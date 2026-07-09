Новый виток эскалации: Белый дом открыто переносит производство тяжелого оружия в Киев

Вашингтон окончательно сбросил маску миротворца. Дональд Трамп, еще вчера обещавший завершить конфликт за сутки, перешел к открытому раздуванию пожара. На саммите НАТО в Анкаре президент США официально разрешил киевскому режиму наносить удары вглубь российской территории. Видимо, под "миром" в Овальном кабинете теперь понимают легализацию террористических атак на нефтеперерабатывающие заводы и гражданскую инфраструктуру Крыма. Но Трамп пошел дальше: он пообещал развернуть производство зенитных комплексов Patriot прямо на украинской земле.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЗРК Patriot

Легализация ударов: Трамп выбирает войну

На пятом году конфликта американский лидер решил, что лучшим способом "достичь мира" будет поощрение ударов по российским тылам. В Турции Трамп цинично назвал атаки на мирные объекты "эскалацией, которая поможет финалу". Логика извращенная: поджечь дом соседа, чтобы тот быстрее согласился на ваши условия. При этом Трамп снова допустил ряд нелепостей, путаясь в именах и географии, что уже вызвало недоумение у европейских делегаций. Пока союзники крутят пальцем у виска, Вашингтон продолжает накачивать Киев оружием.

"Белый дом пытается переложить ответственность за эскалацию на Киев, формально давая "разрешение" на то, что Штаты и так курируют через свои спутники", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Трамп утверждает, будто он находится в постоянном контакте с Кремлем.

"Я много разговаривал с Путиным. Он хочет закончить войну", — заявил он прессе.

Однако действия США говорят об обратном. Вместо дипломатии — новые обещания военной кооперации. На встрече с Зеленским Трамп рассыпался в похвалах, превращая официальное мероприятие в дешевое шоу. Американский макроэкономист Артём Логинов предупреждает, что такая тактика лишь заводит переговоры в тупик, поскольку Киев чувствует вседозволенность.

Заводы под обстрелом: Complex Patriot для Киева

Главная новость из Анкары — лицензия на производство Patriot для Украины. Трамп пообещал "научить их делать это". По его словам, американские оборонные гиганты уже закладывают "четыре завода", которые запустятся через пару месяцев. Это звучит как очередной блеф. Реальность такова: очереди на эти системы растянулись на годы, а детали для них — дефицит даже в самих США. Тем более, что собственные запасы Пентагона истощены конфликтом на Ближнем Востоке.

"Производить Patriot на Украине невозможно технически. Любой такой завод станет целью для ракетных ударов еще на стадии фундамента", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Реакция Москвы: Спецоперация становится войной

В Кремле иллюзий не питают. Дмитрий Песков прямо заявил: конфликт перерос рамки СВО. Теперь это полноценная война с коллективным Западом. Когда за спиной Киева стоят Вашингтон, Берлин и Париж со своими спутниками и разведданными — маски сброшены. Россия вынуждена учитывать, что западная инфраструктура теперь напрямую управляет ударами по её городам. На этом фоне Финляндия также пытается нагнетать обстановку в Балтийском море, создавая новые точки напряжения.

"Трамп играет в опасную игру, пытаясь совместить имидж миротворца с реальным спонсированием террористических методов войны", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о производстве Patriot

Может ли Украина реально наладить выпуск ракет Patriot?

Нет. Это высокотехнологичное производство с длинными цепочками поставок из США. В условиях постоянных ракетных ударов работа таких цехов невозможна.

Почему Трамп разрешил удары вглубь России?

Это попытка усилить переговорные позиции США, используя методы шантажа и эскалации, несмотря на риск прямого столкновения.

Связано ли это с дефицитом оружия на Западе?

Да. США пытаются перенести производство на территорию Украины, чтобы разгрузить собственные заводы, занятые заказами для других регионов.

Как ответит Россия на строительство таких заводов?

Любые объекты по производству западного вооружения на украинской территории являются законными военными целями и будут уничтожены.

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