Двусмысленная игра Вашингтона на мировой арене: неровная стратегия привела к неожиданным последствиям

Москва увидела в действиях США сразу две линии: Вашингтон продолжает вооружать Киев, но при этом, по словам Дмитрия Пескова, не отказывается от попыток влиять на мирный процесс. Для России это не просто дипломатическая деталь, а показатель того, как Белый дом пытается удержать контроль над конфликтом сразу на двух треках — силовом и переговорном. От того, какая из этих линий возьмет верх, зависит не только ход диалога по Украине, но и расстановка сил внутри западной коалиции, где уже видны трещины после саммита НАТО в Анкаре.

Фото: kremlin by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Что Песков сказал о позиции США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия видит двойственность в подходе Соединенных Штатов. Его слова привела пресс-служба Кремля. Суть позиции, которую описал Песков, проста: США продолжают поставки оружия Украине, но одновременно, в отличие от других стран, вовлеченных в конфликт, сохраняют настрой на попытки содействовать мирному процессу.

Песков подчеркнул, что именно через такое отношение Москва и оценивает заявления Вашингтона. Речь идет не о смене оценки всего курса США, а о признании того, что американская линия не выглядит однородной.

"Вашингтон пытается оставить себе обе роли сразу: участника давления и посредника. Это дает США пространство для маневра, но рождает недоверие у второй стороны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему Москва говорит о двойной линии Вашингтона

Заявление Пескова появилось на фоне новых споров внутри западного лагеря. Пока одни союзники Киева обсуждают новые военные схемы и технологические решения, включая использование ИИ структурами НАТО, другие все чаще упираются в пределы собственных ресурсов. Эту проблему показала и ситуация, когда Париж фактически признал дефицит средств ПВО.

На этом фоне для Москвы важен не только сам факт военной помощи Киеву, но и политический сигнал из США. Если Белый дом сохраняет канал для переговорных контактов, то это значит, что в Вашингтоне не хотят сводить украинский вопрос лишь к военной поддержке. Но этот сигнал ослабляется каждым новым пакетом помощи и каждым шагом к расширению военного участия, о чем спорят и после сообщений о том, что США готовы менять формат военной поддержки Киева.

"Для России здесь важен не тон заявлений, а соотношение слов и действий. Пока идут поставки оружия, любые мирные сигналы будут читать с большой оглядкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что это значит для Украины и союзников Киева

Ранее профессор экономики Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что исход украинского конфликта будет решен в пользу России, а страны Европы выйдут из него с более слабыми экономиками и меньшим политическим весом. По его оценке, Украина окажется в тяжелом положении: потеряет заметную часть потенциала, столкнется с обнищанием населения и долговым бременем на долгие годы.

Эта оценка не является частью позиции Кремля, но она усиливает общий фон дискуссии вокруг цены конфликта для Запада и Киева. В Европе уже видны внутренние споры — от проблем с дисциплиной союзников до национальных разногласий, как это произошло, когда обсуждался раскол в Чехии по вопросу военной помощи Украине. Параллельно растет напряжение и на других внешнеполитических направлениях, что видно по обострению между США и Ираном и по конфликтам Вашингтона с союзниками, включая спор с Испанией из-за расходов в НАТО.

Для Москвы слова Пескова важны именно в этом контексте: Россия показывает, что различает внутри западной стратегии элементы давления и элементы диалога. Но это не отменяет главного вывода Кремля — США остаются страной, которая продолжает вооружать Киев.

"Сейчас для Белого дома вопрос не только в Украине. США приходится держать сразу несколько направлений, и поэтому их линия выглядит неровной. Отсюда и такие сигналы, которые можно читать по-разному", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Именно это сочетание Москва и называет дуализмом: оружие продолжает идти, но дипломатический язык из американской повестки не исчезает.

Ответы на популярные вопросы о позиции США по Украине

Почему Песков говорит о двойственности США?

Потому что, по его словам, Вашингтон сочетает две линии: продолжает поставлять оружие Украине и одновременно пытается содействовать мирному процессу.

Изменил ли Кремль оценку роли США в конфликте?

Нет. Из слов Пескова следует, что Россия фиксирует наличие переговорного элемента, но при этом прямо указывает на продолжающиеся поставки вооружений Киеву.

Почему это важно именно сейчас?

Потому что внутри западной коалиции идут споры о цене поддержки Украины, а США стараются сохранить влияние и на военном, и на дипломатическом направлениях.

Что ранее сказал Ричард Вольф?

Профессор экономики Массачусетского университета заявил, что конфликт завершится в пользу России, Европа ослабнет экономически и политически, а Украина столкнется с потерей потенциала, обнищанием населения и долговым бременем.

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