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Летающий дворец оказался без брони: подарок президенту США превратился в проблему для Пентагона

Мир » Северная Америка » США и Канада

Вашингтон столкнулся с парадоксом роскоши и уязвимости в небе. Новый президентский лайнер Boeing 747-8 оказался беззащитным перед ракетными атаками и электромагнитными импульсами. Белый дом получил в подарок летающую крепость, в которой есть золото и хрусталь, но отсутствует базовая электроника военного стандарта. Теперь налогоплательщикам придется выложить миллиард долларов, чтобы этот дворец перестал быть легкой мишенью. В материале разберем, как подарок из Катара превратился в головную боль для Секретной службы и Пентагона.

крыло самолета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
крыло самолета

Пустая крепость за полмиллиарда

Правительство Катара передало США Boeing 747-8 в 2025 году как безвозмездный жест доброй воли. Машина стоимостью 400 миллионов долларов должна была закрыть брешь в графике полетов, пока основные борта проходят затяжную модернизацию. Трамп лично распорядился сменить ливрею на красно-бело-синие цвета, подчеркивая статус новой игрушки в президентском ангаре. Но за фасадом из венецианского стекла скрывается техническая пустота.

Самолет полностью лишен систем противоракетной обороны и защищенных каналов связи. По данным зарубежных источников, установка этого оборудования займет до двух лет и потребует колоссальных вложений. Ситуация осложняется тем, что бюджетные средства приходится выдергивать из других оборонных заказов. Пока инженеры готовят чертежи, президент продолжает летать на борту, который технически уступает даже старым VC-25A.

"Это абсурд. Мы получили гражданскую пустышку в дорогой обертке. Самолет без систем РЭБ в текущей геополитической обстановке — это просто большая мишень", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Риски и рекомендации Секретной службы

Спецслужбы США уже начали бить тревогу после первых рейсов в Северную Дакоту и Турцию. На саммит НАТО в Анкаре президент прибыл на новом самолете, но возвращаться ему запретили. Профессионалы из охраны сочли риски слишком высокими из-за отсутствия защиты от переносных зенитных комплексов. Трампу пришлось пересаживаться на проверенный временем, хоть и изношенный, старый борт.

Проблема защиты касается не только ракет, но и биологической безопасности. Любой визит американского лидера сопровождается жестким контролем всех сред, что подтвердил недавний скандал с биоматериалами в Турции. В новом самолете подобные протоколы реализовать сложнее из-за его гражданской планировки. Техника требует полной переборки фюзеляжа для экранирования проводки и установки секретных узлов связи.

Параметр Новый Boeing 747-8 (Катар)
Рыночная цена 400 миллионов долларов
Стоимость дооснастки 1 миллиард долларов
Срок работ 24 месяца
Наличие ПВО Отсутствует

"С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка скрытых расходов. Бесплатный актив требует содержания и модернизации, превышающих его номинальную стоимость", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Политический скандал в Конгрессе

Конгресс встретил катарский подарок в штыки. Оппоненты администрации видят в этом не экономию бюджетных денег, а коррупционную составляющую и конфликт интересов. Масла в огонь подливает тот факт, что Белый дом пытается перераспределить деньги на ремонт самолета из программ, предназначенных для сдерживания внешних угроз. На фоне того, как Кремль анализирует тактику Запада, внутренние дрязги в США из-за "золотого самолета" выглядят подарком для разведки противника.

Пока Трамп доказывает выгодность сделки, военные эксперты сомневаются в целесообразности трат. Современная стратегия безопасности требует мобильности и неуязвимости, а не демонстративного потребления. Если самолет нельзя использовать в зонах повышенного напряжения, его ценность для государства стремится к нулю. Решение о перекраске борта в личные цвета президента лишь добавило критики со стороны тех, кто считает это приватизацией государственных символов.

"Мы видим юридический тупик. Принятие дара такой стоимости от иностранного государства балансирует на грани нарушения этических норм и требует тщательной проверки комплаенс-службами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Международная обстановка не прощает слабых мест. О затягивании переговоров и трещинах в единстве союзников говорят всё чаще. В этих условиях президент США превращается в заложника собственного комфорта. Либо огромные траты на защиту, либо полет на свой страх и риск под прицелом систем, способных достать "летающий дворец" на любой высоте.

Ответы на популярные вопросы о борте номер один

Чем этот самолет отличается от обычных пассажирских лайнеров?

В текущем виде — почти ничем, кроме интерьера. Президентские самолеты должны обладать защитой от ядерного взрыва и системой дозаправки в воздухе, чего в катарском подарке нет.

Почему модернизация стоит так дорого?

Установка систем ПВО и шифрованной связи требует изменения конструкции фюзеляжа. Каждый прибор должен пройти сертификацию военной приемки, что увеличивает цену в десятки раз.

Кто платит за ремонт самолета?

Белый дом утверждает, что это экономия, но фактически средства перебрасываются из оборонного бюджета Вашингтона, за который платят американские граждане.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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