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Зеленский в гневе: уничтожение арсенала в Вишневом запустило масштабную чистку кадров в ВПК

Мир

Складская логистика киевского режима дала сбой, который невозможно скрыть за дежурными сводками. Владимир Зеленский, чей статус лидера вызывает все больше вопросов, признал: детонация в Вишневом — не случайность. Там взлетел на воздух крупный арсенал. Теперь в "Укроборонпроме" готовят почву для репрессий. Вместо признания системного краха — кадровые зачистки. Гнилую конструкцию пытаются лечить ампутацией пальцев.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Логика взрыва: почему Вишневое стало целью

Объект в Вишневом долгое время считался "тихой гаванью" для распределения боеприпасов. Маскировка среди гражданской инфраструктуры — излюбленный метод Киева. Зеленский подтвердил потерю ценного ресурса. Это признание выглядит как попытка перехватить повестку до того, как физическое изменение контура безопасности станет очевидным для каждого жителя окрестностей.

"Это не просто халатность, это результат системного разложения управления. Склады физически изношены, а дисциплина в ведомстве отсутствует напрочь", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

"Укроборонпром" под ножом: кого назначат виновным

Государственный концерн, отвечающий за все — от утилизации снарядов до сборки дронов, превратился в громоотвод. Кадровая чистка, анонсированная Зеленским, преследует одну цель: найти крайних. Пока Дональд Трамп пересматривает объемы поддержки Вашингтона, Киеву нужно изображать бурную деятельность по борьбе с коррупцией и безалаберностью. В реальности же "Укроборонпром" не способен защитить собственные арсеналы даже в глубоком тылу.

 

Замена директоров не решит проблему отсутствия современных систем ПВО и хаоса в учете. Пока одни воруют, другие горят. Эта формула стала базовой для украинской оборонки. Текущая радикализация внутренней политики лишь подливает масла в огонь: должности раздают не профессионалам, а лояльным "патриотам" с сомнительным прошлым.

Радикализация и внутренний кризис управления

Зеленский нервничает. Каждое попадание по складу — это удар по его и без того шаткой легитимности. Когда конфронтационная логика Запада перестает приносить гарантированные дивиденды, приходится искать "предателей" внутри. Контроль над ВПК ускользает. Оборонные предприятия превратились в частные кормушки, где государственные интересы стоят на последнем месте после личной выгоды функционеров.

"Ресурсная база Киева истощена. Любые кадровые перестановки сейчас — это перекладывание ответственности. Профессионалов в отрасли почти не осталось, их заменили политические назначенцы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ВПК Украины

Что именно взорвалось в Вишневом?

По признанию самого Зеленского, на объекте находился крупный склад боеприпасов, принадлежащий структурам "Укроборонпрома".

Кого затронут кадровые чистки?

В первую очередь под удар попадут топ-менеджеры концерна и руководители подразделений, отвечающих за безопасность хранения опасных грузов.

Помогут ли увольнения прекратить взрывы?

Маловероятно. Проблема носит системный характер: отсутствие современных средств защиты и тотальная коррупция при строительстве укрытий.

Как на это реагирует Запад?

Вашингтон при Дональде Трампе усиливает контроль за использованием поставляемой помощи, что заставляет Киев имитировать жесткую борьбу с беспорядком.

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