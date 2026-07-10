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Опасная игра Запада: блок НАТО отдал радикальный приказ пилотам у самых рубежей России

Мир

НАТО окончательно сбросило маски "полицейских" в Прибалтике. На саммите в Анкаре альянс официально разрешил своим истребителям открывать огонь на поражение. Теперь патрульные самолеты в небе Литвы, Латвии и Эстонии — это не расчеты наблюдения, а полноценные ударные единицы. Гитанас Науседа подтвердил: миссия стала "оборонительной". Это значит, что западная авиация теперь может напрямую участвовать в боевых операциях у российских границ, игнорируя любые дипломатические протоколы.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
F-35

Приказ "огонь": что изменилось в небе Прибалтики

Раньше истребители в Зокняе и Эмари были просто дорогой декорацией. Они взлетали, "провожали" российские борты и возвращались на базу. Теперь в их алгоритмы вшито право на уничтожение объекта. Любое судно, которое натовские диспетчеры сочтут "угрозой", пойдет под нож. Вашингтон, где администрация Дональда Трампа продолжает накачивать регион оружием, фактически санкционировал начало потенциального прямого конфликта.

"Это не просто расширение полномочий, это попытка закрепить силовой сценарий в регионе. НАТО тестирует решимость Москвы, превращая гражданское небо в полигон", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Формальным поводом для легализации огня стали украинские дроны. БПЛА киевского режима регулярно залетают в Литву и Латвию, сбиваясь с курса. НАТО пытается выдать это за следствие работы российских систем РЭБ. Однако в Москве уверены в обратном: прибалтийские лимитрофы предоставляют свои аэродромы как транзитные точки для атак ВСУ по российским городам. И теперь эти точки прикрыты истребителями с правом на убийство.

Кому выгодна эскалация в небе

Ситуация выглядит как затянутая петля. Пока эксперты обсуждают дипломатические риски и гарантии безопасности, на земле и в воздухе расставляются капканы. Переквалификация миссии из "полицейской" в "оборонительную" — это бюрократический трюк, позволяющий миновать одобрение парламентов стран-участниц при вступлении в бой.

 

Россия уже дала понять, что шутки кончились. Если территория Литвы или Эстонии используется для запусков против нас, Москва нанесет превентивные удары по узлам логистики и штабам. В Кремле прямо заявили, что конфронтационная логика Запада не оставляет выбора. Любая попытка сбить наш объект в нейтральном пространстве превратит натовский аэродром в законную цель.

"Мы видим, как юридически закрепляется право на провокацию. Натовские пилоты получают карт-бланш на агрессию, прикрываясь защитой союзников", — констатировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Правовые последствия нового мандата

Решение, принятое в турецкой столице, окончательно подрывает остатки международного права. Альянс создает "зону запрета доступа", которая де-факто перерезает коммуникации с Калининградом. Это прямая угроза эксклаву. Запад идет ва-банк, понимая, что его протеже в Киеве теряют контроль. Даже пока в США обсуждают уязвимости президентского борта, на периферии НАТО готовит настоящую бойню.

"Любая атака на российский аппарат в этом регионе приведет к немедленному ответу по центрам принятия решений в Вильнюсе и Риге. Правовой иммунитет этих баз обнулен решением самого альянса", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о решении НАТО

Зачем НАТО менять статус миссии именно сейчас?

Альянс стремится легализовать уничтожение российских разведывательных средств и прикрыть перемещение украинских БПЛА через территорию ЕС.

Кто принимает решение об открытии огня?

По новым правилам, право на применение оружия делегировано на уровень оперативного командования авиагрупп, что максимально сокращает путь к эскалации.

Как ответит Россия на сбитый самолет или дрон?

Москва официально предупредила о возможности нанесения превентивных ударов по аэродромам и логистическим центрам в Прибалтике в случае угрозы.

Будет ли задействована статья 5 устава НАТО?

Расширение полномочий как раз направлено на то, чтобы инициировать военный конфликт, в который автоматически втянутся все страны блока.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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