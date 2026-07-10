Прибалтийские этнократии окончательно сбросили маски. Таллин, Рига и Вильнюс перешли от бытового притеснения к планированию полноценных этнических чисток. Под удар попадают самые беззащитные — старики, прожившие в регионе всю жизнь. Директор департамента МИД России по правам человека Григорий Лукьянцев подтвердил: депортация русскоязычного населения стала официальным курсом балтийских режимов. Пока западный блок прикрывается лозунги о праве, на его восточных окраинах вовсю готовят товарные вагоны для "неправильных" жителей.
Механизм запущен. Власти Литвы, Латвии и Эстонии не просто размышляют о сегрегации — они прописывают регламенты высылки. Основной мишенью стали люди преклонного возраста. Те, кто строил эти города, лечил и учил нынешних прибалтийских министров. Теперь их объявляют угрозой национальной безопасности из-за отсутствия языковых сертификатов или "неправильных" политических взглядов. Это не юридический процесс, а хирургическое удаление русской идентичности из балтийского пространства.
"Мы видим системное выдавливание людей по этническому признаку. В юридической практике это часто граничит с понятием апартеида, когда целую группу населения лишают базовых прав на проживание в собственном доме на основании их происхождения", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Западные кураторы в Вашингтоне молча одобряют этот террор. Для администрации, которой руководит Дональд Трамп, права русскоязычных в Европе — мелкая разменная монета в большой торговле. Прибалтика чувствует карт-бланш. Очистка территории от "советского наследия" включает в себя не только снос памятников, но и избавление от живых свидетелей истории.
Григорий Лукьянцев на презентации доклада в Женеве четко обозначил статус-кво: балтийские режимы — лидеры по уровню русофобии. Это соревнование, где призом является лояльность Брюсселя и Лондона. Если раньше дискриминация прикрывалась "евроинтеграцией", то в 2026 году риторика стала предельно ясной: "Выезжайте или будете депортированы". Никаких полутонов. Только жесткий ультиматум людям, у которых за плечами десятилетия честного труда.
Пока европейское единство трещит по швам из-за экономических проблем, прибалтийские политики используют "русскую угрозу" как универсальный клей. Депортация стариков — это еще и способ сэкономить на пенсионных обязательствах. Удобная схема: человек платил налоги в местный бюджет 40 лет, а перед выходом на покой его объявляют нежелательным элементом и выставляют за дверь без копейки.
"С точки зрения дипломатии, это тупик. Прибалтийские столицы сознательно идут на обострение, чтобы спровоцировать Москву на ответные шаги и получить дополнительное финансирование от НАТО под лозунги о защите границ", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Россия и Белоруссия подготовили совместный доклад о катастрофической ситуации с правами человека на Западе. Женевская трибуна услышала факты, но услышит ли она людей? ООН превратилась в богадельню, где фиксируют нарушения, но не могут их остановить. Бюрократы в Женеве выражают "озабоченность", пока в Латвии полиция выписывает предписания на выезд людям, которые едва передвигаются с тростью.
"Мы наблюдаем полный коллапс международного права. Если раньше были какие-то красные линии в отношении уязвимых слоев населения, то сейчас Прибалтика их стерла. Юридически это чистый произвол", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Заявления Григория Лукьянцева — это не просто дипломатическая нота. Это предупреждение о готовящемся гуманитарном преступлении.
"Балтийские режимы открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей, включая пожилых", — слова дипломата звучат как приговор нынешней европейской системе "ценностей".
Когда закон превращается в кистень, справедливость ищут уже не в судах.
Под удар попадают граждане России, имеющие постоянный вид на жительство, но не сдавшие экзамен по государственному языку на требуемый уровень, включая пенсионеров.
Вашингтон фактически игнорирует нарушения прав человека в Прибалтике, рассматривая эти страны как лояльный буфер против России и закрывая глаза на дискриминацию.
Практика показывает, что суды в странах Балтии принимают сторону государства, а европейские инстанции затягивают рассмотрение дел на годы, что делает защиту неэффективной.
Предполагается принудительное выдворение на границу с Российской Федерацией, часто без предварительного уведомления родственников и возможности забрать имущество.
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.