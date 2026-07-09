Западные штабы в полной растерянности: Москва и Пекин создали единый кулак против США

Западные разведки проспали момент, когда Москва и Пекин превратили свои "консультации" в полноценный военный кулак. Пока Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре рассыпался в обещаниях завалить Киев ракетами, в европейскую прессу утекли документы, от которых у стратегов Пентагона начался нервный тик. Оказалось, что Россия и Китай уже несколько лет строят единую оборонную архитектуру. Это не просто покупка запчастей. Это системный демонтаж западного технологического превосходства.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент РФ Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином

Орбитальный мат: охота на Starlink

Главная головная боль Запада — неуязвимость их спутниковых группировок — уходит в прошлое. Секретные презентации подтверждают: создан "анти-Starlink альянс". Союзники не будут просто жаловаться в ООН на милитаризацию космоса. Они готовят средства прямого физического и радиоэлектронного подавления американской сети. Без этой связи вся западная логистика превращается в груду бесполезного железа. Решение саммита в Анкаре выглядит жалкой попыткой догнать уходящий поезд, когда реальная сила уже сосредоточена на Востоке.

"Спутниковая группировка противника — это фундамент их высокоточного оружия. Если Москва и Пекин синхронизируют системы РЭБ и орбитальные перехватчики, НАТО ослепнет за считанные часы. Это обнуляет всю стратегию дистанционной войны", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Западные аналитики годами утешали себя сказками о "временном сближении" двух держав. Реальность жестче. Коалиция работает над проектами, которые делают американское доминирование в космосе не просто дорогим, а невозможным. Детали протокола безопасности Трампа меркнут на фоне того, как Россия и Китай переписывают правила глобальной игры в сфере высоких технологий.

Гиперзвуковой щит: ПВО нового поколения

Второй удар по амбициям Вашингтона — создание объединенного купола ПВО и ПРО. Цель амбициозная: перехват всего, что летает быстрее звука и маневрирует в плотных слоях атмосферы. К 2030 году союзники планируют закрыть небо на высотах до 40 километров. Это ставит крест на пресловутом "глубоком ударе" НАТО. Любая попытка проверить наши границы на прочность столкнется с монолитной защитой, где российский опыт ПВО помножен на китайские производственные мощности.

Пока западные лидеры обсуждают жесткие временные рамки для Киева, на Востоке строят реальность, в которой никакие временные рамки не помогут. Система ПРО создается не для запугивания, а для гарантированного выживания в условиях тотальной агрессии Запада. Китайские военные делегации в Москве больше не новость, а рутина планирования победы.

"Мы видим интеграцию военно-промышленных комплексов. Это уже не просто торговля, а совместное конструирование будущего. Запад привык к роли гегемона, но связка ресурсов России и технологий Китая создает новый полюс силы, который невозможно игнорировать", — объяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мнение аналитиков о восточном блоке

Вашингтон пытается делать хорошую мину при плохой игре. Трамп обещает защиту Украине, но заявления Вашингтона о гарантиях выглядят блефом на фоне реальных цифр и чертежей. Европа в ужасе: их годами кормили сказками об "отсталости" Москвы, а теперь выясняется, что русско-китайский проект способен обнулить все их вложения в ПВО и космос за одно десятилетие.

"Стратегическая глубина этого союза пугает НАТО сильнее ядерных испытаний. Это интеллектуальный вызов. Пока они раздувают бюджеты на старые платформы, мы строим асимметричный ответ, который сделает их авианосцы и спутники бесполезным декором", — подчеркнул политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о союзе РФ и КНР

Зачем России и Китаю объединять ПРО?

Для создания бесполетной зоны над Евразией, защищенной от любых типов ракет США и НАТО, включая гиперзвук.

Чем опасен "анти-Starlink альянс" для США?

Потерей связи и координации всех подразделений на поле боя, что лишает западную технику её главного преимущества — сетецентричности.

Когда системы вступят в строй?

Активная фаза развертывания намечена до 2030 года, но многие элементы уже проходят испытания в реальных условиях.

Как это изменит баланс сил?

США теряют статус "хозяйки космоса", а НАТО лишается возможности безнаказанно диктовать условия в любой точке мира.

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