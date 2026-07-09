Москва поставила под сомнение нейтральность судов: вердикты Лондона и Стокгольма спровоцировали кризис

Москва снова перевела спор о международном арбитраже в политическую плоскость: Владимир Путин публично назвал решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей по делам против российских компаний неправовыми. Для российских экспортеров это не просто жесткая оценка. Речь идет о том, кто и где будет разбирать коммерческие конфликты, если внешний рынок все сильнее пересекается с санкциями и политическим давлением. На этом фоне Кремль подталкивает бизнес переносить арбитражные оговорки в российскую юрисдикцию, а значит спор выходит далеко за рамки отдельных исков.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Vladimir Putin (2025-12-02)

Что именно сказал Путин

Во время встречи с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным глава государства выслушал жалобы на действия международного арбитража и коротко оценил решения Лондонского и Стокгольмского арбитражных судов: "Принимают неправовые решения".

Катырин поддержал эту позицию. По его словам, вердикты зарубежных арбитражей против российского бизнеса носят политически мотивированный характер и наносят ущерб отечественным компаниям. Он напомнил, что этот вопрос уже обсуждали на заседании Госсовета, где говорили о зависимости российских экспортеров от иностранных судов и о рисках споров за рубежом.

"Когда глава государства называет такие решения неправовыми, это сигнал не только судам за рубежом, но и российскому бизнесу: прежняя модель доверия к нейтральным площадкам больше не работает", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему вопрос подняли сейчас

Поводом стала не разовая претензия, а накопившийся конфликт между внешнеэкономической деятельностью российских компаний и механизмами рассмотрения споров за пределами России. После заседания президиума Госсовета по развитию экспорта в сентябре 2024 года Путин поручил ТПП подготовить для компаний специальные рекомендации.

Идея сводится к одному: при заключении внешнеэкономических контрактов российским участникам предлагают включать арбитражную оговорку с указанием Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России как органа для разбора возможных споров. Для властей это способ сократить зависимость от иностранных площадок, которые в Москве считают политически ангажированными.

Эта линия укладывается в более широкий внешнеполитический фон, где Москва все чаще указывает на двойную игру Вашингтона, следит за противоречиями американской дипломатии и жестко реагирует на обмен обвинениями с Берлином. На этом фоне спор о судах уже выглядит частью общего политического конфликта.

Что меняется для российского бизнеса

Для компаний, которые работают на внешних рынках, вопрос арбитражной оговорки становится частью стратегии защиты. Если в контракте указан иностранный арбитраж, спор с контрагентом может уйти на площадку, к которой у российских властей и бизнеса теперь меньше доверия. Если же стороны выбирают МКАС при ТПП России, Москва получает хотя бы частичный контроль над процедурой.

Это не отменяет сам конфликт интересов. Иностранные партнеры могут не согласиться на российскую площадку, особенно если уже ориентируются на иные правовые центры. Но поручение президента показывает: государство хочет заранее менять правила игры, а не разбирать последствия после проигранных процессов.

"Для экспортера арбитражная оговорка давно перестала быть технической строкой в контракте. Сейчас это вопрос того, где бизнес будет защищать деньги и как быстро спор превратится в политический сюжет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Политический и правовой контекст

В словах Путина важна не только правовая, но и политическая рамка. Когда Кремль публично ставит под сомнение решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей, он бьет по самой идее внешней нейтральной площадки для российских участников. Это шаг к дальнейшему развороту внешнеэкономических споров в национальные институты.

Пока речь идет о рекомендациях для бизнеса, а не о запрете. Но логика ясна: если отношения с Западом и дальше будут идти по линии взаимных претензий, как это видно по спорам внутри НАТО, по разногласиям в Европе вокруг Украины и по жестким сигналам Москвы США, вопрос о "чужом суде" для российских компаний будет вставать все чаще.

Для бизнеса это означает более жесткие переговоры по условиям контрактов. Для государства — попытку перестроить экспортную инфраструктуру под новую политическую реальность. Для иностранных партнеров — выбор, готовы ли они принимать российскую юрисдикцию или будут настаивать на прежних центрах арбитража.

"Москва здесь спорит не только о юридической технике. Она спорит о праве Запада оставаться арбитром в ситуации, где сам Запад стал стороной политического конфликта", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы

Почему Путин поднял эту тему публично?

Потому что вопрос уже вышел за рамки частных корпоративных споров. Власти считают, что решения иностранных арбитражей затрагивают экспорт и правовую защиту российских компаний.

Что поручено Торгово-промышленной палате?

ТПП должна подготовить рекомендации для компаний, работающих на внешних рынках. Речь идет о включении в контракты арбитражной оговорки с указанием МКАС при ТПП России.

Что это дает экспортерам?

Замысел властей состоит в том, чтобы снизить зависимость бизнеса от решений иностранных арбитражей и укрепить его правовую защиту при спорах с контрагентами.

Означает ли это отказ от иностранных арбитражей?

В исходной информации об этом не говорится. Пока речь идет о рекомендациях и о попытке изменить подход к заключению внешнеэкономических контрактов.

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