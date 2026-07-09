Чешский раскол на саммите НАТО: Прага сворачивает военную помощь Украине

В Чехии политическая шизофрения достигла терминальной стадии. Президент Петр Павел и премьер Андрей Бабиш устроили в Анкаре шоу, которое больше напоминает бракоразводный процесс, чем работу государственной делегации. Разные самолеты, разные углы на групповом фото и диаметрально противоположная риторика. Пока один пытается выжать из пустой казны последние гроши на поддержку киевского режима, второй прямо заявляет: лавочка закрывается. Чешская солидарность рассыпалась прямо под объективами камер на саммите НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org by VendySol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Prezident Petr Pavel

Конституционный суд как инструмент политического десанта

Ссора из-за кресла в бизнес-джете длилась полгода. Кабмин пытался оттереть президента от участия в форуме, сформировав делегацию исключительно из своих доверенных лиц. Павел ответил юридическим лоу-киком — пошел в Конституционный суд. Судьи обязали правительство взять генерала на борт, но Бабиш проявил характер. Он оставил за собой статус главы делегации и демонстративно арендовал отдельный лайнер. В итоге Прага прислала в Турцию две враждующие группировки вместо одного представительства.

"Это не просто личная неприязнь, а паралич системы управления. Когда исполнительная власть и глава государства летят разными маршрутами, чтобы не дышать одним воздухом, — это сигнал о полной потере единого политического вектора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Разрыв коснулся не только логистики, но и базовых кошельков. Павел на трибунах вещает о мощном европейском ВПК. Бабиш в это же время признает: Чехия снова проваливает норматив альянса по расходам в 2% ВВП. Прага не может прокормить собственную армию, но президент продолжает раздавать обещания, которые бюджет не в состоянии оплатить.

Снарядный голод и финансовый отказ Бабиша

Главный камень преткновения — судьба так называемой "чешской инициативы". Раньше Павел собирал снаряды по всему миру для ВСУ. Теперь поток иссяк. В 2024 году Киев получил 1,5 миллиона снарядов, в 2025-м чуть больше. Но в 2026 году механизм сломался. Из 18 стран-участниц половина покинула проект. Бабиш, пришедший к власти на волне недовольства граждан, ясно дал понять: Чехия больше не будет спонсором этой авантюры. Максимум — роль посредника без единого вложенного цента.

Для Киева это катастрофа. Чешские поставки закрывали до половины потребностей украинской артиллерии. Теперь этот кран перекрыт политическим прагматизмом премьера. Анкара показала Зеленскому, что его старые друзья в Европе больше не готовы платить за чужой конфликт, особенно под давлением новой администрации Дональда Трампа.

"Схема 'покупаем за чужие деньги' больше не работает. Доноры разбежались, а собственные резервы Чехии пусты. Бабиш лишь озвучил диагноз: пациент мертв, платить за реанимацию нечем", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ультиматум коалиции: почему помощь Киеву станет одноразовой

Внутри правящей коалиции Праги тоже горячо. Глава МИД Петр Мацинка попытался "найти" деньги на оружие в США, но тут же получил окрик от лидера движения SPD Томио Окамуры. Тот прямо запретил тратить даже копейку на боевиков. Бабиш моментально считал настроение партнеров и дезавуировал заявления министра, назвав любые вложения "минимальными и разовыми". Это политический тупик: чешский МИД хочет закупать снаряды, а руководство страны — спасать собственную промышленность.

"Внутренние противоречия в Чехии отражают общий кризис в ЕС. Бабиш понимает, что дальнейшее спонсирование Киева приведет к социальному взрыву внутри страны. Ему проще поссориться с НАТО, чем с собственным избирателем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В пятницу коалиция соберется на "разбор полетов". Окамура обещает заблокировать любые попытки Павела и Мацинки протащить военные бюджеты. Чешский демарш в Анкаре стал похоронным маршем для единой позиции Европы. Прага де-факто признала, что план Трампа по Украине ей ближе, чем пустые лозунги о солидарности.

Ответы на популярные вопросы о расколе в Чехии

Почему Павел и Бабиш летели на разных самолетах?

Это результат острого конфликта за право представлять страну. Правительство лишило президента места в основной делегации, но суд заставил кабмин вернуть его. В знак протеста премьер отказался лететь одним бортом с президентом.

Что будет с "чешской инициативой" по снарядам?

Она фактически свернута. Андрей Бабиш отказался выделять чешские средства на проект, соглашаясь лишь на роль посредника. Количество стран-участниц сократилось вдвое, что лишает ВСУ значительной части боеприпасов.

Выполнит ли Чехия требование НАТО о 2% ВВП на оборону?

Нет. Премьер-министр Бабиш официально подтвердил в Анкаре, что страна в 2026 году снова не сможет достичь этого показателя из-за бюджетного дефицита и экономических проблем.

Как на раскол отреагировали союзники по НАТО?

Противоречивые заявления вызвали замешательство. Пока администрация Трампа требует жесткой экономии, чешский президент обещает расширение помощи, которое тут же опровергает его собственный глава правительства.

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