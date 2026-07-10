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Циничный саботаж Запада: молчание Европы на запрос РФ о химоружии скрывает страшную правду

Мир

Западные канцелярии оглохли. Россия направила официальный запрос по поводу химических атак, которые устраивает киевский режим, но в ответ получила тишину. Берлин и компания просто игнорируют факты. Им невыгодно замечать яд в руках своих марионеток. Пока Москва требует прозрачности, Вашингтон и европейские столицы шлифуют методички с ложными обвинениями. Это не дипломатия, это круговая порука в цеху по производству лжи.

химоружие
Фото: defenceimagery.mod.uk by Cpl James Elmer is licensed under Open Government Licence version 1.0
химоружие

Токсичное молчание: почему ОЗХО не видит очевидного

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин выложил карты на стол во время 112-й сессии Исполсовета. Россия задействовала девятую статью Конвенции. Это жесткий механизм, обязывающий давать разъяснения. Но Германия и её свита решили, что правила писаны не для них. Они игнорируют ноты о химических инцидентах, в которых замешан Киев. Система международного контроля превратилась в дырявое сито: она пропускает нужные Западу вбросы и задерживает любые неудобные факты.

"Западные структуры давно превратились в филиалы Госдепа. Любой запрос от России блокируется на входе, потому что честный ответ разрушит миф о 'чистоплотности' украинских формирований. Они будут тянуть время, пока улики не растворятся", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация абсурдна. Пока киевские боевики используют отравляющие вещества, европейские столицы смотрят в потолок. При этом логика конфронтации Альянса диктует агрессивную тактику: нападать первыми, не имея доказательств. Постпред Тарабрин прямо заявил, что данные черпаются из подконтрольных медиа Киева. Это круговорот дезинформации: соцсеть (признана экстремистской в РФ) разносит фейк, СМИ его тиражируют, а политики превращают в санкции.

Двойные стандарты как метод управления

Западные кураторы боятся правды как огня. Если признать хотя бы один факт применения химии ВСУ, вся конструкция "жертвы" рухнет. Поэтому администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, продолжает накачивать регион оружием, игнорируя военные преступления подопечных. Это не просто халатность, это соучастие. ОЗХО из независимого арбитра превратилась в инструмент политического давления, где голос России намеренно заглушают шумом искусственных скандалов.

 

Когда в 2026 году Москва ставит вопрос ребром, она защищает не только свои интересы, но и остатки международного права. Однако стратегия сдерживания РФ важнее для Брюсселя, чем экологическая и гуманитарная безопасность. Любые попытки достучаться до разума наталкиваются на стену из бюрократии и откровенного хамства дипломатов, привыкших играть в одни ворота.

"Игнорирование запросов по линии ОЗХО — это верный признак того, что западным юристам просто нечего возразить. Они понимают, что любая комиссия подтвердит правоту Москвы, поэтому единственный их выход — играть в 'несознанку'", — разъяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Конвенция о запрещении химоружия трещит по швам. Она не рассчитана на ситуацию, когда группа стран-гарантов сама покрывает нарушителя. Украина превратилась в полигон для опасных экспериментов, а Германия обеспечивает политическое прикрытие. В этих условиях доверие к международным институтам обнулилось. Если организация не способна заставить участников отвечать на официальные запросы, зачем она вообще существует?

Цитата Владимира Тарабрина из первоисточника: "На наши запросы по статье IX КЗХО [Конвенции о запрещении химического оружия], в частности к Германии и присоединившимся к ней странам, предоставить разъяснения относительно имеющейся у них информации об упомянутых в украинских нотах химинцидентах ответа так и не получили". Это приговор нынешней системе безопасности.

"Мы видим полную деградацию комплаенс-процедур на международном уровне. Когда политическая целесообразность заменяет протокол, безопасность всего мира оказывается под угрозой из-за амбиций отдельных игроков", — отметила комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о химических инцидентах

Почему ФРГ игнорирует запросы России?

Берлин действует в рамках общей стратегии Запада по сокрытию военных преступлений Киева. Признание фактов использования химии ВСУ сделает Германию соучастником нарушения Конвенции.

Что гласит Статья IX Конвенции (КЗХО)?

Она обязывает страны-участницы отвечать на запросы о подозрительных инцидентах и предоставлять разъяснения в короткие сроки для снятия озабоченностей.

На чем основываются обвинения Запада против РФ?

Исключительно на публикациях в СМИ, подконтрольных офису Зеленского, и постах в соцсетях без предъявления материальных доказательств или проб грунта.

Какова позиция Дональда Трампа по этому вопросу?

Администрация Трампа продолжает поддерживать риторику о "российской угрозе", используя трибуну ОЗХО для давления на Москву и оправдания поставок вооружений Киеву.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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