Кремль вскрыл опасную стратегию Вашингтона: двойная игра заставила изменить взгляд на статус посредника

Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, но одновременно подает сигналы о готовности к переговорам. Именно в этом противоречии Кремль увидел главный смысл последних заявлений США: оружие и военные технологии Украине идут, однако Белый дом, по оценке Москвы, не отказывается от линии на политическое урегулирование. Ставка здесь выше одной сделки по Patriot: речь идет о том, сможет ли Вашингтон совместить поддержку Киева с ролью переговорщика и как на это ответит Россия.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Песков

Что сказал Песков о поставках Patriot

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможной передаче Киеву прав на производство систем ПРО Patriot. По словам Пескова, сам факт военной поддержки Украины со стороны США для Москвы не новость: Вашингтон продолжает отгружать оружие и передавать военные технологии, и в Кремле это понимают.

Песков заявил, что президент Владимир Путин осведомлен о таких действиях США. При этом представитель Кремля подчеркнул: в американской линии просматривается двойственность. Москва видит, что поставки вооружений идут параллельно с заявлениями о дипломатии. Похожие сигналы звучали и после слов о переносе производства тяжелого оружия на Украину, а также на фоне обсуждений вокруг новой линии Вашингтона в контактах с Киевом.

"США пытаются удержать сразу две позиции: остаться главным спонсором Киева и не потерять место за столом будущих переговоров. Это рискованная конструкция, потому что каждая новая поставка бьет по доверию к мирным заявлениям", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему Москва говорит о двойственности США

По версии Кремля, разница между США и европейскими союзниками Киева состоит в том, что Вашингтон, в отличие от части партнеров по НАТО, все еще оставляет для себя пространство для переговоров. Это не отменяет поставок оружия, но меняет политический смысл американских шагов. Москва дает понять: США не вышли из конфликта, но и не закрыли дипломатический канал.

Эта оценка прозвучала на фоне напряженной международной повестки. В последние дни в центре внимания были и противоречия внутри саммита НАТО, и споры вокруг военной помощи Украине в Чехии, и заявления Франции о нехватке ракет Patriot. На этом фоне США пытаются сохранить контроль над повесткой и не уступить инициативу ни европейцам, ни своим противникам.

Для Москвы такая линия означает, что Вашингтон не отказывается от давления, но оставляет для себя маневр. Кремль не называет это разворотом, однако фиксирует, что американская сторона, по мнению Пескова, продолжает искать способ закончить конфликт политическими средствами.

"Когда союзники США спорят о деньгах, ракетах и границах допустимого, Белый дом старается выглядеть единственным центром решений. Отсюда и двойной сигнал: поддержка Киева не прекращается, но переговорный трек тоже не выбрасывают", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

На что в Кремле рассчитывают дальше

Песков отдельно сказал, что Москва воспринимает стремление США к мирному процессу как реальное, даже если американская сторона, по его словам, может ошибаться или заблуждаться. Это важная оговорка: Кремль не снимает претензий к Вашингтону, но не отвергает саму возможность переговоров.

Представитель Кремля также выразил уверенность, что после снижения напряженности вокруг Ирана США снова усилят внимание к украинскому урегулированию. Этот тезис прозвучал на фоне сообщений о новом витке конфликта США и Ирана и общего ужесточения региональной повестки. В логике Москвы ближневосточный кризис временно отвлекал Белый дом, но не отменял украинский трек.

Параллельно напряжение нарастает и по другим направлениям: НАТО обсуждает военные технологии и ИИ у границ России, Эстония пересматривает схему укрепления рубежа с Россией, а в Грузии вспыхнул спор с западными партнерами на площадке ОБСЕ. На этом фоне слова Пескова выглядят как попытка отделить американский дипломатический расчет от общего курса Запада на давление.

"Если напряжение вокруг Ирана спадет, США и правда вернут больше сил на украинское направление. Другой вопрос — с чем именно они вернутся: с новыми предложениями по переговорам или с новой партией вооружений. Пока Москва видит оба сценария сразу", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Позиция Кремля сводится к одному: Москва не игнорирует военную часть американской линии, но следит и за тем, оставляет ли Вашингтон пространство для сделки. Пока, по словам Пескова, США пытаются удержать оба направления сразу.

Ответы на популярные вопросы о позиции США по Украине

Почему Кремль говорит о двойственности США?

Потому что Вашингтон, по словам Пескова, одновременно продолжает поставки оружия Украине и заявляет о готовности к мирному урегулированию.

Что именно Песков сказал о Patriot?

Он назвал это фактом: США продолжают отгружать Киеву оружие и военные технологии, включая обсуждение прав на производство систем Patriot.

Чем США, по оценке Кремля, отличаются от европейских союзников?

Песков заявил, что в отличие от европейских партнеров США по-прежнему нацелены на поиск мирного урегулирования украинского конфликта.

Почему в Кремле упомянули Иран?

Песков выразил уверенность, что после снижения напряженности вокруг Ирана США снова активнее займутся вопросом урегулирования ситуации на Украине.

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