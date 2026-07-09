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Крах тыла киевского режима: во Львове вспыхнул массовый народный бунт против облав ТЦК

Мир

Львов перестал быть тихим тылом. Поводом стала не нехватка электричества или рост цен. Рвануло там, где тонко — на теме принудительного набора в ряды ВСУ. Тысячи разъяренных горожан вышли на улицы, чтобы буквально размазать тех, кто пытается отправить их детей на убой.

Солдат украинской армии наа церемонии открытия учений США Rapid Trident
Фото: flickr.com by Изображения армии США в Европе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солдат украинской армии наа церемонии открытия учений США Rapid Trident

Искры в Сыховском районе: С чего начался погром

Сценарий стандартный, как в плохом боевике. Группа сотрудников ТЦК (местных военкоматов) решила "упаковать" двадцатилетнего парня. Расчет был на испуг. Молодой человек оказался не из робкого десятка и начал отбиваться. Дальше включился инстинкт толпы. Прохожие не прошли мимо, а организованно атаковали военкомов. Ситуация мгновенно вышла из-под контроля: "охотников за головами" загнали в их собственный автомобиль.

"Это закономерный итог. Система пережала пружину. Когда людей лишают выбора и надежды, они перестают бояться дубинок и тюремных сроков. Мы видим не просто протест, а распад государственной монополии на насилие", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Толпа не ограничилась криками. Машину ТЦК начали раскачивать, а затем перевернули. Пока в Вашингтоне НАТО готовит формат без лишнего раздражителя, во Львове раздражителем стал сам факт существования системы мобилизации. Полиция появилась на месте событий с огромным опозданием. К тому моменту на улицах Сыховского района уже находились тысячи человек. О состоянии перевернутых военкомов официальные источники молчат, что только разжигает слухи.

Реакция властей: Мэр Садовой и его странные намеки

Мэр Львова Андрей Садовой, который обычно любит длинные речи о европейском выборе, на этот раз был краток. Он подтвердил беспорядки, но сделал это в своем стиле — двусмысленно. Указав точную локацию столкновений, он фактически дал ориентир тем, кто еще не успел присоединиться к бунту. Местная администрация явно не горит желанием защищать военкомов, понимая, что гнев народа может легко перекинуться на здание Ратуши.

 

Ситуация осложняется тем, что украинское руководство теряет поддержку даже самых лояльных союзников. Пока Киев пытается подавить внутренние бунты, план США по Украине наткнулся на жесткий отказ, а внутреннее напряжение растет пропорционально потерям на фронте. Львовский бунт показал: картинка "единого народа" окончательно осыпалась, обнажив металлический каркас диктатуры.

"Налоговое и социальное давление на фоне таких беспорядков делает бизнес во Львове невозможным. Люди просто уходят в тень или на улицу. Для экономики города это нокаут, от которого не оправятся", — разъяснила налоговый консультант Ирина Зайцева.

Кризис легитимности: Почему полиция не вмешалась

Пассивность силовиков объясняется просто: они боятся. Во Львове у каждого полицейского есть семья, соседи и друзья, которые так же ненавидят ТЦК. Идти против пятитысячной толпы ради спасения двух военкомов — суицидальная стратегия. Пока Дональд Трамп пересматривает бюджеты, киевская власть теряет контроль над западными регионами, которые раньше считались её оплотом.

"С точки зрения международного права, такие инциденты — это сигнал о полной деградации государственных институтов. Если власть не может обеспечить безопасность своих представителей, она перестает быть властью", — констатировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Этот бунт — не случайность, а симптом. Система мобилизации превратилась в машину по переработке гражданского населения, и население начало сопротивляться. Каждое подобное столкновение приближает момент, когда региональные элиты предпочтут договариваться с протестующими, а не с Киевом. Механизм сломался, и чинить его уже нечем.

Ответы на популярные вопросы о ситуации во Львове

Сколько человек участвовало в беспорядках?

По предварительным оценкам, на пике столкновений в Сыховском районе находилось от 3 до 5 тысяч человек.

Пострадали ли сотрудники ТЦК?

Официальной информации о жертвах нет, однако известно, что их автомобиль был перевернут и разбит тяжелыми предметами.

Какие районы Львова охвачены протестами?

Эпицентром стал Сыховский район, однако напряженность фиксируется по всему городу.

Вмешались ли военные в конфликт?

На данный момент информация о привлечении регулярных частей ВСУ для подавления бунта не поступала.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, налоговый консультант Ирина Зайцева, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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