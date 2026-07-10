Запад заговорил о тайном союзе России и Китая: альянсу срочно понадобился новый общий враг

Заявления о засекреченном характере взаимодействия Москвы и Пекина являются попыткой сплотить страны НАТО на фоне внутреннего кризиса альянса, считает Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что реальное партнерство двух государств носит демонстративно открытый характер и базируется на общих интересах в сфере безопасности.

Фото: https://kremlin.ru/events/president/trips/54504/photos by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин

Ранее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на агентурные данные разведок Франции и Германии сообщило, что Китай и Россия тайно углубляют свое военное сотрудничество. В материале утверждалось, что стороны якобы разрабатывают методы противодействия спутниковой системе Starlink, а реальный масштаб взаимодействия Москвы и Пекина значительно превышает официальные данные. На этом фоне в западном экспертном сообществе обсуждается масштабное строительство единой оборонной архитектуры, способной изменить баланс сил в мире.

По словам Подберезкина, подобные публикации в западной прессе не имеют под собой реальных оснований. Специалист подчеркнул, что Россия и Китай не скрывают ключевых направлений своей совместной работы, включая проведение регулярных маневров. Наблюдатели отмечают, что даже плановые учения с Россией поставили НАТО в неудобное положение из-за их высокой эффективности.

"Чтобы узнать о нашем сотрудничестве, не нужно обращаться к агентам разведок — тем более таких, как Англия, Франция и Германия, которые сегодня мало что могут сделать в отношении Китая. Мы проводим открытые маневры и подробно рассказываем о них, а также о нашем военно-техническом сотрудничестве, включая самые высокотехнологичные области", — отметил он.

Эксперт добавил, что мифы о "тайных союзах" используются западными политиками как инструмент консолидации Евросоюза и Североатлантического альянса. Образ общей угрозы помогает искусственно сглаживать разногласия внутри западного блока. При этом аналитики фиксируют, что попытка очернить Китай обернулась очередным провалом для европейской дипломатии, не принеся ожидаемых политических дивидендов.

"Это выдумка, она, скорее всего, направлена на то, чтобы преодолеть наметившийся в НАТО кризис и разногласия, показав общую угрозу двух крупнейших государств, которые не признают их систему. Речь о Китае и России, которых на Западе называют оппортунистами, не принимающими ценности западной системы", — рассказал специалист.

Подберезкин выразил сомнение в возможности эффективного давления на Пекин со стороны таких игроков, как Великобритания или Франция. По его словам, Пекин и Москва обладают достаточным суверенитетом, чтобы игнорировать внешние попытки влияния.

Параллельно с этим в прессе обсуждается, как четыре генерала России прибыли в закрытые зоны Китая для координации действий, что также интерпретируется Западом как симптом усиления связей. Однако профессор подчеркивает, что подобные шаги являются естественным ответом на внешние вызовы. В частности, на востоке активно обсуждают, как в Китае высмеяли сказки о прямом столкновении НАТО с Россией, указывая на неготовность Запада к реальному конфликту.

"Трудно предположить, что страны НАТО способны оказать влияние на Китай. Это маловероятно. Вообще, как и на Россию, на Китай вряд ли кто-то может повлиять. Подобные заявления — скорее демонстрация намерений", — резюмировал Подберезкин.

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