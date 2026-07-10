Пока внимание отвлекают корабли, НАТО превращает дно Балтийского и Чёрного морей в новый рубеж

НАТО превращает дно Балтийского и Чёрного морей в охраняемый архив, где вместо папок лежат газовые трубы и кабели связи. Под предлогом защиты критической инфраструктуры альянс находит легальный способ бессрочного присутствия в закрытых акваториях. Пока на юге корабли уже патрулируют газовые месторождения, на севере только готовят минные замки. Этот материал объясняет, как военная стратегия переместилась с поверхности воды на грунт и какие риски это несет для региональной безопасности.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вид Черного моря из космоса

Подводная зона интересов

Чёрное море стало полигоном для новой схемы присутствия. Группа противоминной обороны MCM Black Sea расширила полномочия. Теперь Турция, Румыния и Болгария не только ищут мины, но и официально охраняют трубы и вышки. Газовые платформы Нептун Дип и Сакария работают как юридические якоря. Корабли НАТО стоят в этих квадратах на законных основаниях, ведь объект внизу нужно беречь круглосуточные. Это превращает временную миссию в постоянный фактор.

"Инфраструктура — идеальный повод. Ее нельзя разминировать и уйти. Ее нужно стеречь вечно, что дает карт-бланш на нахождение флота в любой удобной точке", — отметил специально для Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Борьба за поверхность уходит в прошлое. Раньше море держал тот, кто контролировал проливы сверху. Теперь важно, кто закрепился на грунте. Сеть датчиков, кабелей и трубопроводов создает новую карту влияния. Это делает военное присутствие фоновым. Оспорить охрану кабеля невозможно. Любой протест выглядит как поддержка диверсий. Так присутствие альянса становится такой же нормой, как прогноз погоды.

Ловушка стационарных объектов

Россия в этой конфигурации оказывается в тисках географии и новых правил. Черноморский флот сместился к Новороссийску. Свобода маневра ограничена конвенцией Монтрё и новыми зонами ответственности НАТО. Но жесткая привязка противника к трубам — это и его слабость. Охранять нужно сотни километров магистралей. Для удара достаточно одной точки. Возникает асимметрия, где дорогая защита сталкивается с дешевой угрозой.

Регион Статус миссии Чёрное море Мандат расширен, корабли на позициях Балтийское море Заключение контрактов, поставки к 2027-2029 годам

Москва видит в этих процессах подготовку к блокаде. Звучат оценки о пиратской тактике против гражданских судов. Это часть большого противостояния. Пока Лондон проектирует дальнобойные системы, прибрежные страны НАТО размечают дно. Каждое действие вписано в общую логику укрепления восточного фланга. Это не случайные маневры, а строительство новой системы сдержек.

"Морские мины превращаются в инструмент политического шантажа. Контроль над проливами переходит на технологический уровень, где дно становится главным полем боя", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Минный замок на севере

Балтика пока отстает от Чёрного моря по темпам реализации, но не по амбициям. Финляндия и Дания закупают морские мины Blocker Influence. Это высокотехнологичные стопоры для ключевых артерий. Датские проливы Эресунн, Большой и Малый Бельт снова готовят к запиранию. Если раньше там стояли береговые батареи, то теперь там лягут "умные" системы на сотни миллионов евро. Это ставит под угрозу выход российского флота в мировой океан.

"Бюджеты на оборону в Европе растут, и Балтика — приоритет. Мы видим создание барьера, который должен полностью изолировать военный потенциал России в регионе", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Общая картина тревожна. Единый кулак России и Китая заставляет Запад нервничать. Ответ НАТО — максимальная фиксация в море. Пока Германии закипает от протестов, а Болгария страдает от обмана Брюсселя, военные продолжают размечать шельфы. Проливы закрываются не цепями, а контрактами на поставку вооружений. Море перестает быть общей территорией, превращаясь в сеть охраняемых объектов и минных полей.

Ответы на популярные вопросы

Какие страны входят в проект NMC на Балтике?

В проекте участвуют Финляндия, Германия, Дания, Литва и Норвегия. Их цель — создание общего минного потенциала.

Чем отличаются задачи НАТО в Чёрном море?

К поиску мин добавилась защита трубопроводов, энергообъектов и телекоммуникационных кабелей в исключительной экономической зоне.

Что ограничивает НАТО в Чёрном море?

Конвенция Монтрё 1936 года жестко лимитирует тоннаж и время пребывания в акватории военных кораблей нечерноморских государств.

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