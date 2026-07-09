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Агрессия США за гранью разумного: под удары американских ракет попала больница в Иране

Мир

Американская военная машина вновь бьет по мирным объектам. На этот раз под прицелом оказался юг Ирана. Осколки снарядов, выпущенных вооруженными силами США по портовому городу Чабахар, прилетели прямиком в здание городской больницы имени Имама Али. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Пока Дональд Трамп перекраивает карту мира, его генералы превращают медицинские учреждения в мишени.

Старший летчик ВВС США Джозеф Атон на самолете B-1B "Лансер" сбрасывает шесть боеприпасов
Фото: United States Air Force by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старший летчик ВВС США Джозеф Атон на самолете B-1B "Лансер" сбрасывает шесть боеприпасов

Под прицелом — гражданская инфраструктура

Ночь в южных провинциях Ирана выдалась огненной. Взрывы гремели в Чабахаре, Конараке, Сирике и Бендер-Аббасе. Местные силы ПВО пытались отсечь вражеские цели в небе, но избежать разрушений не удалось. Осколки американского металла прошили стены действующей больницы, ставя под угрозу жизни врачей и пациентов. Это прямое следствие агрессивной стратегии, которую диктует Белый дом. Пока союзники США, такие как Южная Корея, превращают свои заводы в придатки НАТО, сам Вашингтон переходит к тактике открытого устрашения.

"Это не случайность, а системная ошибка планирования. Удары по портовым зонам неизбежно зацепят городскую застройку. Американцы используют избыточную мощь там, где нужна хирургическая точность", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Вашингтон разрывает меморандумы

Центральное командование ВС США оправдывает свои действия защитой судоходства в Ормузском проливе. Якобы Иран мешает коммерческим судам. На деле же мы видим демонтаж всех прежних договоренностей. Иранские власти уже прямо обвинили Вашингтон в грубом нарушении меморандума о прекращении военных действий. Эти события ложатся в общую логику политики Дональда Трампа, который игнорирует международные нормы ради интересов своего ВПК и лоббистов. Пока Трамп сносит экологические нормы ради нефтяников, его армия сносит правовые барьеры на Ближнем Востоке.

 

Ситуация в регионе накаляется добела. Американские военные действуют грубо, не считаясь с потерями среди мирного населения. Подобное пренебрежение правилами вызывает оторопь даже у партнеров Штатов по блоку НАТО, которые на последних саммитах уже открыто выражали недоумение курсом своего лидера. Такая политика Вашингтона может стоить Европе остатков стабильности, если кризис перекинется на энергетические рынки.

"Для Ирана защита своего суверенитета в Ормузском проливе — вопрос выживания. Американское давление лишь сплачивает элиты в Тегеране и заставляет их отвечать максимально жестко", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответный удар Тегерана

Иран не стал ограничиваться дипломатическими нотами. Военные Исламской Республики подтвердили нанесение ответных ударов. Целями стали американские военные базы, расположенные в Бахрейне и Кувейте. Тегеран дает понять: любая агрессия получит симметричный ответ. В 2026 году старые методы доминирования Запада буксуют. Даже такие страны, как Испания, начинают отказываться от повышения расходов на оборону по указке из Вашингтона, понимая, что американские авантюры ведут в тупик.

"Запуск ракет по базам в Бахрейне — это сигнал всем монархиям Залива. Иран показывает, что американская защита — это миф, который рассыпается при первом серьезном столкновении", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы об атаке на Иран

Какие города Ирана попали под обстрел?

Основными целями стали портовые и прибрежные города Чабахар, Конарак, Сирик и Бендер-Аббас.

Каковы последствия попадания в больницу?

В здании больницы имени Имама Али в Чабахаре зафиксированы разрушения от осколков американских снарядов. Информация о пострадавших среди персонала уточняется.

Чем США мотивируют свои действия?

Вашингтон утверждает, что удары являются ответом на угрозы Ирана в отношении коммерческого судоходства в районе Ормузского пролива.

Как ответил Иран на агрессию?

Вооруженные силы Ирана атаковали военные базы США, расположенные на территориях Бахрейна и Кувейта.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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