трампа стало новой картой против Ирана: Ближний Восток снова играет на нервах США
Дверь скрипит и плохо закрывается: петли можно привести в порядок без вызова мастера
Самый упрямый уголок участка: пень можно убрать без корчёвки и тяжёлой техники
Июль должен был стать золотым месяцем для Турции, но случилось обратное: отели начали распродавать номера
Циничный саботаж Запада: молчание Европы на запрос РФ о химоружии скрывает страшную правду
Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей
Бензин перевалил за сотню: рыночная ловушка поставила частные АЗС на грань выживания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.