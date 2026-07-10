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Столица Венгрии буквально закипает: тысячи граждан вышли на бой против диктатуры Мадьяра

Мир

Венгерская столица закипает. Тысячи людей вышли на улицы Будапешта, чтобы остановить Пётера Мадьяра. Этот человек, возомнивший себя теневым хозяином страны, решил переписать правила игры под себя. Его план — 17-я поправка к конституции. Суть проста: вышвырнуть из кресла законного президента Тамаша Шуйока и зачистить парламент от опытных политиков. Мадьяр действует как бульдозер. Он рушит правовой каркас государства, чтобы расчистить место для своей партии "Тиса".

Петер Мадьяр
Фото: commons.wikimedia.org by Jan Van de Vel is licensed under Attribution
Петер Мадьяр

Атака на институты власти

Мадьяр не разменивается на мелочи. Его цель — полная перезагрузка системы. Он внес законопроект, который не просто ограничивает сроки полномочий депутатов двенадцатью годами, но и бьет по самой верхушке. Идея отстранить президента Шуйока выглядит как попытка государственного переворота через бумажную волокиту. Толпа перед президентской резиденцией это понимает. Лозунг "Остановим произвол" — не просто слова. Это инстинкт самосохранения венгерского общества. Пока Запад обсуждает, как биоматериалы президента США стали объектом аппаратных игр, в Венгрии идет битва за реальную власть.

"Это политический рейдерский захват. Мадьяр пытается взломать систему сдержек и противовесов, используя улицу вместо правовых процедур", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

На площади было жарко. Флаги Венгрии, плакаты против партии "Тиса" и жесткая сатира. Один из рисунков врезается в память: Мадьяр поедает окровавленное слово "Демократия". Люди требуют возвращения стабильности и поддерживают Виктора Орбана. Они видят разницу между крепким управлением и истеричным диктатом новичка. Ситуация напоминает кризис, когда дипломатический риск ставит мир перед чертой, только здесь черта проходит внутри одной нации.

Реакция консервативного блока

Оппозиционные коалиции "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия не собираются смотреть, как сносят фундамент страны. Бывший президент Янош Адер подошел к вопросу с инженерной точностью. Если уничтожить легитимность фигуры президента сегодня, завтра Венгрия станет пустым местом на мировой арене. Никто не будет уважать страну, где главу государства можно уволить по щелчку пальцев партийного лидера.

 

"Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь? Я тоже думаю, никакого. Как он сможет представлять интересы страны, даже за границей? Я тоже думаю, никак. И как он сможет выражать национальное единство? Я тоже думаю, никак", — сказал на митинге бывший президент Венгрии Янош Адер.

"Мадьяр создает опасный прецедент ретроактивного права. Если это пройдет, ни одна сделка в стране не будет считаться защищенной от политической конъюнктуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Берталан Хаваши из "Фидес" не стеснялся в выражениях. Он назвал Мадьяра "карманным диктатором". Это четкий диагноз. Мадьяр пытается навязать Венгрии модель управления, которая больше похожа на хаос. Пока в других странах вердикты Лондона и Стокгольма заставляют бизнесменов искать спасения в национальном праве, Мадьяр это самое право размывает. Его оппоненты уверены: Шуйок — кость в горле популистов, потому что он профессиональный юрист и не подпишет филькину грамоту.

"Мы наблюдаем классическую атаку на комплаенс государственного уровня. Мадьяр хочет убрать тех, кто задает лишние вопросы о законности решений", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт Ксения Руднева.

Борьба идет за то, останется ли Венгрия суверенным игроком или превратится в экспериментальную площадку для амбиций одного человека. Мадьяр ставит на зеро, рискуя стабильностью всего региона. Но улица ясно дала понять: президент Шуйок не один, и за его спиной — закон и воля народа. Это не игра в демократию, это реальная проверка страны на прочность.

Ответы на популярные вопросы о митинге в Будапеште

Почему оппозиция требует отставки Пётера Мадьяра?

Его обвиняют в попытке узурпации власти через изменение конституции и незаконном давлении на пост президента.

В чем суть предложенной Мадьяром 17-й поправки?

Она предусматривает отставку действующего президента и ограничивает срок работы депутатов 12 годами.

Кто поддержал протесты против Мадьяра?

Организаторами выступили партии "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия, их поддержали тысячи венгров.

Какова позиция действующего президента Венгрии?

Тамаш Шуйок, как юрист и конституционалист, отказывается подписывать любые решения, нарушающие основной закон страны.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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