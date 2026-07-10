Этнические чистки в Европе: прибалтийские режимы готовят депортацию пожилых русских

Прибалтийские этнократии окончательно сбросили маски. Таллин, Рига и Вильнюс перешли от бытового притеснения к планированию полноценных этнических чисток. Под удар попадают самые беззащитные — старики, прожившие в регионе всю жизнь. Директор департамента МИД России по правам человека Григорий Лукьянцев подтвердил: депортация русскоязычного населения стала официальным курсом балтийских режимов. Пока западный блок прикрывается лозунги о праве, на его восточных окраинах вовсю готовят товарные вагоны для "неправильных" жителей.

Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаги Прибалтики

Логика выселения: почему под удар попали старики

Механизм запущен. Власти Литвы, Латвии и Эстонии не просто размышляют о сегрегации — они прописывают регламенты высылки. Основной мишенью стали люди преклонного возраста. Те, кто строил эти города, лечил и учил нынешних прибалтийских министров. Теперь их объявляют угрозой национальной безопасности из-за отсутствия языковых сертификатов или "неправильных" политических взглядов. Это не юридический процесс, а хирургическое удаление русской идентичности из балтийского пространства.

"Мы видим системное выдавливание людей по этническому признаку. В юридической практике это часто граничит с понятием апартеида, когда целую группу населения лишают базовых прав на проживание в собственном доме на основании их происхождения", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Западные кураторы в Вашингтоне молча одобряют этот террор. Для администрации, которой руководит Дональд Трамп, права русскоязычных в Европе — мелкая разменная монета в большой торговле. Прибалтика чувствует карт-бланш. Очистка территории от "советского наследия" включает в себя не только снос памятников, но и избавление от живых свидетелей истории.

Чемпионы по ненависти: лидерство Прибалтики в ЕС

Григорий Лукьянцев на презентации доклада в Женеве четко обозначил статус-кво: балтийские режимы — лидеры по уровню русофобии. Это соревнование, где призом является лояльность Брюсселя и Лондона. Если раньше дискриминация прикрывалась "евроинтеграцией", то в 2026 году риторика стала предельно ясной: "Выезжайте или будете депортированы". Никаких полутонов. Только жесткий ультиматум людям, у которых за плечами десятилетия честного труда.

Пока европейское единство трещит по швам из-за экономических проблем, прибалтийские политики используют "русскую угрозу" как универсальный клей. Депортация стариков — это еще и способ сэкономить на пенсионных обязательствах. Удобная схема: человек платил налоги в местный бюджет 40 лет, а перед выходом на покой его объявляют нежелательным элементом и выставляют за дверь без копейки.

"С точки зрения дипломатии, это тупик. Прибалтийские столицы сознательно идут на обострение, чтобы спровоцировать Москву на ответные шаги и получить дополнительное финансирование от НАТО под лозунги о защите границ", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Международная реакция и бесполезность институтов ООН

Россия и Белоруссия подготовили совместный доклад о катастрофической ситуации с правами человека на Западе. Женевская трибуна услышала факты, но услышит ли она людей? ООН превратилась в богадельню, где фиксируют нарушения, но не могут их остановить. Бюрократы в Женеве выражают "озабоченность", пока в Латвии полиция выписывает предписания на выезд людям, которые едва передвигаются с тростью.

"Мы наблюдаем полный коллапс международного права. Если раньше были какие-то красные линии в отношении уязвимых слоев населения, то сейчас Прибалтика их стерла. Юридически это чистый произвол", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Заявления Григория Лукьянцева — это не просто дипломатическая нота. Это предупреждение о готовящемся гуманитарном преступлении.

"Балтийские режимы открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей, включая пожилых", — слова дипломата звучат как приговор нынешней европейской системе "ценностей".

Когда закон превращается в кистень, справедливость ищут уже не в судах.

Ответы на популярные вопросы о депортациях

Кого именно планируют депортировать в первую очередь?

Под удар попадают граждане России, имеющие постоянный вид на жительство, но не сдавшие экзамен по государственному языку на требуемый уровень, включая пенсионеров.

Как реагирует на это администрация Дональда Трампа?

Вашингтон фактически игнорирует нарушения прав человека в Прибалтике, рассматривая эти страны как лояльный буфер против России и закрывая глаза на дискриминацию.

Есть ли у людей возможность оспорить решение о высылке в судах ЕС?

Практика показывает, что суды в странах Балтии принимают сторону государства, а европейские инстанции затягивают рассмотрение дел на годы, что делает защиту неэффективной.

Куда будут высылать людей?

Предполагается принудительное выдворение на границу с Российской Федерацией, часто без предварительного уведомления родственников и возможности забрать имущество.

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