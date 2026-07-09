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Провал векового союза: за кулисами встречи в Анкаре назревает тайный бунт против США

Мир

Саммит НАТО в Анкаре завершился крахом попыток склеить разваливающуюся дисциплину внутри альянса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала: новый генсек Марк Рютте, несмотря на репутацию "тефлонового", не сумел замаскировать глубокие трещины в трансатлантическом фундаменте. В Анкаре лидеры Европы и Канады привычно клялись в верности Вашингтону, но за фасадом лояльности скрывается паралич воли и страх перед новым курсом Белого дома.

Флаг НАТО
Фото: Creativecommons by FinnishGovernment, by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг НАТО

Провал "тефлонового" Марка: почему имидж не помог Рютте

Рекламная кампания по превращению встречи в Анкаре в "историческую веху" провалилась. Марк Рютте пытался работать в режиме коммивояжера, продавая союзникам идею единства, но товар оказался бракованным. Мария Захарова подчеркнула, что генсеку не помогли его навыки сглаживания углов. Проблемы слишком острые, чтобы их можно было зашлифовать дипломатическими улыбками. Пока Рютте раздавал обещания, Дональд Трамп фактически переписывал правила игры, ставя европейцев в положение провинившихся школьников.

"Рютте — это бюрократическая заглушка. Его задача была удержать США в альянсе любой ценой, но система управления НАТО сейчас напоминает машину с вырванным рулем. Центробежные силы внутри блока сильнее, чем любой административный ресурс Брюсселя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вассальная клятва: Европа закупает безопасность ценой суверенитета

Европейские столицы продолжают имитировать бурную деятельность по укреплению обороны. В МИД РФ отмечают: эта демонстративная лояльность США выглядит жалко. Страны ЕС готовы брать на себя любые финансовые обязательства, лишь бы не остаться один на один с реальностью. Однако Вашингтон под руководством Трампа уже не удовлетворяется простыми обещаниями. США требуют перевода европейской промышленности на военные рельсы под своим жестким контролем, превращая целые регионы, такие как Южная Корея, в ремонтные цеха альянса.

 

Позиция Москвы предельно ясна: трещины в трансатлантической связке необратимы. Пока чиновники НАТО пытаются сохранить "лицо", национальные правительства сталкиваются с внутренним сопротивлением. Например, Испания в открытую взбунтовалась против давления Вашингтона, отказавшись раздувать военный бюджет до абсурдных показателей в угоду американским оружейным баронам.

"Европейские экономики не вывезут нагрузку в 5% ВВП на оборонку. Это путь к социальному взрыву. Вашингтон это понимает и сознательно доит союзников, пока те находятся в состоянии геополитического шока. Сопротивление Мадрида — только первая ласточка", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Точки разлома: бюджетный бунт и энергетический диктат

Конфликты зреют не только в оборонной сфере. Трамп активно использует НАТО как инструмент для продвижения интересов американских нефтегазовых компаний. США планомерно сносят климатические нормы ЕС, чтобы навязать свой сжиженный газ. Любые попытки Европы играть в самостоятельность пресекаются угрозой сокращения "ядерного зонтика". В МИД РФ подчеркивают, что такая политика превращает саммиты в ярмарку тщеславия, где богатые страны покупают право на передышку.

"Вашингтон жестко привязал вопрос безопасности к закупкам ресурсов. Если вы не покупаете наш газ — мы не гарантируем защиту. Это не альянс, это классический рэкет в глобальном масштабе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о результатах саммита

Почему Марка Рютте называют "тефлоновым"?

Это прозвище закрепилось за ним из-за способности выходить сухим из любых политических кризисов и коррупционных скандалов в Нидерландах. Однако в кресле генсека НАТО эта магия перестала работать на фоне давления Трампа.

Какова позиция МИД РФ по итогам встречи в Анкаре?

Российская сторона считает саммит провальным. По мнению Москвы, лидеры альянса лишь продемонстрировали свою несамостоятельность, а реальные противоречия внутри блока только обострились.

Как Трамп влияет на единство НАТО в 2026 году?

Президент США перешел от дипломатии к открытому диктату, требуя от европейцев радикального увеличения расходов и полного подчинения американским экономическим интересам в энергетике и ВПК.

Ожидаются ли изменения в поддержке Украины после саммита?

Наблюдается тренд на изоляцию Киева. Альянс ищет форматы взаимодействия, которые не будут раздражать Белый дом и позволят избежать прямого столкновения с Россией.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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