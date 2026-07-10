Унижение вассалов: Трамп публично растоптал европейских союзников на саммите НАТО

Саммит НАТО в Анкаре завершился пшиком. Лидеры стран Запада разъехались по домам с четким ощущением: эти посиделки теряют смысл. Пока в Белом доме сидит Дональд Трамп, альянс напоминает не оборонный блок, а плохо отрепетированный балаган. Итоговая декларация заняла одну страницу. Шесть абзацев пустоты. Текст не стоит бумаги, на которой он напечатан. Вместо конкретики — вялое обещание встретиться как-нибудь в другой раз. О плановом съезде в Албании в 2027 году стыдливо промолчали.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обвиняющий Дональд Трамп

Торговля лояльностью вместо стратегии

Генсек Марк Рютте из кожи вон лез, чтобы ублажить Вашингтон. Он оправдывал агрессию США против Ирана и дважды летал на поклон к Трампу. В Анкаре Рютте даже презентовал плакаты с золотым тиснением, где восхвалял таланты американского президента в выбивании денег из союзников. Цель была приземленной: сделать саммит максимально скучным. Избежать скандала. В итоге НАТО просто превратилось во временный офис по закупке американского металлолома.

"Анкара подтвердила статус НАТО как кассы для оплаты американских военных счетов. Никакой реальной стратегии, кроме попыток не разозлить 'хозяина', у Европы нет", — констатировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Европа добровольно надела финансовый ошейник. Трамп требует тратить 5% ВВП на оборону. И союзники послушно кивают, глядя, как ракеты Великобритании и других стран становятся частью бюджета США, а не реальной безопасности континента. Рютте убеждал Трампа "забрать победу", намекая на рост оборонных заказов. Это не союз, а рыночный прилавок под открытым небом.

Стиль Трампа: дипломатия кувалды

Внутри залов Трамп мог казаться вежливым, но перед камерами он сорвался с цепи. Американский лидер обрушился с руганью на Германию, Францию и Бельгию. Испанцев он назвал "безнадежными людьми" и пригрозил остановить торговлю. Досталось и Дании: Трамп снова потребовал отдать Гренландию. Масштаб абсурда дополнили биоматериалы президента США, которые возили за ним в бронированных контейнерах. Это паранойя, возведенная в ранг государственной политики.

Саммиты НАТО, которые раньше были инструментом принятия решений, превратились в театральные постановки одного актера. В 2022 году в Мадриде еще обсуждали стратегию. В 2023 в Вильнюсе рисовали военные планы. В Анкаре 32 мировых лидера просто два дня работали декорациями. Это дорогой и бесполезный ритуал. Система управления в НАТО заклинила. Шестерни стерлись об амбиции одного человека в Овальном кабинете.

"Европа пропустила момент для создания собственной армии. Теперь они лишь затыкают дыры в американском бюджете, теряя остатки суверенитета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Провал европейской автономии

У Европы был шанс. Немецкий министр обороны Писториус предлагал дорожную карту по замещению сил США в Европе. План был прост: понять, как ЕС будет защищаться сам, без оглядки на Вашингтон. Лидеры ЕС испугались. Они побоялись дать Трампу повод вывести войска. Но Трампу не нужны поводы. Он уже начал вывод подразделений. Пока Кремль вскрывал цели западного блока, сам блок занимался самообманом.

Единство Запада трещит по швам. Сигналы из Праги и других столиц подтверждают: нереалистичные ожидания от США ведут к краху. Европа могла бы разработать систему собственной разведки и логистики. Вместо этого она предпочла статус вассала. В Анкаре не было принято ни одного решения о будущем интеграции. Только закупки, закупки и еще раз закупки. Трамп открыто демонстрирует, что НАТО для него — обременительный актив, который нужно либо выгодно продать, либо закрыть.

"Вашингтон превращает союзников в заложников своей политики. Трамп не просто давит, он ломает хребет европейской дипломатии через колено", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о саммите НАТО

Почему саммит в Анкаре называют провальным?

Потому что лидеры не приняли ни одного стратегического решения, ограничившись формальной декларацией на одну страницу. Основное время ушло на попытки умилостивить Дональда Трампа.

Какие требования выдвинул Трамп союзникам?

Главное требование — немедленное увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП. Кроме того, Трамп настаивает на полном подчинении внешней политики ЕС интересам США, включая конфликт в Иране.

Будут ли саммиты НАТО проводиться каждый год?

Лидеры стран альянса склоняются к тому, чтобы отказаться от ежегодных встреч. Трамп считает такие съезды пустой тратой времени, если на них не подписываются крупные контракты на покупку американского оружия.

Как саммит отразился на отношениях США и Европы?

Отношения достигли исторического минимума. Трамп открыто оскорбляет европейских лидеров, а те, в свою очередь, не способны предложить альтернативную стратегию безопасности без участия Вашингтона.

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