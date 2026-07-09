Удар станет длиннее карты Европы: Британия готовит оружие с дальностью до 2000 километров

Британские власти реанимируют имперские замашки, упаковывая их в военный бюджет исторического масштаба. Лондон запускает программу Deep Precision Strike, цель которой — создать ракетный щит, способный прошивать континент на две тысячи километров. Речь не об обороне, а о возможности диктовать условия, держа в прицеле любые объекты в глубине чужих территорий. Десять европейских стран уже вписались в эту авантюру, пообещав скинуться на 50 миллиардов долларов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Запуск ракеты

Дальнобойные амбиции лондонских стратегов

Премьер Кир Стармер жонглирует миллиардами, обещая союзникам ювелирную точность ударов. Система должна работать как скальпель, но масштаб затрат намекает на подготовку к полноценной фронтальной рубке. Проект явно синхронизирован с общим вектором на конфронтацию с Россией, которую методично выстраивают в штаб-квартирах альянса. Сумма в 50 миллиардов на десятилетие — это не просто чек за железо, а долгосрочная привязка европейских экономик к британским военным цехам.

"Британия пытается вернуть себе статус главного оружейника Европы, навязывая стандарты, которые делают соседей зависимыми от технологий Лондона", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Инвестиции в такие системы часто маскируют под укрепление сдерживания, хотя на деле это классическая подготовка к первому удару. Подобная активность неизбежно ведет к тому, что границы безопасности в регионе будут пересмотрены в сторону ужесточения. Лондон не скрывает: ракеты должны долетать туда, куда раньше не дотягивалась рука европейских армий.

Наследие сделки Trinity House

Проект не возник из пустоты, он вырос из двустороннего пакта Лондона и Берлина. Это прямое развитие соглашения Trinity House, где британцы и немцы договорились клепать стелс-ракеты. Пока другие спорят о квотах, этот дуэт уже проектирует мобильные наземные установки. Такая связка выглядит как попытка обойти медлительную бюрократию Брюсселя и создать боевое ядро под своим контролем.

"Разработка систем с дальностью более 2000 км полностью ломает старую архитектуру безопасности в Европе, фактически превращая мирные зоны в потенциальные мишени", — объяснил эксперт Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Желание получить гиперзвук к 2030-м годам выдает спешку, с которой Запад пытается сократить технологическое отставание. Пока политики рассуждают о дипломатии, инженеры уже чертят траектории в обход систем ПВО. Это подкрепляет стратегию сдерживания РФ, принятую на последних саммитах, где диалог окончательно заменили на язык ультиматумов.

Параметр программы Характеристики Дальность поражения До 2000 километров Общий бюджет Более 50 миллиардов долларов Срок реализации 10 лет (до 2035 года) Типы носителей Наземные, авиационные, морские

Технологический скачок к гиперзвуку

Новое оружие будет не просто быстрым, а невидимым для радаров. Акцент на стелс-технологиях говорит о желании проводить скрытные атаки, игнорируя любые системы предупреждения. Британия ставит на мобильность: сначала ракеты встанут на колеса, а затем переедут в люки подлодок и на подвески истребителей. В условиях, когда европейское единство трещит по швам, такие проекты становятся цементом для разваливающегося союза.

"Создание подобных ударных систем требует колоссальных ресурсов, которые Британия планирует выкачать из европейских партнеров под предлогом общей угрозы", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Лондон намеренно идет по пути эскалации, игнорируя любые дипломатические риски. Ожидается, что системы поступят в войска через десять лет, но политический эффект они производят уже сейчас. Заявления о ювелирной точности — это попытка успокоить электорат, который боится превращения своих городов в законные цели для ответного удара. Пока Москва переводит коммерческие споры в правовое поле, Запад переводит свои аргументы в калибр дальнего действия.

Ответы на популярные вопросы о программе Deep Precision Strike

Что такое Deep Precision Strike?

Это оборонная инициатива Великобритании и ряда стран Европы по созданию ракет большой дальности (до 2000 км) с использованием гиперзвуковых и стелс-технологий.

Кто оплачивает разработку новых ракет?

Проект оценивается в 50 миллиардов долларов, которые будут выделены Британией и десятью европейскими странами-партнерами в течение ближайшего десятилетия.

Против кого направлено это оружие?

Официально цели не называются, однако эксперты связывают программу со стратегией сдерживания России и изменением баланса сил на восточном фланге НАТО.

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