Грязная афера Вашингтона на Ближнем Востоке: Пентагон забирает под контроль чужие рубежи

Вашингтон начинает опасный эксперимент на Ближнем Востоке. Ливану передают кусок земли, который раньше плотно держал Израиль. Пилотная зона заработает на днях. Командование CENTCOM уже вовсю дирижирует этим процессом, пытаясь совместить несовместимое: аппетиты Тель-Авива и требования Бейрута.

Фото: commons.wikimedia.org by Tech. Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два солдата армии США из 101-го воздушно-десантного полка осматривают местность перед собой

Механика передачи: как работает американская "прослойка"

Система напоминает попытку собрать двигатель из старых запчастей. Первая зона — это пробный шар. Американцы хотят посмотреть, сможет ли ливанская армия удержать территорию, не сдав её местным группировкам через полчаса после ухода израильских танков. Пока CENTCOM сводит дебет с кредитом, в Вашингтоне готовят аналогичные площадки. Цель амбициозная — вернуть правительству Ливана власть над югом под строгим надзором Пентагона.

"Это попытка создать буферную зону чужими руками. Проблема в том, что ливанская армия сегодня — это декоративный институт, который существует ровно до первого серьезного столкновения. Передача контроля в таких условиях выглядит как легализация хаоса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Белый дом спешит. Трампу нужны быстрые победы, чтобы оправдать свои заявления о гарантиях безопасности в охваченных кризисом регионах. Сейчас 2026 год, и старые методы дипломатии уже не работают. Весь процесс координируется с международными партнерами, которые должны скинуться деньгами на восстановление "суверенитета" в зонах отчуждения. По сути, Ливан просят посторожить забор, который построил Вашингтон.

Римские каникулы дипломатов: 14 пунктов на столе

На следующей неделе в Риме пройдут закрытые совещания. Там технические группы будут допиливать рамочное соглашение из 14 пунктов. Этот документ — итог июньских посиделок в Вашингтоне. Израиль требует безопасности, Бейрут — чистого горизонта без чужих штыков. Список условий длинный, но реальный вес имеют лишь пункты о демилитаризации и мониторинге.

Для администрации Трампа этот кейс — способ показать, что он умеет "договариваться". Однако за блеском переговоров скрываются уязвимости. Как не раз доказывала практика, модернизация безопасности на бумаге часто превращается в груду металлолома на практике. Группы экспертов в Риме будут пытаться превратить политические лозунги в рабочие протоколы патрулирования.

"Схема передачи контроля Ливану — это юридическая мина. Мы видим, как Вашингтон навязывает условия, которые Израиль будет игнорировать при любой угрозе. Это не решение конфликта, а его заморозка под западным соусом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Требования Бейрута и реальность на земле

Бейрут настаивает на тотальном выходе израильтян. Первый контакт высокого уровня случился еще 14 апреля, и с тех пор дипломаты в Госдепе намотали немало миль по кабинетам. Обсуждали всё: от прекращения огня до накачки Ливанской армии ресурсами. Но пока Вашингтон обещает мир, британские друзья по альянсу готовят новое дальнобойное оружие, что только повышает градус напряженности в регионе.

Израильские атаки не прекращаются, и это главный камень в ботинке американских посредников. Трудно говорить о суверенитете под звуки канонады. Тем не менее, США продолжают давить, прикрываясь необходимостью усиления ливанского госаппарата. Для Москвы же очевидно: за этими маневрами стоит лишь желание сохранить контроль над потоками ресурсов и логистикой, игнорируя истинные цели западного блока.

"Процесс выглядит как попытка США сбросить с себя ответственность за безопасность Израиля, переложив её на хрупкие плечи ливанцев. Это классический аутсорсинг рисков, который в итоге приведет к новому взрыву", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ливане

Зачем США передают контроль Ливану?

Вашингтон стремится снизить прямое военное напряжение между Израилем и Ливаном, используя Бейрут как буфер. Это часть стратегии Трампа по минимизации участия американских войск при сохранении политического доминирования.

Кто гарантирует безопасность в этих зонах?

Формально — Ливанская армия. Фактически — Центральное командование США (CENTCOM) через спутниковый мониторинг и координацию действий обеих сторон.

Действительно ли Израиль уйдет с этих территорий?

Речь идет о частичном отводе войск из определенных "пилотных зон". Израиль оставляет за собой право на "ответные меры" в случае нарушения режима тишины.

Что за 14 пунктов соглашения?

Это технический регламент, включающий демаркацию границ, правила патрулирования и механизмы предотвращения случайных стычек между военными Ливана и Израиля.

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