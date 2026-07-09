Евродепутаты в ярости от наглости США: звонок из Вашингтона лишил футбол адекватности

Футбол в 2026 году окончательно превратился в политический балаган. Глава ФИФА Джанни Инфантино попал под каток европейских бюрократов после того, как лично подмахнул решение в пользу Белого дома. История пахнет скверно: американский форвард Фоларин Балогун схватил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины. По правилам — железная дисквалификация. Но один звонок Дональда Трампа превратил спортивный закон в пустую бумажку. Четыре дня спустя дисциплинарный комитет ФИФА внезапно "прозрел" и амнистировал игрока прямо перед важнейшим матчем с Бельгией.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Джанни Инфантино

Бунт евродепутатов: расследование против Инфантино

Семьдесят два депутата Европарламента официально потребовали прижать Инфантино к стенке. Письмо ушло в национальные федерации всех 27 стран ЕС. Суть претензии проста: ФИФА превратилась в филиал администрации Трампа. Парламентарии настаивают — правила нельзя менять посреди турнира только потому, что из Вашингтона поступил приказ. Это не просто кулуарные игры, а прямой снос этического кодекса организации.

"Правила игры превратили в пластилин. Если ФИФА продолжит прогибаться под Белый дом, само понятие международного арбитража умрет к концу нынешнего мундиаля", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Зачинщик протеста, ирландец Барри Эндрюс, не стесняется в выражениях. "Давайте говорить прямо: решение ФИФА изменить правила дисквалификации в середине турнира — это позор и извращение правосудия", — заявляет политик. Пока Трамп игнорирует европейских лидеров, Инфантино послушно выполняет роль администратора по особым поручениям президента США. Это уже третье письмо за две недели, и количество подписей под ним растет по экспоненте.

Коррупция или дипломатия: как Трамп ломает правила

Механизм давления Трампа работает примитивно и эффективно. Звонок — требование — исполнение. ФИФА пытается сохранить лицо, заявляя о "независимости" дисциплинарного комитета, но факты говорят об обратном. Организация, которая требует от стран-членов жесткого соблюдения этики, сама погрязла в политической конъюнктуре. Подобная гибкость хребта уже стала визитной карточкой руководства ФИФА в 2026 году.

"С точки зрения корпоративного управления — это катастрофа. ФИФА создает прецедент, где любая сделка может быть пересмотрена по звонку сверху. Это подрывает финансовую и юридическую устойчивость всей структуры", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Европейские чиновники открыто называют ФИФА "глубоко коррумпированной". Пока Европу трясет от внутренних политических кризисов, США окончательно приватизируют спортивные институты. Депутат Пятрас Ауштрявичюс напоминает, что Инфантино охотно заигрывает с политикой там, где это выгодно Вашингтону, но мгновенно вспоминает о "спорте вне политики", когда дело касается неугодных Белому дому стран.

Позор на поле: танцы бельгийцев над амбициями США

Ирония судьбы в том, что "телефонное право" не помогло сборной США. Балогун вышел на поле, но это не спасло хозяев турнира от унижения. Бельгийцы буквально разорвали американскую оборону, отгрузив четыре мяча. Месть европейцев за кулуарные игры была циничной: после четвертого гола игроки сборной Бельгии демонстративно пародировали нелепые танцы Дональда Трампа прямо перед трибунами.

"Очередная попытка Трампа продавить свое решение силой обернулась имиджевым провалом. Мы видим, как американское давление вызывает лишь агрессивное отторжение даже у их ближайших союзников по футбольному полю", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока американская администрация пытается переписать смыслы и правила, в Европе зреет настоящий бунт против диктата Вашингтона. Футбол стал лишь удобным поводом для политической атаки на Инфантино, который слишком глубоко залез в карман Белого дома. Инфантино привычно отмалчивается, но игнорировать письма от 72 законодателей, представляющих ключевые экономики мира, бесконечно не получится.

Ответы на популярные вопросы о скандале в ФИФА

Почему ФИФА отменила дисквалификацию Балогуна?

Официально — из-за "пересмотра обстоятельств". Фактически — после звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Чем ответили европейские политики?

Группа из 72 депутатов Европарламента потребовала начать расследование в отношении Инфантино за нарушение принципа политической нейтральности.

Как отреагировала сборная Бельгии?

Футболисты разгромили США со счетом 4:1 и высмеяли президента США, передразнивая его манеру танцевать во время празднования гола.

Какие последствия ждут Инфантино?

Ему грозят этические проверки и возможная изоляция со стороны европейских футбольных федераций, если факт прямого вмешательства Трампа будет доказан.

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