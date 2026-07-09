Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не всё то золото, что крупное: что нужно знать о различиях между столовым и кормовым картофелем
Озеро Ростовской области превратилось в смертельный рассол: жизнь в Маныче стремительно исчезает
Дипломатический риск с непредсказуемым финалом: громкие заявления Трампа поставили мир перед угрозой
Китаю решили выбить почву из-под ног: Индия вложит миллиард долларов в главный бизнес Пекина
Сон не станет крепче, судороги не исчезнут: популярный микроэлемент не оправдал репутацию
Андреева спровоцировала слухи об уходе с Первого канала: почему поездка в Тюмень заставила фанатов волноваться
Не каждая подкормка работает на урожай: одна ошибка заставляет бахчу наращивать ботву вместо плодов
Кухня утомляет не готовкой: неправильное расстояние между мойкой, плитой и холодильником крадёт силы
Два слова не спасают от штрафа: почему фраза "не согласен" стала ловушкой водителей

Кремль увидел истинное лицо альянса: решение саммита в Анкаре вынудило Москву изменить курс

Мир

НАТО вновь закрепила Россию в роли главного противника, и Москва ответила на это без попыток смягчить формулировки. Дмитрий Песков прямо заявил: для Кремля тут нет ни сюрприза, ни смены курса — альянс лишь подтвердил то, что в России считали его исходной задачей. Политическая ставка в этой истории шире одной декларации: речь идет не только о риторике, но и о новых военных обязательствах блока перед Киевом, которые Москва рассматривает как часть той же линии давления.

Дмитрий Песков
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Пресс-служба Президента России is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Дмитрий Песков

Что сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО подтвердила статус России как основного противника. По его словам, это не стало новостью для Москвы, а лишь зафиксировало то, что российская сторона знала и раньше.

Песков напомнил, что НАТО создавалась как инструмент конфронтации и что главным противником альянса изначально была Россия. Он добавил, что сегодня блок не отказывается от этого назначения.

В эфире ИС "Вести" Песков сформулировал позицию Кремля предельно прямо: "В декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это не новация. Это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе. И продолжать нашу последовательную политику". На фоне других заявлений Кремля о двойной игре Вашингтона эта оценка выглядит частью одной линии.

"Москва здесь говорит не о новой угрозе, а о снятии последних дипломатических масок. Если блок сам называет Россию противником, пространство для прежних формул о партнерстве сужается до минимума", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Что записали в декларации НАТО

По итогам саммита альянса в Анкаре лидеры стран НАТО утвердили декларацию, в которой сказано, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности.

Там же зафиксированы и практические шаги. НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на таком же уровне в 2027 году. Это связывает политическую формулу о "долгосрочной угрозе" с конкретными расходами и поставками.

Обсуждение итогов саммита идет на фоне более широких споров внутри Запада о тактике по Украине, что видно и по материалам о перестройке линии Вашингтона в Анкаре, и по сообщениям о противоречиях в политике Белого дома.

Почему это важно сейчас

Заявление Пескова появилось в момент, когда политические формулировки НАТО уже подкреплены обещанием новых поставок Киеву. Для Москвы это означает, что декларация не ограничивается символическим жестом. Она задает рамку для дальнейших решений альянса.

В российской трактовке это подтверждает: конфликт с НАТО носит не ситуативный, а долгий характер. Отсюда и акцент Пескова на силе, уверенности и продолжении прежнего курса. Параллельно развивается и другой блок международной повестки — от проблем Киева с ресурсами до напряжения среди союзников на саммите в Анкаре.

"Когда альянс закрепляет такую формулу в итоговом тексте и одновременно обещает деньги и оружие, он посылает сигнал не только Москве, но и своим столицам: линия на сдерживание будет долгой и затратной", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для внешней политики России это еще и аргумент в пользу той риторики, которую Москва использует в отношениях с западными странами. Похожие по тону жесткие ответы уже звучат и на других направлениях, включая публичный конфликт с Берлином. Отдельный вопрос — насколько долго союзники смогут удерживать заявленный темп поддержки Украины, когда в Европе растут споры о цене этой политики, в том числе во французской дискуссии о помощи Киеву.

"Песков подчеркивает не эмоцию, а модель поведения: раз Россию официально ставят в позицию противника, Москва будет строить курс без расчета на быстрый политический разворот со стороны НАТО", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы

Почему Песков сказал, что это не новость?

Потому что, по его словам, Москва и раньше считала НАТО структурой, созданной для конфронтации с Россией. Новая декларация лишь повторила эту оценку в официальной форме.

Что именно записали лидеры НАТО в декларации?

Они указали, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности, а также подтвердили планы военной помощи Киеву на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на таком же уровне в 2027-м.

Почему Москва связывает эту декларацию с собственной политикой?

Потому что в Кремле видят в ней подтверждение прежнего курса альянса. Отсюда тезис Пескова о том, что России нужно сохранять силу, уверенность и продолжать последовательную политику.

Речь идет только о риторике или о практических шагах?

Не только о риторике. Декларация сопровождается обещанием крупных поставок вооружений и военной помощи Киеву, а это уже конкретный политический и финансовый шаг.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Астраханская область
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Военные новости
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Военные новости
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Последние материалы
Дипломатический риск с непредсказуемым финалом: громкие заявления Трампа поставили мир перед угрозой
Китаю решили выбить почву из-под ног: Индия вложит миллиард долларов в главный бизнес Пекина
Сон не станет крепче, судороги не исчезнут: популярный микроэлемент не оправдал репутацию
Андреева спровоцировала слухи об уходе с Первого канала: почему поездка в Тюмень заставила фанатов волноваться
Не каждая подкормка работает на урожай: одна ошибка заставляет бахчу наращивать ботву вместо плодов
Кухня утомляет не готовкой: неправильное расстояние между мойкой, плитой и холодильником крадёт силы
Два слова не спасают от штрафа: почему фраза "не согласен" стала ловушкой водителей
Срочный сигнал из Праги: европейское единство треснуло под давлением нереалистичных ожиданий
Гости уверены, что грибы куплены в деликатесной лавке: весь секрет оказался в простом маринаде
Пока Европа спасается от рекордной жары, её главная зимняя опора начинает стремительно слабеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.