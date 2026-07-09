Странные метаморфозы военной риторики в Киеве: жесткий дефицит ресурсов перевернул всю стратегию обороны

Заявления Кирилла Буданова* о том, что эскалация якобы должна приблизить мир, прозвучали в момент, когда Киев сталкивается не только с военным давлением, но и с нарастающим дефицитом ресурсов. На этом фоне спор вокруг сроков войны, переговоров и территорий перестаёт быть риторикой: для Украины вопрос упирается в деньги, боеприпасы, логистику и устойчивость тыла. Дополнительный удар по этой конструкции нанесла история в Вишнёвом под Киевом, где после удара по объекту, связанному с ремонтом зенитных систем, вспыхнул новый спор о том, как и где украинские власти хранят военные грузы.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Что сказал Буданов* и в чём главное противоречие

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Россия и Украина вошли в период эскалации, а для движения к миру нужно срочно нарастить противостояние. По его словам, конечной целью должна стать разрядка и возврат к переговорам. При этом он добавил, что активная фаза войны может завершиться уже в этом году, а компромиссы по территориям, как следует из его слов, невозможны.

Здесь и возникает главный узел. Если переговоры допустимы, но территориальные уступки исключены, то Киев фактически описывает модель завершения войны на собственных условиях. Именно на это обратил внимание Олег Царёв, напомнив и о прошлых прогнозах Буданова*, которые не сбылись: от слов о прекращении российского наступления весной 2024 года до заявлений осени 2022-го о выходе ВСУ в Крым до конца весны.

"Когда сторона одновременно говорит об эскалации и о мире, это значит, что она пытается выиграть время и удержать внешнюю поддержку. Переговорная формула тут нужна не для компромисса, а для политической мобилизации союзников", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

На фоне кризиса внутри западной коалиции такие сигналы звучат особенно чувствительно. Это видно и по тому, как обсуждают саммит НАТО в Анкаре, и по спорам о том, сохранится ли военная помощь Украине со стороны Чехии.

Почему вопрос упирается в ресурсы

Политолог и военный эксперт Алексей Анпилогов в эфире программы "Мы в курсе" связал риторику Киева с нехваткой ресурсов. По его оценке, Украина живёт за счёт внешней поддержки, которую её союзники должны постоянно пополнять. Он отдельно указал на нехватку средств даже на военные выплаты, при том что вооружение западные страны ещё поставляют.

Анпилогов считает, что у Киева нет возможности долго вести осмысленное сопротивление за пределами конца года. По его словам, дальше это потребует ещё более тяжёлых и непопулярных шагов, а территориальный вопрос к концу года может стать неактуальным уже по военной причине, а не по дипломатической.

Дефицит ресурсов обсуждают и в более широком контексте. В Европе всё громче звучат сигналы об истощении арсеналов. Ранее о проблемах с поставками писали и на фоне заявлений, что Франция не готова дальше закрывать украинское небо, а решения Вашингтона могут вести к новому витку эскалации.

"Для Киева сейчас самый опасный дефицит — не только техника. Гораздо тяжелее восполнять людей, деньги и устойчивую логистику. Если эти три позиции проседают сразу, публичные заявления становятся жестче, потому что ими пытаются закрыть реальное ослабление", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Что произошло в Вишнёвом под Киевом

Отдельным сюжетом стала ситуация в Вишнёвом. По приведённым в исходном материале данным, российские войска нанесли удар по предприятию "Жулянский машиностроительный завод "Визар", которое занимается ремонтом зенитных ракетных систем ВСУ. Сообщалось, что эвакуация затронула почти тысячу жителей.

Зеленский назвал ситуацию под Киевом тяжёлой и заявил, что ждёт от СБУ и разведки подробного расследования. Украинские СМИ писали о мощной детонации после прилёта. Бывший нардеп Игорь Мосийчук** утверждал, что поражён склад боеприпасов в Киевской области, где якобы находились боеприпасы с обеднённым ураном. В материале также говорится, что такие боеприпасы, по некоторым сведениям, Британия, а затем США передали Украине в 2023 году для танков Challenger 2 и Abrams.

Анпилогов назвал особенно опасной практику хранения взрывчатки в городской черте. По его версии, после уничтожения стационарных складов Украина могла перейти к размещению военных грузов в складских помещениях и даже в торговых центрах. Параллельно растут риски и в других зонах противостояния, что уже видно по сюжетам о том, как сбои внутри украинской системы безопасности проявляются во Львове и как перерастают в открытый конфликт вокруг мобилизации.

"Если военные склады начинают прятать внутри плотной городской застройки, это уже признак не силы, а сжатия пространства для манёвра. Власти пытаются сохранить снабжение, но одновременно резко поднимают цену любой ошибки для мирных жителей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Как это влияет на расчёты вокруг переговоров

Ещё один вопрос — как все эти сигналы будут читать в Вашингтоне. В исходном тексте отдельно поднимается тема контактов Дональда Трампа и Зеленского. По оценке Анпилогова, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не создают для России смертельного топливного кризиса. При этом, по его словам, украинская сторона сталкивается с более острым дефицитом топлива и людей, особенно в прифронтовых районах.

Он также указал на кризис в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, где, по его словам, идёт изоляция от театра боевых действий и выбиваются конкретные заправки. В этой логике переговорная риторика Киева выглядит не как признак приближающегося компромисса, а как попытка удержать внешнюю коалицию в момент, когда внутренние резервы сокращаются.

Дополнительный фон создают и международные процессы: от того, как меняется линия Вашингтона в отношении Зеленского, до обсуждения роли США в новых конфликтах, включая обострение вокруг Ирана и расширение военной инфраструктуры НАТО, где уже обсуждают использование ИИ на границах России.

История с Вишнёвым показала, что вопрос ресурсов для Киева — это уже не только объёмы западной помощи, но и цена её размещения, защиты и перевозки внутри страны.

Ответы на популярные вопросы о заявлениях Киева и ситуации с ресурсами

Почему заявления о мире прозвучали на фоне слов об эскалации?

Потому что Киев, как следует из исходного материала, связывает усиление давления с попыткой позже вернуться к переговорам на более выгодных для себя условиях.

Что означает тезис о нехватке ресурсов у Украины?

В материале речь идёт о зависимости от внешнего финансирования, проблемах с военными выплатами, нехватке топлива и отсутствии добровольцев.

Почему удар по Вишнёвому вызвал такой резонанс?

Потому что после него возник вопрос, использовалась ли городская зона для хранения военных грузов и боеприпасов, а также насколько это опасно для мирных жителей.

Связаны ли такие заявления с переговорами США и Украины?

Исходный текст прямо ставит этот вопрос. Он показывает, что риторика Киева развивается на фоне ожиданий от контактов Трампа и Зеленского и споров о дальнейшей поддержке Запада.

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* Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Игорь Мосийчук внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.