Дипломатический риск с непредсказуемым финалом: громкие заявления Трампа поставили мир перед угрозой

Заявление Дональда Трампа о возможном "закрытии неба" над Украиной вывело на поверхность главный спор вокруг его линии: Вашингтон пытается говорить о гарантиях безопасности Киеву, а Москва заранее обозначает пределы допустимого. В Совете Федерации ждут разговора Владимира Путина с президентом США и не скрывают, что именно тема военного участия Соединённых Штатов может стать точкой жёсткого столкновения. Ставка здесь не только в формулировках, но и в том, насколько Трамп готов совмещать риторику о мире с новыми обещаниями Украине.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Что сказал Трамп и чего ждут в Москве

8 июля Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре допустил, что США могут обеспечить "закрытие неба" над Украиной как один из инструментов гарантий безопасности. Эта реплика прозвучала на фоне его намерения созвониться с Владимиром Путиным в тот же день. По состоянию на момент высказываний, о состоявшемся разговоре не сообщалось.

Сама идея прозвучала в момент, когда Вашингтон одновременно говорит и о возможном урегулировании, и о новых шагах в поддержку Киева. Ранее Кремль уже указывал на двойную игру Вашингтона, а в другой оценке обращал внимание на противоречия в американской дипломатии.

"Когда США говорят о мире и тут же обсуждают военные гарантии, Москва читает это не как жест примирения, а как попытку поднять ставки перед разговором. В такой схеме каждое слово о небе звучит намного громче, чем дипломатические реверансы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему Джабаров назвал идею неприемлемой

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что Владимир Путин в предстоящем телефонном разговоре доходчиво объяснит недопустимость идеи о закрытии неба над Украиной. По словам сенатора, в Москве будут внимательно следить за заявлениями после этой беседы.

Джабаров подчеркнул, что подобные инициативы неприемлемы ни с политической, ни с военной точки зрения. Это прямая реакция на слова Трампа, сказанные в Анкаре, где сама встреча с Зеленским уже выглядела как поворот в американской линии. Дополнительное напряжение создаёт и фон саммита, на котором, как ранее отмечалось, росло отдаление части союзников от Вашингтона.

Откуда взялись сомнения в "прогрессе"

У Джабарова вызвало вопросы и другое заявление Трампа — о "значительном прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине. Сенатор напомнил, что президент США уже делал громкие заявления о прекращении других конфликтов, в том числе с участием Ирана, но реальные итоги оказывались скромнее, а боевые действия затем возобновлялись.

На этом фоне сенатор призвал не принимать подобные оценки как свершившийся факт. Скепсис Москвы подпитывает не только риторика Белого дома, но и общий международный фон: обсуждение переговорной линии США по Ирану и риски, которые несёт обострение вокруг Ормузского пролива.

"Трамп любит объявлять прогресс до того, как он оформился в договорённость. Для внутренней политики это понятный ход, но в переговорах с Россией такой стиль только повышает недоверие к американским сигналам", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что меняет тема Patriot и возможного визита на Украину

Трамп также пообещал передать Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot и не исключил визита на украинскую территорию. Эти слова дополняют его заявление о "закрытии неба" и показывают, что речь идёт не об одной реплике, а о наборе сигналов, которые в Москве оценивают в связке.

Даже западные эксперты, как сказано в исходной информации, относятся к перспективе такого визита с большой долей сомнения. Тем временем сама Украина сталкивается с новыми трудностями: в публикациях уже обсуждались дефицит ресурсов и сбои в стратегии Киева. В Европе параллельно растут и политические споры о цене поддержки Украины, что видно и по французской дискуссии о миллиардах для Киева.

"Лицензия на Patriot и разговоры о закрытом небе — это уже не язык посредника. Если Белый дом оставляет за собой роль арбитра, ему придётся объяснять, где проходит граница между участием в конфликте и попыткой управлять им со стороны", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока главный вопрос остаётся прежним: ограничится ли Вашингтон громкими формулами или попытается перевести их в практическую плоскость. Именно от ответа на него будет зависеть, станет ли разговор Путина и Трампа попыткой снизить напряжение или, наоборот, зафиксирует новый предел конфликта.

Ответы на популярные вопросы

Почему тема "закрытия неба" вызвала такую реакцию Москвы?

Потому что Владимир Джабаров назвал эту идею неприемлемой и с политической, и с военной точки зрения. В России рассматривают такие слова как выход за пределы нейтральной посреднической риторики.

Что именно сказал Трамп в Анкаре?

8 июля на встрече с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре он допустил, что США могут обеспечить "закрытие неба" над Украиной как один из инструментов гарантий безопасности.

Почему Джабаров усомнился в словах о "значительном прогрессе"?

Сенатор напомнил, что Трамп уже выступал с громкими заявлениями о прекращении других конфликтов, включая ситуацию с участием Ирана, но затем реальные результаты оказывались слабее, а боевые действия возобновлялись.

Какие ещё сигналы подал Трамп по Украине?

Он обещал передать Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot и не исключил визита на украинскую территорию. При этом даже западные эксперты, как указано в исходной информации, относятся к такой перспективе с сомнением.

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