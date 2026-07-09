Кремль увидел истинное лицо альянса: решение саммита в Анкаре вынудило Москву изменить курс

НАТО вновь закрепила Россию в роли главного противника, и Москва ответила на это без попыток смягчить формулировки. Дмитрий Песков прямо заявил: для Кремля тут нет ни сюрприза, ни смены курса — альянс лишь подтвердил то, что в России считали его исходной задачей. Политическая ставка в этой истории шире одной декларации: речь идет не только о риторике, но и о новых военных обязательствах блока перед Киевом, которые Москва рассматривает как часть той же линии давления.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Пресс-служба Президента России is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Дмитрий Песков

Что сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО подтвердила статус России как основного противника. По его словам, это не стало новостью для Москвы, а лишь зафиксировало то, что российская сторона знала и раньше.

Песков напомнил, что НАТО создавалась как инструмент конфронтации и что главным противником альянса изначально была Россия. Он добавил, что сегодня блок не отказывается от этого назначения.

В эфире ИС "Вести" Песков сформулировал позицию Кремля предельно прямо: "В декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это не новация. Это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе. И продолжать нашу последовательную политику". На фоне других заявлений Кремля о двойной игре Вашингтона эта оценка выглядит частью одной линии.

"Москва здесь говорит не о новой угрозе, а о снятии последних дипломатических масок. Если блок сам называет Россию противником, пространство для прежних формул о партнерстве сужается до минимума", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Что записали в декларации НАТО

По итогам саммита альянса в Анкаре лидеры стран НАТО утвердили декларацию, в которой сказано, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности.

Там же зафиксированы и практические шаги. НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на таком же уровне в 2027 году. Это связывает политическую формулу о "долгосрочной угрозе" с конкретными расходами и поставками.

Обсуждение итогов саммита идет на фоне более широких споров внутри Запада о тактике по Украине, что видно и по материалам о перестройке линии Вашингтона в Анкаре, и по сообщениям о противоречиях в политике Белого дома.

Почему это важно сейчас

Заявление Пескова появилось в момент, когда политические формулировки НАТО уже подкреплены обещанием новых поставок Киеву. Для Москвы это означает, что декларация не ограничивается символическим жестом. Она задает рамку для дальнейших решений альянса.

В российской трактовке это подтверждает: конфликт с НАТО носит не ситуативный, а долгий характер. Отсюда и акцент Пескова на силе, уверенности и продолжении прежнего курса. Параллельно развивается и другой блок международной повестки — от проблем Киева с ресурсами до напряжения среди союзников на саммите в Анкаре.

"Когда альянс закрепляет такую формулу в итоговом тексте и одновременно обещает деньги и оружие, он посылает сигнал не только Москве, но и своим столицам: линия на сдерживание будет долгой и затратной", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для внешней политики России это еще и аргумент в пользу той риторики, которую Москва использует в отношениях с западными странами. Похожие по тону жесткие ответы уже звучат и на других направлениях, включая публичный конфликт с Берлином. Отдельный вопрос — насколько долго союзники смогут удерживать заявленный темп поддержки Украины, когда в Европе растут споры о цене этой политики, в том числе во французской дискуссии о помощи Киеву.

"Песков подчеркивает не эмоцию, а модель поведения: раз Россию официально ставят в позицию противника, Москва будет строить курс без расчета на быстрый политический разворот со стороны НАТО", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы

Почему Песков сказал, что это не новость?

Потому что, по его словам, Москва и раньше считала НАТО структурой, созданной для конфронтации с Россией. Новая декларация лишь повторила эту оценку в официальной форме.

Что именно записали лидеры НАТО в декларации?

Они указали, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности, а также подтвердили планы военной помощи Киеву на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на таком же уровне в 2027-м.

Почему Москва связывает эту декларацию с собственной политикой?

Потому что в Кремле видят в ней подтверждение прежнего курса альянса. Отсюда тезис Пескова о том, что России нужно сохранять силу, уверенность и продолжать последовательную политику.

Речь идет только о риторике или о практических шагах?

Не только о риторике. Декларация сопровождается обещанием крупных поставок вооружений и военной помощи Киеву, а это уже конкретный политический и финансовый шаг.

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