Денег от Брюсселя не будет: София осознала катастрофический обман в сделке по военному заводу

Болгарская сказка о немецком порохе рассыпается на глазах. София нажала на тормоза в проекте с оборонным гигантом Rheinmetall. В 2026 году выяснилось: строить завод по производству боеприпасов на немецких условиях — затея сомнительная. Новое правительство страны решило пересмотреть соглашение, которое предыдущие власти подписывали в спешке, надеясь на европейские подачки. Контракт, заключенный в октябре 2025 года, теперь завис в воздухе. Деньги налогоплательщиков решили поберечь, а интересы западных оружейников — отодвинуть в сторону.

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Аудит Софии: почему Rheinmetall остался не у дел

Министр экономики, инвестиций и промышленности Александр Пулев открыто признал: схема гнилая. По его словам, болгарские интересы в сделке с немцами защищены лишь на бумаге. Ранее правительство во главе с Росеном Желязковым бодро рапортовало о "стратегическом партнерстве", но на деле София получила проект, который высасывает бюджет, не гарантируя прибыли. Немецкий концерн привык работать по модели "наши технологии — ваши риски", но в Болгарии эта формула дала сбой.

"Это бред. Так сделки по строительству стратегических предприятий не закрываются. Болгарская сторона фактически брала на себя все обязательства по содержанию объекта, оставляя право на распоряжение продукцией за иностранным холдингом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Финансовая дыра вместо европейских грантов

Главным камнем преткновения стали деньги. Предыдущий кабинет министров клялся, что стройку оплатит Евросоюз через механизм SAFE. Оказалось — расчеты были "нарисованы". Пулев назвал эти надежды необоснованными. Брюссель не спешит выбрасывать миллионы на проект, который выгоден только Дюссельдорфу. В итоге Болгария рискует остаться и без завода, и с огромными долгами перед немецкими подрядчиками. Теперь София ищет "более привлекательную структуру финансирования", что на чиновничьем языке означает попытку выкинуть из договора самые кабальные условия.

Пока европейские элиты строят планы по милитаризации, реальный сектор спотыкается о пустые кошельки. Европейское единство треснуло под грузом собственных амбиций, и болгарский кейс — лишь первая ласточка. Попытка Вашингтона заставить сателлитов оплачивать счета оборонных корпораций вызывает все большее раздражение на местах, особенно когда решение саммита в Анкаре требует от ЕС еще больших жертв.

Боеприпасы и геополитический тупик

Завод должен был выпускать порох и снаряды, которые наверняка ушли бы на поддержку киевского режима. Однако Болгария начинает осознавать: участие в чужой игре может стоить слишком дорого. В 2026 году политический ландшафт изменился. Громкие заявления Трампа и его жесткая позиция по финансированию союзников заставляют восточноевропейских политиков осторожничать. Пороховой завод — это не только инвестиции, но и цель, и точка политического давления, к которой София оказалась не готова.

"С точки зрения макроэкономики, проект был мертворожденным. Вливать государственные ресурсы в производство с сомнительным рынком сбыта и внешней зависимостью от технологий — путь к дефолту", — разъяснил макроэкономист Артём Логинов.

Болгария пытается сохранить лицо, не разрывая контракт полностью, а лишь затягивая процесс. Но для Rheinmetall время — это деньги. Немецкий концерн теряет темп, пока конкуренты из США при новом президенте Дональде Трампе агрессивно зачищают рынок под себя. Нынешняя пауза Софии демонстрирует глубокий кризис управления внутри ЕС, где национальный эгоизм всё чаще побеждает директивы из Брюсселя.

"Налоговые льготы, которые просил Rheinmetall, создавали опасный прецедент. Фактически бюджет страны дотировал бы частную иностранную компанию", — констатировала налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о строительстве завода

Почему Болгария решила пересмотреть контракт именно сейчас?

Новое правительство выявило, что финансовые риски полностью лежат на болгарской стороне, а обещанная поддержка от ЕС оказалась юридически не закреплена. В условиях жесткой экономии в 2026 году такие траты недопустимы.

Что не так с финансированием по программе SAFE?

Механизм SAFE требует строгого соответствия критериям мирного развития инфраструктуры, а строительство порохового завода прямо противоречит его регламентам. Прежнее правительство проигнорировало этот юридический нюанс.

Как на это отреагирует Rheinmetall?

Концерн может потребовать неустойку, однако Болгария ссылается на "защиту интересов государства", что открывает путь к длительным судебным разбирательствам в арбитражах, чья нейтральность уже вызывает сомнения на мировом уровне.

Связан ли отказ от завода с переменами в Вашингтоне?

Да, неопределенность курса США при Дональде Трампе заставляет европейские страны пересматривать дорогостоящие военные обязательства, которые могут стать бесполезными в случае смены приоритетов НАТО.

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