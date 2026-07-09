Трамп потеплел к Зеленскому не из симпатии: за улыбками скрылась новая линия Вашингтона

Смена имиджа и смягчение риторики Владимира Зеленского стали ключевыми факторами потепления в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, считает профессор ГАУГН, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров. Доктор исторических наук в беседе с Pravda.Ru отметил, что американский лидер постепенно меняет свое видение ситуации в пользу позиции Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил об улучшении коммуникации с Зеленским режима после напряженной перепалки, произошедшей в Овальном кабинете в 2025 году. Подобную оценку ситуации политик озвучил во время встречи с Зеленским в Анкаре.

По словам Петрова, президент Украины отказался от привычного милитари-стиля в пользу более официального гардероба, что соответствует ожиданиям Вашингтона. Изменения коснулись и манеры ведения диалога: теперь политик чаще использует услуги переводчика и избегает резких выпадов. При этом эксперты подчеркивают, что в столице Турции принято неожиданное решение по регламенту встреч, что также накладывает отпечаток на поведение сторон.

"Во-первых, сам Зеленский существенно изменил имидж — теперь он одевается так, как считают правильным в Белом доме. Вместо прежней одежды появились черные френчи и костюмы. Это определенное улучшение. Риторика тоже стала серьезнее, мягче и компромисснее. Кроме того, теперь он чаще обращается к переводчику, а не полагается на свой английский", — пояснил он.

Петров указывает на прагматизм Дональда Трампа, который стремится оперативно завершить украинский кризис из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Свободный проход судов через Ормузский пролив и стабильные цены на энергоносители являются для Белого дома приоритетными задачами. В то время как ближневосточный узел кажется Вашингтону долгосрочной проблемой, украинский конфликт Трамп рассчитывает разрешить максимально быстро. Обозреватели полагают, что на этом фоне сценарий, подготовленный за закрытыми дверями, может быть реализован в обход интересов непосредственных участников.

Эксперт обращает внимание, что Трамп все активнее дистанцируется от прямого вовлечения США. Вместо прямых поставок тяжелых вооружений Вашингтон продвигает идею локализации производства техники непосредственно на территории Украины. Аналитики отрасли уже спрогнозировали, что американские корпорации могут оказаться в крайне затруднительном положении из-за инициатив по переносу выпуска ракетных систем.

"Трамп планомерно идет к цели по Ирану и надеется решить этот вопрос. Тогда у него появится время для урегулирования украинского конфликта, который, по его мнению, можно решить раз и навсегда. В этом отличие от Ирана: там вовлечено много стран, и конфликт будет возвращаться, а здесь, по мнению Трампа, только две стороны, и это можно сделать быстро. Однако он все больше дистанцируется от прямого участия. Мы видим пожелания Трампа о производстве ракет на Украине с опорой на США", — отметил он.

Несмотря на недавнюю эскалацию и атаки на российские регионы, которые Зеленский пытался использовать как козырь перед переговорами, Трамп демонстрирует глубокое понимание устремлений Кремля. Петров подчеркивает, что президент США склоняется к реалистичному учету интересов России. Дипломаты подтверждают, что связь между Москвой и Вашингтоном вышла на уровень ежедневных сверок, формируя новую повестку. В целом, несмотря на активность западных союзников, Вашингтон предпринимает серию стремительных дипломатических шагов для сохранения контроля над мирным процессом.

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