Дипломатический жест в Анкаре: Вашингтон готовит радикальную смену правил глобальной игры

На встрече в Анкаре Дональд Трамп публично заявил, что после жесткой ссоры в Белом доме его отношения с Владимиром Зеленским стали лучше. Но за этим потеплением прозвучал куда более важный сигнал: Вашингтон заговорил о новом давлении на Россию и о шагах, которые могут глубже втянуть США в украинский конфликт. Для Киева это шанс получить новые инструменты поддержки, для Москвы — риск дальнейшей эскалации, а для самого Трампа — проверка его прежних обещаний быстро остановить войну.

Фото: Веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Что Трамп сказал о Зеленском

Трамп рассказал, что его отношения с Зеленским после прошлогодней перепалки в Белом доме изменились в лучшую сторону. По словам президента США, сторонам удалось выстроить хорошие отношения. Это заявление прозвучало на встрече с Зеленским в Анкаре.

Контраст с прежним фоном заметный. Во время конфликта в Белом доме, который произошел на глазах у камер, Трамп резко критиковал украинского лидера, а после той встречи не было подписано и соглашение о совместной разработке украинских недр, ради которого Зеленский прилетал в США. На этом фоне нынешняя риторика выглядит как сознательный поворот, о котором уже писала Pravda.Ru.

"Трамп не раз показывает, что личная тональность для него — часть большой сделки. Если вчера он давил, а сегодня демонстрирует расположение, значит меняется не настроение, а переговорочная тактика", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Само по себе заявление о потеплении отношений не отвечает на главный вопрос: за что именно Вашингтон готов платить политически и военно. Ответ на него Трамп дал уже в следующих тезисах.

Какие сигналы Вашингтон подал по Украине

В Анкаре Трамп сделал ряд заявлений о действиях США для ускорения окончания конфликта. По его словам, давление на Россию нужно усилить. Из его слов следовало, что США готовы помогать ВСУ наносить удары вглубь российской территории, могут закрыть небо над Украиной и не исключают предоставление Киеву лицензии на производство Patriot. Эта линия подробно перекликается с сообщениями о том, что Белый дом готов менять формат поддержки Киева.

Такие сигналы прозвучали не в пустоте. На том же внешнеполитическом фоне обсуждаются дефицит западных арсеналов, о котором заявлял Париж, и сомнения союзников по поводу новых обязательств. Ранее Pravda.Ru писала о позиции Франции по Patriot, а также о напряжении внутри самого альянса на фоне саммита в Турции — об этом шла речь в материале про кризисные противоречия на саммите НАТО.

"Когда Вашингтон говорит о лицензиях, дальности и небе, он меняет не детали, а сам контур участия. Это уже разговор не о поддержке по остаточному принципу, а о новой степени вовлечения", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Параллельно растет и более широкий контекст. НАТО обсуждает новые инструменты на восточном фланге, включая цифровую военную аналитику, о чем сообщалось в публикации про запуск ИИ-систем альянса у границ России. В соседних с Россией странах также идут собственные пересмотры линии безопасности, как показал материал о том, что Эстония меняет подход к укреплению границы.

Почему это меняет политическую ставку

Главное противоречие в позиции Трампа теперь выглядит открытым. Ранее он обещал быстро завершить конфликт, но в Анкаре заговорил о шагах, которые могут подтолкнуть ситуацию к новому витку. Это меняет не только восприятие его внешней политики, но и баланс ожиданий у союзников США, у Киева и у Москвы.

Для Украины такое потепление с Белым домом выглядит полезным только на первый взгляд. Если за личной дружелюбной риторикой стоит расширение военной линии, Киев получает не мирный выход, а новую фазу зависимости от американских решений. Внутри западного лагеря это тоже может усилить споры: часть партнеров уже спорит с Вашингтоном по расходам и дисциплине, как в истории с давлением США на Испанию из-за счетов НАТО, а часть демонстрирует собственные сбои, как в материале про раскол чешской делегации на саммите.

"Для Трампа здесь есть и внутренняя цена. Он шел к власти с образом человека, который остановит войну быстро. Если теперь Белый дом двигается в сторону расширения военных решений, оппоненты сразу напомнят ему каждое старое обещание", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Анкара в этом смысле стала не площадкой для личного примирения двух лидеров, а местом, где США подали новый политический сигнал. Улыбки и добрые слова здесь оказались лишь оболочкой. Содержанием стали вопросы дальности ударов, противовоздушной обороны и будущего американского участия в конфликте.

Все эти пункты складываются в единую картину: улучшение личных отношений между Трампом и Зеленским стало не финалом конфликта, а фоном для обсуждения новой американской линии.

Ответы на популярные вопросы

Почему заявление Трампа о Зеленском вызвало такой резонанс?

Потому что оно прозвучало после публичной ссоры в Белом доме и на фоне новых слов о военной поддержке Украины. Само по себе потепление здесь не главное — важнее, какие решения идут следом.

О чем именно Трамп сказал в Анкаре кроме отношений с Зеленским?

Он заявил, что для ускорения окончания конфликта на Россию нужно усилить давление. Из его слов следовало, что США готовы помогать ВСУ наносить удары вглубь российской территории, могут закрыть небо над Украиной и допускают лицензию на производство Patriot для Киева.

Что это меняет для США?

Такая линия ставит под вопрос прежний образ Трампа как политика, обещавшего быстро закончить конфликт. Теперь внимание смещается с мирных обещаний на возможное расширение американского участия.

Кто может выиграть от новой риторики Вашингтона?

В кратком горизонте политический плюс получает Киев, если за словами последуют новые инструменты поддержки. Но для всех сторон это несет и риск более жесткого противостояния.

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