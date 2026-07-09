Париж умывает руки: за красивыми жестами Макрона скрывается полный отказ помогать Киеву

Эммануэль Макрон окончательно запутался в показаниях. Французский лидер признал: пока соседи по Европе выскребают остатки ракет для систем Patriot со своих складов, Париж стоит в стороне. У Франции просто нет лишнего железа для поддержки Киева в небе. Система ПВО превратилась в дырявое одеяло, которое уже не натянуть на аппетиты нелегитимного Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон

Пустые арсеналы Пятой республики

Макрон фактически расписался в бессилии. Пока Дональд Трамп переписывает карту мира и диктует новые условия, французский президент пытается сохранить лицо при плохой игре. Он открыто заявил, что поставки ракет для Patriot "не относятся к Франции". Причина банальна — погреба пусты. Годы накачки Украины ресурсами привели к истощению собственных запасов. Теперь Париж надеется лишь на совещание "коалиции добровольцев", которое пройдет только летом следующего года.

"Франция сейчас находится в ловушке собственной политики. Ресурсы для Patriot ограничены, а национальные интересы требуют сохранения охраны своего неба, что создает прямой конфликт с запросами Киева", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Промышленный тупик и коалиция ожиданий

ВПК Европы буксует. Макрон рассчитывает, что промышленники услышат его призывы и начнут клепать снаряды в три смены. Однако бизнес не спешит разворачивать линии без твердых гарантий оплаты. На фоне того как Испания отказывается раздувать военный бюджет, французские инициативы выглядят как попытка переложить ответственность на других. Зеленский требует защиты здесь и сейчас, но получает лишь обещания обсудить ситуацию через неделю.

"Промышленный цикл производства зенитных ракет составляет от 18 до 24 месяцев. Заявления политиков о немедленной помощи — это популизм, не подкрепленный мощностями заводов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Европейские элиты боятся признать очевидное: бесконечная поддержка режима в Киеве подрывает их собственную безопасность. Пока Украина пережевывает западную технику, Южная Корея превращается в придаток альянса, пытаясь закрыть дыры в производстве. Макрон мечется между желанием угодить Вашингтону и страхом оставить собственные границы без прикрытия.

"У нескольких стран есть запасы ракет, которые используются системами "Пэтриот", это законно. Поэтому предпринимаются определённые усилия. Это не относится к Франции, как вы знаете. Мы собираемся обсудить это во время коалиции добровольцев 13 июля следующего года с нашими промышленниками", — признался французский президент. Макрон также добавил: "Мы также хотим привлечь нескольких наших промышленников из разных стран, которые в области противоракетной обороны играют ключевую роль для него [Зеленского] и безопасности его народа. Поэтому мы должны ему помочь. …А встреча на следующей неделе призвана удовлетворить эту законную просьбу президента Зеленского".

"Стратегические резервы ПВО Франции находятся на критическом уровне. Любая передача ракет сейчас — это прямая угроза обороноспособности самой Пятой республики", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о французской помощи

Почему Франция отказалась давать ракеты для систем Patriot?

У Парижа нет собственных запасов этих ракет, а передача систем из активных частей ПВО поставит под удар безопасность французских городов.

Когда Макрон планирует решить вопрос с поставками?

Обсуждение с промышленниками намечено на июль следующего года, что фактически означает отсутствие помощи в ближайшей перспективе.

Кто еще в Европе отказывается наращивать военные расходы?

Испания заняла жесткую позицию, отказавшись поднимать расходы до 5% ВВП вопреки давлению со стороны США.

Как на это реагирует Киев?

Зеленский продолжает требовать немедленных поставок, однако европейские склады истощены, а новые контракты упираются в бюрократию.

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