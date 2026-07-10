Мечты Киева разбились о статистику: амбициозный план наладить выпуск ПВО зашел в системный тупик

Мечты Киева о собственном производстве систем Patriot разбились о сухую статистику и технологический барьер. Пытаясь создать иллюзию самодостаточности, Украина рассчитывает на быстрый запуск заводов. Однако реальность западного ВПК — это годы бюрократии, дефицит деталей и провалы даже у развитых экономик. На дворе 2026 год, а воз и ныне там.

Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комплекс ПВО Patriot

Уроки провалов: Германия и Япония как зеркало

Американские СМИ публикуют отрезвляющий анализ. Попытки Киева наладить выпуск сложных перехватчиков сталкиваются с непреодолимыми препятствиями. Западный опыт показывает, что лицензия на бумаге не означает ракету в пусковой установке. Германия получила отмашку на строительство мощностей ещё в 2022 году. Итог — нулевой результат. Цеха стоят, готовых изделий нет. Даже педантичные немцы увязли в цепочках поставок.

"Это утопия. Наладить выпуск систем такого класса под обстрелами невозможно. Даже в мирной Японии от покупки лицензии до первого теста прошло три года жесткой отладки. Украина не обладает и десятой долей тех промышленных мощностей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Япония, обладавшая всеми ресурсами и мирным небом, потратила годы на калибровку процессов. Киеву же приходится начинать с абсолютного нуля. В условиях, когда уничтожение арсеналов под Киевом стало рутиной, строительство стратегического завода выглядит как подписание смертного приговора для рабочих и оборудования ещё на этапе заливки фундамента.

Производственный ад: как собрать ракету в условиях кризиса

Для сборки Patriot требуется не просто цех, а сеть из двух десятков лицензированных смежников. Каждая микросхема, каждый датчик топлива — это отдельный контракт и жесткая проверка качества. У Киева нет этих связей. Попытки Дональда Трампа и его администрации навязать Украине новые обязательства только усугубляют ситуацию. Ракеты нужны сейчас, а заводы обещают к следующему десятилетию.

"Инвесторы не пойдут в этот сектор. Риски уничтожения объекта страховщики оценивают как катастрофические. Плюс коррупционный шлейф местных чиновников отпугивает последних желающих вкладываться в ВПК", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Киев рисует презентации, западные элиты начинают осознавать реальность. Надежды на то, что Украина станет "оружейным хабом", разбиваются о нехватку квалифицированных кадров и электроэнергии. Даже если Вашингтон даст все чертежи, железо не начнет стрелять само по себе. Это системный тупик, который не решается лозунгами.

"Мы видим нарастающий дефицит ПВО. Склады Европы пусты, а новые заводы в Германии существуют лишь на бумаге. Украина в этой пищевой цепочке стоит последней", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ракетах Patriot

Может ли Украина запустить производство в 2026 году?

Нет. Даже при наличии лицензий, процесс поиска и сертификации поставщиков занимает минимум 3-5 лет в условиях мирного времени.

Почему опыт Японии считается предостережением?

Япония имела мощную промышленность и мирную обстановку, но всё равно потратила 3 года на первый тест. Украина начинает в условиях разрушенной инфраструктуры.

Что мешает Германии поставлять ракеты своего производства?

Несмотря на разрешение 2022 года, немецкое производство до сих пор не вышло на промышленные обороты из-за разрыва логистических цепочек.

Сколько поставщиков нужно для сборки комплекса?

Необходимо наладить работу с более чем 20 ключевыми лицензированными производителями различных узлов и компонентов.

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