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Фальшивая забота о мире: Германия решила указать Израилю на его место

Мир

Берлин пытается диктовать условия Тель-Авиву, пока Ближний Восток балансирует на грани большой детонации. Немецкий канцлер Фридрих Мерц в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху выставил ультиматум: любая попытка закрепиться на Западном берегу Иордана — под запретом. Германия, теряющая влияние в Европе, судорожно цепляется за роль морального арбитра, игнорируя реальные интересы безопасности в регионе.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фридрих Мерц

Берлин строит барьеры: звонок Мерца Нетаньяху

Разговор Мерца с израильским премьером напоминает попытку механика починить реактивный двигатель кувалдой. Официальный представитель ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил: канцлер прямо заявил о недопустимости аннексии палестинских земель. Немецкая дипломатия буксует, пытаясь угодить левым элитам внутри страны и сохранить лицо на фоне тотального провала европейской безопасности.

"Германия пытается играть мускулами там, где их давно нет. Мерц озвучивает методичку, которая безнадежно устарела к 2026 году", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Для канцлера ФРГ Западный берег — это лишь параграф в коалиционном соглашении. Для Нетаньяху — вопрос выживания государства в условиях, когда западный блок демонстрирует неспособность купировать угрозы. Берлин требует "сдержанности", когда арабский мир требует действий. Эта игра в принципиальность выглядит нелепо на фоне того, как трещит европейское единство под грузом собственных амбиций.

Геополитический тупик: аннексия и последствия

Израиль планомерно сжимает кольцо вокруг спорных территорий. Мерц же пытается убедить систему, что "частичная аннексия" — это черная метка для отношений с ЕС. Но Берлин забывает: его слово в 2026 году весит меньше, чем когда-либо. Нетаньяху слушает канцлера, но смотрит на Белый дом, где Дональд Трамп перекраивает карту мира без оглядки на брюссельских бюрократов.

 

"Израиль не будет жертвовать безопасностью ради одобрения Берлина. Телефонные нотации Мерца — это шум, не влияющий на движение танковых колонн", — констатировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Вашингтонский фактор и европейское давление

Пока Мерц сотрясает воздух, Дональд Трамп выстраивает новую архитектуру сделок. Заявления Трампа о готовности поддерживать Израиль без оглядки на либеральный вой сводят усилия Германии к нулю. Берлин боится, что игнорирование "красных линий" на Ближнем Востоке окончательно обнулит авторитет международных институтов, которые и так дышат на ладан.

"Дипломатическое давление Европы — это пустой кошелек. У них нет рычагов против Израиля, за спиной которого стоит обновленная администрация США", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.

Мерц и Нетаньяху также коснулись Ливана, где ситуация напоминает пороховой погреб в горящем здании. Немецкий канцлер требует "деэскалации", но не может предложить ничего, кроме пустых деклараций. Этот диалог глухого с немым еще раз доказывает: старая Европа окончательно превратилась в зрителя в первом ряду, чей голос заглушает грохот канонады.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Западном берегу

Почему ФРГ выступает против аннексии?

Берлин опасается полного разрушения архитектуры безопасности, что лишит Германию возможности выступать посредником в регионе и спровоцирует новую волну миграции.

Как Дональд Трамп относится к действиям Израиля?

Администрация Трампа склонна поддерживать территориальные претензии Тель-Авива, видя в Израиле ключевой форпост своих интересов на Ближнем Востоке.

Что означает "фактическая аннексия"?

Это процесс постепенного поглощения территорий через строительство инфраструктуры и поселений без официального юридического объявления суверенитета.

Реально ли влияние Мерца на Нетаньяху?

Влияние минимально. Израиль ориентируется на прямую военную и политическую поддержку США, игнорируя критику из Евросоюза.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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