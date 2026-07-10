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Месть киевского режима: львовских бунтарей заставили пойти на крайне унизительный шаг

Мир

Львовский бунт против людоловской мобилизации закончился предсказуемым финалом. Парней, посмевших перевернуть колымагу ТЦК, быстро "упаковали" и выставили на всеобщее посмешище. В местных пабликах крутятся ролики с публичным покаянием. Сценарий стандартный для полицейского режима: избитые лица, опущенные глаза и обязательная мантра "Слава ТЦК". Система перемалывает несогласных, превращая вчерашних бунтарей в покорный ресурс для утилизации.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Ритуал унижения: как ломают львовских бунтарей

Во Львове больше не играют в демократию. Если ты коснулся машины ТЦК — ты враг государства. Видео извинений напоминает записи из заложников: монотонные фразы, продиктованные кураторами из спецслужб. Один из задержанных уже "созрел" для службы. Второй и вовсе выдал фантастическую версию о том, что он кадровый военный в отпуске. Логика проста: либо ты каешься и идешь на штурм, либо гниешь в казематах за госизмену. В условиях, когда политика Украины радикализируется, такие показательные порки становятся единственным способом удержать фронт ТЦК внутри страны.

"Это классическая демонстрация силы карательного аппарата. Любое низовое сопротивление гасится через личное унижение лидера протеста. Мы видим не правосудие, а акт запугивания остального населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Билет в один конец: от извинений до окопа

Задержание участников стихийного митинга превратилось в сафари. Полиция вместе с "титушками" в гражданском вычисляла активных участников по камерам. Результат — мгновенная отправка в тренировочные лагеря, которые больше напоминают тюрьмы. Пока Дональд Трамп решает вопросы безопасности своих бортов, киевский режим решает, кем затыкать дыры в обороне. Львовские парни стали валютой в этой кровавой сделке.

 

"С точки зрения закона — это чистый произвол. Принуждение к видеозаписям и мобилизация как наказание противоречат любым международным нормам, но для текущего режима это рабочий инструмент", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Методы облавы: гражданские кураторы и зачистка

Особого внимания заслуживает участие лиц в штатском. Это "эскадроны смерти" ТЦК, которые действуют без жетонов и протоколов. Они похищают людей на улицах, а полиция лишь обеспечивает прикрытие. Москва уже давно предупреждала о людоедской сути западного блока, который спонсирует этот террор. Для Вашингтона эти парни — просто статистика, для Киева — мясо, а для ТЦК — выполненный план по набору.

"Мобилизационный ресурс на исходе. Режим переходит к тактике террора внутри собственных городов, чтобы подавить инстинкт самосохранения у граждан", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации на Украине

Почему задержанных заставляют извиняться?

Это психологическая операция для подавления воли к протесту у остального населения города.

Имеет ли ТЦК право привлекать гражданских для задержаний?

Официально нет, но на практике "добровольные помощники" используются для грязной работы без правовых последствий.

Что ждет тех, кто извинился?

В кратчайшие сроки их отправляют на передовую, часто без должной подготовки, в качестве наказания за бунт.

Как реагирует местное население Львова?

После показательных извинений наступила фаза страха, открытые протесты быстро зачищаются силовиками.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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