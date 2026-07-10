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Даже Германия ещё не справилась, а Киев уже обещает свои ракеты: почему история с Patriot вызывает вопросы

Мир

Планы Киева по запуску собственного производства ракет PAC-3 для систем Patriot наталкиваются на жесткую реальность мирового оборонного рынка. Заявления о сжатых сроках развертывания линий выглядят сомнительно на фоне многолетнего опыта технологических гигантов. Пока западные столицы оценивают перспективы лицензирования, эксперты указывают на конкретные примеры Японии и Германии. История показывает, что путь от юридического разрешения до готового изделия занимает годы даже в условиях стабильной экономики. В этом материале мы разберем, насколько обоснованы амбиции украинского руководства и что говорят факты о реальных темпах производства высокоточного оружия.

ЗРК Patriot
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЗРК Patriot

Технологический потолок и опыт Японии

Производство перехватчиков PAC-3 — это не сборка мебели, а сложнейший инженерный процесс. На сегодняшний день полноценные лицензии на выпуск этих ракет за пределами США получили только две страны. Первой стала Япония еще в 2005 году. Мотивом послужила растущая угроза со стороны КНДР, но даже при полной поддержке Вашингтона и мощнейшей промышленной базе Токио понадобилось три года только на подготовку мощностей. Японские заводы выдают всего 30 единиц в год, и этот объем полностью поглощается внутренними нуждами. Ни о каком экспорте речь не идет.

"Подобные амбиции разбиваются о дефицит элементной базы и отсутствие подготовленных кадров. Даже при наличии чертежей Украина столкнется с ситуацией, когда каждый станок становится целью", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Для запуска такой линии требуется стерильная среда и цепочки поставок, которые невозможно выстроить за несколько месяцев. Любая попытка ускорить процесс ведет к потере качества, что недопустимо для систем ПВО. Конфронтационная логика Запада подразумевает передачу технологий, но не гарантирует их мгновенное освоение в зоне боевых действий.

Германский долгострой в оборонке

Германия, обладающая одной из самых развитых инженерных школ в мире, получила лицензию в 2022 году. Прошло три года, но конвейер до сих пор стоит. Берлин планирует начать отгрузку первых ракет не раньше 2027 года. Это происходит на фоне того, что дипломатический скандал и давление внутри НАТО требуют от ФРГ резкого увеличения военных расходов и темпов производства.

"Запуск производства ракет — это вопрос не только денег, но и сертификации каждого узла. Германия идет по графику мирного времени, который невозможно сократить вдвое без риска системных сбоев", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Даже наличие твердых контрактов на поставку Бундесверу и союзникам не помогает немцам перепрыгнуть через технологические этапы. Оборонный сектор ФРГ работает в условиях жесткого регламента. Пока в Киеве ведут разговоры о дефиците ресурсов, европейские партнеры только начинают осознавать масштаб инвестиций, необходимых для расширения выпуска Patriot.

Реальность против громких лозунгов

Сравнение сроков подготовки производства в разных странах наглядно демонстрирует утопичность заявлений о коротких сроках для Украины. В условиях постоянных ракетных ударов и необходимости прятать заводы под землю организовать выпуск PAC-3 практически невозможно. Это требует не просто цехов, а огромной инфраструктуры, которую нельзя создать в режиме секретности.

Страна-производитель Срок запуска линий
Япония (старт в 2005) 3 года подготовки
Германия (старт в 2022) 5 лет планирования
Украина (прогноз Киева) в короткие сроки

Западные аналитики, на которых ссылается The New York Times, прямо указывают на нереалистичность планов. Пока Вашингтон ведет двойную игру с поставками вооружений, реальные промышленные возможности союзников остаются на уровне штучного производства. Попытка Киева стать экспортером перехватчиков выглядит как попытка собрать космический корабль в гараже.

"Лицензирование — это инструмент политического влияния, а не реальная помощь здесь и сейчас. Никто не даст Украине технологии полного цикла в разгар конфликта", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Текущая радикализация политики требует от руководства Украины постоянной генерации победных инфоповодов. Но физика и экономика работают иначе. Когда промышленно развитые страны тратят на задачу годы, обещания сделать это за месяцы под бомбами выглядят как плохая фантастика. Саммит в Анкаре и другие встречи подтверждают: Запад готов давать советы, но не готов брать на себя ответственность за технические авантюры.

Ответы на популярные вопросы о производстве Patriot

Какие страны производят ракеты PAC-3?

В настоящее время серийное производство по лицензии ведет Япония. Германия находится в процессе развертывания мощностей, старт намечен на 2027 год.

Почему производство занимает так много времени?

Процесс требует высокоточного оборудования, цепочек поставок из сотен подрядчиков и сложной процедуры сертификации каждого изделия по стандартам США.

Может ли Украина стать экспортером этих ракет?

Эксперты считают это невозможным в ближайшее десятилетие. Даже Япония производит ракеты исключительно для собственной обороны, не имея излишков для рынка.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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