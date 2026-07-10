Покушение на Трампа стало новой картой против Ирана: Ближний Восток снова играет на нервах США

Информацию о подготовке Ираном покушения на американского лидера Дональда Трампа следует воспринимать с осторожностью из-за высокого риска манипуляций со стороны Израиля, заявил военный эксперт и аналитик Борис Подопригора. В комментарии для Pravda.Ru специалист объяснил, почему громкие разведывательные данные могут оказаться частью сложной информационной игры на Ближнем Востоке.

Фото: Веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщило о передаче израильской разведкой данных в Вашингтон. Согласно этим материалам, Тегеран якобы разработал детальный план устранения Дональда Трампа. Поводом для подозрений стали также инциденты во время траурных церемоний в Иране, где участники разворачивали баннеры с прямыми угрозами в адрес американского политика. При этом не стоит забывать, что обстановка в регионе остается крайне нестабильной. Например, конфликт США и Ирана регулярно переходит в фазу обмена ударами, что затрудняет поиск дипломатических решений.

Подопригора подчеркнул, что хотя исключать возможность акций возмездия со стороны Ирана нельзя, полностью доверять версиям, исходящим от израильских спецслужб, было бы преждевременно. Идеологическое и политическое противостояние между странами длится десятилетиями, что вынуждает стороны использовать любые методы информационной войны.

"Я думаю, что все это очень и очень подвешено. Исключать каких-либо акций возмездия со стороны Ирана нельзя. Но одновременно нельзя полностью полагаться на те версии, которые исходят от Израиля. Потому что в идеологическом и информационно-политическом плане между Израилем и Ираном, начиная с 1979 года, идет война, что называется, не на жизнь, а на смерть", — пояснил он.

Эксперт отметил, что Израиль может быть прямо заинтересован в вовлечении Вашингтона в полномасштабное военное столкновение с Тегераном. Провокации в медийном поле становятся удобным инструментом для достижения этой цели. Ситуация осложняется тем, что в Аравийском море регулярно фиксируются инциденты с участием сил Пентагона. В частности, военно-морское противостояние сторон негативно сказывается на рейтингах американских властей внутри страны.

"Более того, со стороны Израиля наблюдаются откровенные провокации. Израиль крайне заинтересован в том, чтобы Соединенные Штаты нанесли по Ирану уничтожающий удар. Это очевидно не только иранцам, но и всему миру", — отметил Подопригора.

По мнению специалиста, любая информация из зоны конфликта требует тщательной фильтрации. Сейчас любые сведения о намерениях сторон используются для эскалации. Стоит учитывать, что атаки иногда затрагивают гражданские объекты. Так, в ходе боевых действий под удары американских ракет попадала даже гражданская инфраструктура, что вызывало жесткую ответную реакцию восточных союзников.

Проблема безопасности первых лиц также остается острой на фоне внутреннего напряжения в самих Штатах. Аналитики напоминают, что покушение на Трампа часто связывают с глубоким политическим расколом в американском обществе. Параллельно с этим Тегеран ищет новые способы защиты своих интересов, а политика Тегерана в последние годы все больше ориентирована на укрепление долгосрочных оборонных связей с северными партнерами для противодействия внешнему давлению.

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