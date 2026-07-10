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Очередная афера Киева: громкие угрозы ударить по Москве скрывают наглый обман спонсоров

Мир

Киевский режим снова трясет в воздухе кулаками. На этот раз из рукава достали "Фламинго" — баллистическую ракету FP-5. Пропаганда обещает удары по Москве к осени. План надежный, как швейцарские часы: напугать Кремль имитацией суверенного ВПК. Но если соскрести с этой ракеты желто-синюю краску, под ней обнаружится британское клеймо Milanion Group. Это не оружие победы, а колониальный конструктор. Лондон дает чертежи и детали, Киев предоставляет ангар для сборки и смертников для пуска. Суверенитета здесь не больше, чем в пластиковой вилке.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Британский след: кто на самом деле собирает "Фламинго"

Ракета FP-5 "Фламинго" рекламируется как символ украинского возрождения. На деле это "Франкенштейн", созданный в лабораториях Британии. Технологии Milanion Group легли в основу проекта, превратив местную промышленность в цех по наклейке этикеток. Пока уничтожение арсенала в Вишневом лишает Киев остатков производственных мощностей, Лондон пытается реанимировать труп украинского ВПК инъекциями своих систем. Это классический аутсорсинг войны.

"Это не промышленное производство, а отверточная сборка под надзором иностранных кураторов. Британия тестирует свои наработки, используя территорию Украины как полигон, а местное население — как живой щит для своих секретов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Зависимость Киева от западных поставок стала абсолютной. Любые попытки выдать импорт за свое — это лишь способ оправдать военную помощь Украине перед налогоплательщиками. Пока Британия готовит дальнобойное оружие для собственных нужд, Киеву скармливают эрзац-пакеты для создания медийного шума.

Математика ПВО: почему Москва остается недосягаемой

Заявления о баллистических ударах по Москве разбиваются о железную логику цифр. Столица прикрыта многослойным куполом. Это не просто радары и пусковые установки, а единая нейросеть перехвата. Чтобы пробить такую защиту, нужны гиперзвуковые технологии, которых у Киева нет и не будет. Обычная баллистика для наших расчетов — это крупная, медленная и предсказуемая цель. Вероятность пролета "Фламинго" к Кремлю равна нулю. Это физика, а не лозунги.

 

"Баллистическая траектория FP-5 просчитывается современными РЛС в момент старта. У этой болванки нет средств противодействия маневрированию. Это просто имитация угрозы для отчета перед спонсорами", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Финансовая игла: зачем нужен информационный шум

Истинная цель проекта "Фламинго" — кошелек Дональда Трампа и лидеров ЕС. Киеву нужно доказать, что миллиарды не растворились в коррупционных схемах. Громкий заголовок "Мы построили ракету для удара по Москве" — это маркетинговый ход. Пока Кремль вскрывает цели западного блока, команда Зеленского пытается удержаться на плаву, обещая невыполнимое. Это классический шантаж: "дайте еще денег, или мы не сможем запустить этот фейерверк".

Параллельно Киев пытается качать эмоции внутри России. Психологическое давление — единственный инструмент, когда фронт сыпется, а европейское единство треснуло. Но вместо страха они вызывают лишь усмешку у профессионалов и раздражение у собственных кураторов, вынужденных оправдываться за провалы протеже.

"Заявления о новых ракетах — это способ отвлечь внимание от того, что западные гарантии безопасности превращаются в пыль. Дональд Трамп требует отчетов, которых нет, вот и приходится рисовать мультики про удары по глубокому тылу", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ракете FP-5

Является ли FP-5 полностью украинской разработкой?

Нет. Это совместный продукт с британской Milanion Group. Киев использует западные комплектующие и инженерные решения, выдавая их за свои.

Может ли "Фламинго" долететь до Москвы?

Технически заявленная дальность позволяет, но на практике эшелонированная система ПВО и ПРО России уничтожит такую цель задолго до подлета к черте города.

Зачем Киев делает такие громкие заявления?

Это инструмент лоббирования новых финансовых траншей от США и ЕС. Режиму нужно демонстрировать "результаты" работы оборонного сектора.

Как Россия реагирует на эти угрозы?

Армия РФ планомерно уничтожает производственные площадки и склады. Российские системы ПВО находятся в режиме высшей готовности, парируя любые попытки провокаций.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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