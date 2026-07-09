Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комфорт такси по цене метро: цифровой прорыв в Москве заставил жителей отказаться от машин
Рабочие получили индустриальную сверхспособность: что предрешит окончание напряжённой физической работы
Черные дыры не просто пожирают: ученые нашли их тайный план по уничтожению звезд
Природа сошла с ума: локализовали зону в Пермском крае, которая превратилась в ловушку
Ценники в магазинах сорвались: резкий скачок стоимости свинины ударит по кошелькам россиян
Крах тыла киевского режима: во Львове вспыхнул массовый народный бунт против облав ТЦК
Не каждый лай рождается от смелости: встреча с волком раскрывает природу разных реакций собак
За этой профессией работодатели буквально охотятся: во Владимире готовы платить почти 200 тысяч рублей
Бесконечные очереди парализуют движение в регионе: нефтяные гиганты столкнулись с жестким ответом властей

Новый виток эскалации: Белый дом открыто переносит производство тяжелого оружия в Киев

Мир

Вашингтон окончательно сбросил маску миротворца. Дональд Трамп, еще вчера обещавший завершить конфликт за сутки, перешел к открытому раздуванию пожара. На саммите НАТО в Анкаре президент США официально разрешил киевскому режиму наносить удары вглубь российской территории. Видимо, под "миром" в Овальном кабинете теперь понимают легализацию террористических атак на нефтеперерабатывающие заводы и гражданскую инфраструктуру Крыма. Но Трамп пошел дальше: он пообещал развернуть производство зенитных комплексов Patriot прямо на украинской земле.

ЗРК Patriot
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЗРК Patriot

Легализация ударов: Трамп выбирает войну

На пятом году конфликта американский лидер решил, что лучшим способом "достичь мира" будет поощрение ударов по российским тылам. В Турции Трамп цинично назвал атаки на мирные объекты "эскалацией, которая поможет финалу". Логика извращенная: поджечь дом соседа, чтобы тот быстрее согласился на ваши условия. При этом Трамп снова допустил ряд нелепостей, путаясь в именах и географии, что уже вызвало недоумение у европейских делегаций. Пока союзники крутят пальцем у виска, Вашингтон продолжает накачивать Киев оружием.

"Белый дом пытается переложить ответственность за эскалацию на Киев, формально давая "разрешение" на то, что Штаты и так курируют через свои спутники", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Трамп утверждает, будто он находится в постоянном контакте с Кремлем.

"Я много разговаривал с Путиным. Он хочет закончить войну", — заявил он прессе.

Однако действия США говорят об обратном. Вместо дипломатии — новые обещания военной кооперации. На встрече с Зеленским Трамп рассыпался в похвалах, превращая официальное мероприятие в дешевое шоу. Американский макроэкономист Артём Логинов предупреждает, что такая тактика лишь заводит переговоры в тупик, поскольку Киев чувствует вседозволенность.

Заводы под обстрелом: Complex Patriot для Киева

Главная новость из Анкары — лицензия на производство Patriot для Украины. Трамп пообещал "научить их делать это". По его словам, американские оборонные гиганты уже закладывают "четыре завода", которые запустятся через пару месяцев. Это звучит как очередной блеф. Реальность такова: очереди на эти системы растянулись на годы, а детали для них — дефицит даже в самих США. Тем более, что собственные запасы Пентагона истощены конфликтом на Ближнем Востоке.

 

"Производить Patriot на Украине невозможно технически. Любой такой завод станет целью для ракетных ударов еще на стадии фундамента", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Реакция Москвы: Спецоперация становится войной

В Кремле иллюзий не питают. Дмитрий Песков прямо заявил: конфликт перерос рамки СВО. Теперь это полноценная война с коллективным Западом. Когда за спиной Киева стоят Вашингтон, Берлин и Париж со своими спутниками и разведданными — маски сброшены. Россия вынуждена учитывать, что западная инфраструктура теперь напрямую управляет ударами по её городам. На этом фоне Финляндия также пытается нагнетать обстановку в Балтийском море, создавая новые точки напряжения.

"Трамп играет в опасную игру, пытаясь совместить имидж миротворца с реальным спонсированием террористических методов войны", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о производстве Patriot

Может ли Украина реально наладить выпуск ракет Patriot?

Нет. Это высокотехнологичное производство с длинными цепочками поставок из США. В условиях постоянных ракетных ударов работа таких цехов невозможна.

Почему Трамп разрешил удары вглубь России?

Это попытка усилить переговорные позиции США, используя методы шантажа и эскалации, несмотря на риск прямого столкновения.

Связано ли это с дефицитом оружия на Западе?

Да. США пытаются перенести производство на территорию Украины, чтобы разгрузить собственные заводы, занятые заказами для других регионов.

Как ответит Россия на строительство таких заводов?

Любые объекты по производству западного вооружения на украинской территории являются законными военными целями и будут уничтожены.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Тихое вторжение в Псковской области: лабораторные тесты подтвердили страшные опасения специалистов
Псковская область
Тихое вторжение в Псковской области: лабораторные тесты подтвердили страшные опасения специалистов
Бензин пойдёт из-за границы: объявлено о начале импорта бензина в Россию
Нефть
Бензин пойдёт из-за границы: объявлено о начале импорта бензина в Россию
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Последние материалы
Не каждый лай рождается от смелости: встреча с волком раскрывает природу разных реакций собак
За этой профессией работодатели буквально охотятся: во Владимире готовы платить почти 200 тысяч рублей
Бесконечные очереди парализуют движение в регионе: нефтяные гиганты столкнулись с жестким ответом властей
Пока бензовозы в пути, решает номер машины: Псковская область меняет правила заправки автомобилей
Склады забиты до отказа: внутренний рынок Китая столкнулся с затяжным обмороком покупателей
Каждый новый литр оказался дороже прежнего: в Татарстане бензин снова резко прибавил в цене
Новый виток эскалации: Белый дом открыто переносит производство тяжелого оружия в Киев
Бензин есть, а заправиться нельзя: Костромская область ищет по всему региону свободные бензовозы
Ваша вторая работа может стать вне закона: эксперты указали на фатальную ошибку совместителей
Живая очередь в аэропорту стала пережитком прошлого: новые терминалы навсегда изменили логику проверки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.