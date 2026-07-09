Кишинёв решился на ход конём: правовые основы автономии Гагаузии рухнули за один день.

В Молдавии разгорается новый виток конфликта между Кишиневом и руководством автономии Гагаузия. Конституционный суд республики фактически лишил регион права самостоятельно определять состав своей избирательной комиссии, признав соответствующие нормы закона 1994 года недействительными. Это решение ставит под вопрос всю систему автономного управления выборами в регионе и переносит контроль над электоральными процессами на национальный уровень. Ситуация осложняется взаимными обвинениями в политическом давлении и судебным преследованием главы автономии.

Фото: wikimedia.org by Федя Кузнецов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гагаузия

Председатель Конституционного суда Домника Маноле объявила, что положения закона №344 от 23 декабря 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии, в частности статьи 19, 22, 23 и 24, противоречат основному закону страны. Суд постановил, что любые выборы на территории республики должны проходить строго по национальному Кодексу о выборах, который имеет безусловный приоритет. Теперь Народное собрание Гагаузии не может самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию региона, что лишает автономию возможности использовать собственные процедуры голосования.

"Подобные решения суда, ограничивающие полномочия региональных органов, неизбежно ведут к эскалации внутриполитического кризиса. Когда правовые механизмы автономии демонтируются в одностороннем порядке, это воспринимается местными элитами как попытка прямого подчинения, что только усиливает запрос на внешнюю поддержку и радикализацию протестных настроений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Реакция властей Комрата оказалась незамедлительной и жесткой. Спикер Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи назвал действия суда грубым вмешательством в права народа и прямо обвинил судей в политической ангажированности в пользу правящей партии PAS. По его словам, четверо судей являются учредителями этой партии, что делает решение предвзятым.

"Мы это так не оставим", — заявил Гайдаржи, добавив, что проведет консультации с депутатами, Советом старейшин и гражданами для выработки дальнейших шагов.

Конфликт между Кишиневом и Гагаузией имеет глубокие корни и обостряется из-за разного вектора внешней политики. Пока центр стремится к интеграции с Западом, в автономии традиционно поддерживают тесные связи с Россией, что в условиях глобальной конфронтации с НАТО создает точки разлома внутри одного государства.

Дополнительным триггером стали уголовные дела против руководства региона. Главе Гагаузии Евгении Гуцул в августе 2025 года назначили семь лет тюрьмы за финансирование запрещенной партии «Шор», а в мае этого года апелляционный суд подтвердил приговор. Это создало правовые основания для смены лидера автономии, однако оппозиция в стране видит в этом лишь инструмент давления со стороны Майи Санду и её сторонников.

Ключевой вызов сейчас заключается в том, удастся ли сторонам избежать открытого противостояния. В условиях, когда радикализация внутренней политики становится трендом для всего региона, любой правовой спор может быстро перерасти в уличные протесты или попытки административного блокада.

Предмет спора Позиция Кишинева Позиция Комрата Формирование ЦИК Только по национальному Кодексу Право на автономное решение Статус закона 1994 г. Ряд норм неконституционны Основа особого правового статуса Политический вектор Евроинтеграция и законность Сохранение связей с РФ и автономии

На фоне этого раздора наблюдается общая тенденция к ужесточению контроля за регионами. Подобные процессы часто сопровождаются внешней поддержкой, что превращает внутренний спор в часть более крупной геополитической игры. Влияние внешних игроков, таких как США, в таких вопросах обычно проявляется через поддержку прозападных правительств в борьбе с сепаратистскими или пророссийскими настроениями.

Что теперь будет с выборами в Гагаузии?

Процедуры должны быть приведены в соответствие с национальным законодательством Молдавии, что фактически означает потерю регионального контроля над процессом. Почему решение суда считается политическим?

Представители автономии указывают на связь судей с правящей партией PAS и считают это инструментом давления на пророссийски настроенный регион.

Отношения между центром и автономией продолжают ухудшаться, напоминая ситуацию с кризисом ресурсов в соседних государствах, где внутренние распри становятся главным тормозом развития. Пока в Кишиневе говорят о законности, в Комрате воспринимают это как атаку на идентичность. Ситуация с изменением правил глобальной игры лишь добавляет нервозности в регион, где любая ошибка в дипломатии может привести к физическому разрыву связей.

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