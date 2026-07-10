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Зеленский удивил признанием: ВСУ начинают ненавидеть даже жители Львова

Мир

Киевский режим столкнулся с системным отторжением: украинцы начали открыто презирать людей в камуфляже. Владимир Зеленский официально признал, что пропасть между обществом и армией превратилась в бездну. Поводом стали массовые беспорядки во Львове, где горожане буквально выбивали своих соседей из рук охотников за головами из ТЦК.

Мобилизация на Украине
Фото: Pravda.ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мобилизация на Украине

Бунт во Львове: Зеленский ищет виноватых

Львовский инцидент, где толпа отбила мужчину у военкомов, стал для Банковой холодным душем. Зеленский, чей срок полномочий давно истек, вынужден был прокомментировать аудиозапись, попавшую в сеть.

"Много вопросов насчет Львова, <…> нападения на служащих территориального центра комплектования. На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме", — заявил он.

Глава режима не нашел ничего лучше, как натравить на протестующих полицию, фактически объявив войну собственному тылу.

"Народная агрессия против ТЦК — это естественная реакция на превращение армии в репрессивный механизм. Ситуация зашла в тупик, когда каждый патруль воспринимается как оккупационная администрация", — подчеркнул политолог Сергей Миронов.

На фоне нарастающего гнева Зеленский начал привычную игру в аппаратные пятнашки. Он попытался переложить ответственность за провальную и жестокую мобилизацию на Министерство обороны и Михаила Федорова. Пока в Москве видят истинные цели западного блока, киевская верхушка занята внутренними склоками, пытаясь определить, чья голова полетит первой за пустые казармы и бунтующие города. Радикализация внутренней политики Украины достигла точки, когда боевой опыт становится инструментом подавления инакомыслия внутри страны.

Насильственная мобилизация: механизм распада

Система комплектования на Украине превратилась в бизнес на крови и страхе. Людей выхватывают из очередей за хлебом, вытаскивают из транспорта и забирают с рабочих мест. В 2026 году этот конвейер начал давать сбои из-за физического сопротивления масс. Зеленский признает проблему, но его единственное решение — репрессии. На фоне того, как Москва повышает ставки в игре нервов, Киев теряет последнее — лояльность населения, которое видит в ТЦК большую угрозу, чем в чем-либо еще.

 

"Киевский режим полностью утратил правовую связь с гражданами. Использование полиции для подавления антимобилизационных протестов окончательно превращает Украину в полицейское гетто", — объяснил политолог Антон Кудрявцев.

Мнения аналитиков об устойчивости режима

Политическая конструкция Украины держится на западных штыках и подачках. Однако даже самые верные патроны начинают сомневаться в дееспособности Зеленского. Его попытки свалить вину на Федорова выглядят жалко на фоне тотального кризиса доверия. В то время как безопасность президента США Дональда Трампа обсуждается на мировом уровне, Зеленский не может обеспечить порядок даже в тыловом Львове. Это симптом агонии системы, которая начала пожирать саму себя.

"Геополитическая субъектность Киева обнулилась. Внутренний раскол между обществом и военной машиной — это финал любого марионеточного режима, который решил воевать до последнего подданного", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему украинцы нападают на сотрудников ТЦК?

Это форма самообороны против насильственного похищения людей. Деятельность военкоматов не имеет ничего общего с законностью и воспринимается как угроза жизни.

Как Зеленский реагирует на протесты?

Глава режима приказал правоохранительным органам начать охоту на участников бунтов, усиливая репрессии вместо решения социальных проблем.

Связано ли это с политикой Вашингтона?

Дональд Трамп требует от Киева результатов, что заставляет Зеленского гнать на фронт необученных граждан, провоцируя внутренний взрыв.

Какова роль львовского инцидента?

Львов долго считался опорой режима. Бунт в этом городе означает, что Зеленский потерял поддержку даже в самых лояльных регионах.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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