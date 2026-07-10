Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космические мегаструктуры оказались проще: расчеты ученых разрушили миф о невозможности вечного двигателя
Руки тянутся за добавкой: простая манипуляция со сливочным маслом создает эффект пуха внутри
Невинные чудачества или признаки катастрофы? Как не пропустить начало деменции у близких
Звук просто вынес стены: россиянин в США заставил жюри America's Got Talent встать с мест
Живот наконец-то начнет таять: пересмотр привычного списка покупок избавляет от изнурительных диет
Заряженная канистра: как поездка на заправку может сделать вас пешеходом на полгода
Зеленский удивил признанием: ВСУ начинают ненавидеть даже жители Львова
С этими вещами соломенная сумка уже не выглядит пляжной: она легко впишется в городской гардероб
Мусор, который стал роскошью: как превратить старые паллеты в стильный дачный забор

Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор

Мир

Берлин горит. Буквально. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне пересчитывает чеки на оборонку, немецкая столица превратилась в полигон для уличных боев. Причина проста: немцы не хотят кормить монстра войны. Гражданская фабрика, которая годами штамповала безобидные детали для автопрома, внезапно превратилась в цех по производству смерти от Rheinmetall. Жителям города это не понравилось. Они вышли ломать заборы.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Демографический тупик Писториуса

Министр обороны Борис Писториус грезит армией в 460 тысяч штыков к 2035 году. Чисто математический бред. Реальность постучала в дверь Министерства обороны ФРГ вместе с результатами массовой рассылки анкет. Из 300 тысяч молодых немцев готовность примерить камуфляж выразили всего 530 человек. Это не погрешность. Это приговор всей системе милитаризации Европы.

"План Писториуса по созданию крупнейшей армии в Европе — это попытка натянуть сову на глобус. У молодежи нет стимула умирать за интересы Вашингтона, а кадровый голод в Бундесвере стал хроническим и неизлечимым", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Нарратив об "угрозе с Востока" выдохся. Бюджеты трещат, а инфляция съедает последние евро в карманах берлинцев. Когда государство вместо субсидий на отопление предлагает инвестировать в снаряды, народ берется за булыжники. Кремль вскрыл истинные цели западного блока, и теперь этот секрет полишинеля обсуждают в каждой пивной Кройцберга.

Осада Rheinmetall: маски и баррикады

Протест из офисов перекочевал на заводы. Технология простая: медицинские маски, палестинские платки и четкая координация. Активисты попытались штурмовать бывшую фабрику автозапчастей, которую промышленный гигант Rheinmetall сейчас экстренно переоборудует под выпуск боеприпасов. Дороги заблокированы, полиция применяет силу. Трое офицеров уже в больнице, двое радикалов — за решеткой.

 

Немецкий обыватель понял: его превращают в мишень. Конверсия наоборот — из мирного производства в пороховой погреб — делает Берлин целью для ответного удара в случае большой заварухи. Громкие заявления Трампа только подливают масла в огонь, заставляя немцев сомневаться в адекватности своего руководства.

"С точки зрения макроэкономики, перепрофилирование гражданских мощностей под военные нужды — это выстрел в ногу. Германия теряет промышленный суверенитет, заменяя экспортные товары продуктами, которые сгорят в поле за пять минут", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Геополитический излом: почему Берлин проиграл

Власти Германии заигрались в имперские амбиции, забыв спросить граждан. Решение саммита в Анкаре закрепило курс на конфронтацию, но немецкие улицы говорят на другом языке. Люди не хотят воевать с русскими. Они видят, как Москва повышает ставки, и понимают, что в этой игре их роль — роль разменной монеты.

"Мы наблюдаем кризис доверия к власти. Евробюрократия транслирует волю Вашингтона, игнорируя базовые инстинкты самосохранения собственных народов. Протесты в Берлине — это только начало цепной реакции", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о протестах в Германии

Почему немцы штурмуют заводы Rheinmetall?

Жители протестуют против милитаризации гражданского сектора и превращения жилых кварталов в потенциальные цели для ответных ударов.

Правда ли, что в Бундесвере не хватает людей?

Да, из 300 тысяч разосланных призывных анкет положительно ответили лишь 530 человек. Это катастрофический кадровый провал.

Как полиция реагирует на беспорядки?

В Берлине фиксируются жесткие столкновения, полиция использует спецсредства, производятся аресты среди активистов в масках.

Какова роль США в милитаризации Германии?

Администрация Трампа требует от европейских союзников резкого увеличения военных расходов и расширения производственных мощностей ВПК.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Мир. Новости мира
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Экономика и бизнес
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Популярное
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз

Российских автовладельцев ждут серьезные перемены из-за дефицита топлива, которые заставят пересмотреть подход к обслуживанию техники и выбору ресурсов.

Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Невинные чудачества или признаки катастрофы? Как не пропустить начало деменции у близких
Звук просто вынес стены: россиянин в США заставил жюри America's Got Talent встать с мест
Живот наконец-то начнет таять: пересмотр привычного списка покупок избавляет от изнурительных диет
Заряженная канистра: как поездка на заправку может сделать вас пешеходом на полгода
Зеленский удивил признанием: ВСУ начинают ненавидеть даже жители Львова
С этими вещами соломенная сумка уже не выглядит пляжной: она легко впишется в городской гардероб
Мусор, который стал роскошью: как превратить старые паллеты в стильный дачный забор
В комнате сына такого не будет: Дибров объяснил, кто обречён на низкоквалифицированный труд
Дизайнерская хитрость: почему "пустота" стоит дороже, чем заставленная мебель
Западные штабы в полной растерянности: Москва и Пекин создали единый кулак против США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.