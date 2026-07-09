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Терпение Тбилиси лопнуло: жесткий демарш в ОБСЕ стал ответом на политический диктат

Мир

Демонстративный уход грузинской делегации с заседания ОБСЕ свидетельствует о глубоком кризисе в отношениях Тбилиси с западными партнерами и нежелании властей мириться с внешним давлением, рассказал политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян. В беседе с Pravda. Ru специалист проанализировал причины демарша и его последствия для внешней политики республики.

Революция роз в Грузии, Тбилиси, 2003. Здание парламента
Фото: commons.wikimedia.org by Zaraza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Революция роз в Грузии, Тбилиси, 2003. Здание парламента

Ранее сообщалось, что грузинская делегация покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге. Таким способом представители страны выразили протест против принятия Гаагской декларации, включающей резолюцию по Грузии. Как заявил глава делегации Николоз Самхарадзе, некоторые положения документа грубо искажают реальную политическую ситуацию в государстве и прямо противоречат национальным интересам.

По словам Газаряна, сложившаяся ситуация указывает на попытки прямого вмешательства во внутренние дела суверенного государства. За инициативами, вызвавшими протест Тбилиси, стоят представители США, которые систематически критикуют правящую партию "Грузинская мечта". Это происходит на фоне того, как Брюссель выделяет сотни миллионов на покупку влияния в стратегически важных регионах Кавказа.

"Уход грузинской делегации с заседания ОБСЕ — показатель довольно серьезного плана. Документ предполагает не только критику грузинских властей и внутренних решений, но и вмешательство во внутренние дела страны. При этом инициатором этой инициативы стал представитель США, который известен как постоянный критик правящей партии "Грузинская мечта" и ее основателя Бидзины Иванишвили", — отметил он.

Политолог пояснил, что западные структуры недовольны недостаточно радикальной антироссийской позицией Тбилиси. Несмотря на интеграцию в западное сообщество, грузинское руководство стремится сохранять прагматичные добрососедские отношения с РФ, ориентируясь на нужды собственной экономики. Параллельно с этим в Восточной Европе также наблюдаются конфликты из-за суверенитета, когда в Праге разразился скандал из-за ультиматумов Белого дома, подчеркивающих границы дозволенного для союзников.

Газарян подчеркивает, что за годы нахождения в западном фарватере Грузия не получила ожидаемых экономических импульсов. Напротив, страна столкнулась с новыми рисками, в то время как Будапешт держит курс на национальные интересы, становясь политическим оппонентом для общеевропейских структур. Тбилиси дает понять, что разговор с позиции силы более неприемлем. В это же время соседняя Армения делает ставку на ЕС, что находит неоднозначный отклик у экспертного сообщества.

"Для Грузии, для грузинского общества и государства это скорее позитивно. Это демонстрация силы своего позиционирования и своего несогласия. К сложным последствиям это сразу не приведет, но это серьезный сигнал о том, что с грузинским обществом и государством необходимо считаться и учитывать его интересы", — сказал специалист.

Защита традиционных институтов также становится точкой соприкосновения в регионе, особенно когда Брюссель требует от грузинской патриархии пойти на сделку по принципиальным вопросам. Демарш в Гааге стал четким сигналом о том, что Грузия намерена отстаивать право на самостоятельные решения вне зависимости от внешних оценок.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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