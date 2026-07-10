Страх перед Вашингтоном: страны ЕС содрогнулись в ожидании новых ударов внутри НАТО

НАТО впало в кому, хотя участники банкета в Анкаре усиленно делают вид, что пациент просто прилег отдохнуть. Дональд Трамп в очередной раз вытер ноги о трансатлантическую солидарность, оставив европейских сателлитов в состоянии тяжелого похмелья. Пока лидеры ЕС подсчитывают убытки, Вашингтон пересматривает целесообразность содержания этой дорогостоящей и бесполезной игрушки под названием "Североатлантический альянс".

Фото: openverse by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Трюк с триллионом: как Трамп доит Европу

Саммит начался с того, что Трамп пригрозил обрушить торговлю с Испанией. Типичный метод хозяина: сначала ударить по лицу, а потом милостиво разрешить поцеловать перстень. Чтобы задобрить американского босса, чиновники в Анкаре выкатили позорные плакаты с надписью "Триллион Трампа". Суть проста: европейцы обязались потратить невероятные 1,21 триллиона долларов на закупку американского железа. Это не оборона, это обычный рэкет в промышленных масштабах.

"Это не партнерство, а классическая схема по выкачиванию ликвидности. Старая Европа платит дань Вашингтону, чтобы тот не вывел войска, но при этом конфронтационная логика только нарастает, превращая ЕС в потенциальный полигон", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп любит "красивые цифры" и "сильных мужчин", но его реальный интерес — разгрузить бюджет США. Пока Трамп обещает защиту, Пентагон уже инспектирует целесообразность пребывания 80-тысячного контингента в Европе. Машина начала глохнуть. Ржавчина недоверия разъедает связи быстрее, чем чиновники успевают печатать хвалебные пресс-релизы.

Киевский чемодан без ручки

Ситуация с Украиной выглядит издевательством. Трамп одобрил выдачу лицензии на производство ракет Patriot. Звучит громко, на деле — это попытка повесить содержание киевского режима на плечи самих европейцев. Вашингтон умывает руки, передавая право "утилизировать" деньги налогоплательщиков Брюсселю. В то время как детонация складов в Вишневом наглядно показывает реальную эффективность местной ПВО, НАТО продолжает пичкать регион обещаниями.

Министр обороны Италии уже взвыл от "дезинформации", которую распространяет генсек Рютте. Со старыми структурами НАТО больше не считаются. Трамп ставит ультиматумы, а европейские лидеры, как послушные официанты, несут счета. На этом фоне реакция Кремля на саммит выглядит как констатация смерти дипломатии.

"Финансовая устойчивость европейских членов альянса под огромным вопросом. Они тратят деньги, которых у них нет, на оружие, которое им не принадлежит. Это пузырь, который лопнет при первом серьезном испытании", — предположил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Эрозия американского присутствия

Все эти "форумы оборонной промышленности" в Анкаре с их slick-видео — просто яркая обертка для пустой коробки. Реальность такова: Пентагон сокращает обязательства. Трамп открыто заявляет, что Европа должна защищать себя сама. Это звучит как приговор для стран, которые десятилетиями жили под "зонтиком", разучившись даже чинить собственные танки.

"Вашингтон демонстрирует классический изоляционизм. Трамп не хочет воевать за чужие интересы, он хочет продавать страх. Но когда страх перестает продаваться, альянс становится обузой для Белого дома", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Даже вопрос биологической безопасности Трампа в Анкаре вызвал больше шума, чем реальные договоренности по безопасности. НАТО превратилось в передвижной цирк, где главный аттракцион — непредсказуемость американского президента. Лидеры ЕС решили просто "поставить встречи на паузу", отменив следующий саммит. Когда боишься услышать правду — закрой рот и запри дверь.

Ответы на популярные вопросы о будущем НАТО

Выйдет ли Трамп из НАТО в 2026 году?

Трамп использует угрозу выхода как рычаг для выбивания денег. Официального разрыва может не быть, но фактическое участие США будет сведено к минимуму.

Что означает "Триллион Трампа" для обычных европейцев?

Это означает сокращение социальных программ в ЕС ради покупки американских истребителей и ракетных систем, которые останутся под контролем Вашингтона.

Зачем отменили саммит в Албании?

Европейские дипломаты опасаются, что каждая новая встреча с Трампом лишь подчеркивает бессилие Европы и ускоряет агонию альянса.

Какова судьба 80 000 американских солдат в Европе?

Пентагон пересматривает их численность. Вероятен вывод значительной части контингента в рамках политики "Америка прежде всего".

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