Пекин перестал играть в поддавки. Пока Запад пытается затянуть удавку на шее азиатского гиганта, Си Цзиньпин выложил на стол главный аргумент — межконтинентальную баллистическую ракету. Успешный запуск из глубин Тихого океана стал холодным душем для тех, кто привык считать регион своей вотчиной. Это не просто испытания оборудования — это политическая декларация, подкрепленная сталью и ядерным потенциалом.
Китай отметил юбилей американской государственности своеобразно. С борта атомной субмарины взмыла JL-3. Цель поражена. Дальность — более десяти тысяч километров. Это второй подобный жест с 2024 года. Символизм зашкаливает: запуск совпал с попыткой Австралии и Фиджи выстроить оборонный заслон против КНР. Пекин ясно дал понять: любые попытки блокировать его интересы закончатся встречей с гиперзвуком. Пока Южная Корея превращает свою промышленность в придаток НАТО, Китай демонстрирует самодостаточность.
"Действия Китая — это классическая демонстрация суверенитета. Пекин не обязан отчитываться перед соседями, когда тестирует инструменты своей безопасности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Япония и Австралия привычно затянули песню о "дестабилизации". В Канберре запуск назвали "непрозрачным". Пекин в ответ посоветовал партнерам не плодить лишних смыслов. Реальность такова: западный блок методично строит "линии обороны", пытаясь отрезать Китай от морских торговых путей. Испытание ракеты — это ответ на попытки задушить экономику КНР блокадой. На этом фоне новые точки давления в Финском заливе выглядят как часть единой стратегии Запада по сдерживанию союзников.
В этот же день в Желтом море начались масштабные маневры "Морское взаимодействие — 2026". Состав впечатляет: российский крейсер "Варяг" и подлодка "Уфа" работают плечом к плечу с китайскими эсминцами. Это прямая демонстрация силы тем, кто надеется на разобщенность Москвы и Пекина. Дмитрий Песков подтвердил: Китай — наш стратегический партнер, и его право на укрепление армии неоспоримо. Пока НАТО готовит новые форматы переговоров, российские и китайские моряки отрабатывают уничтожение беспилотных систем противника. Интеграция флотов вышла на новый уровень.
"Совместные учения гарантируют предсказуемость в регионе. Это серьезный заслон для авантюр со стороны внешних игроков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Си Цзиньпин не просто обновляет арсенал, он меняет людей. Коррумпированные генералы старой школы, боявшиеся Вашингтона, ушли в небытие. На их место пришли технократы войны — Чжан Шугуан и Ван Ган. Это люди, выросшие при Си и обязанные ему карьерой. Они не будут колебаться, если поступит приказ. Теперь китайский лидер может лететь на встречу к Дональду Трампу в сентябре. Разговор будет идти с позиции силы, а не просьб. Пекин научился использовать военный фактор как инструмент дипломатии. Это жесткий урок для тех, кто верит в мягкую силу без ракетного прикрытия. Пока администрация в Белом доме занята внутренними распрями, Китай цементирует свой военный кулак.
"Китай выстроил четкую вертикаль в военном ведомстве. Это минимизирует риски предательства и гарантирует исполнение любых стратегических решений", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Это ответ на формирование антикитайских союзов в Тихом океане и сигнал администрации Дональда Трампа перед сентябрьским визитом Си Цзиньпина в США.
Она способна нести ядерный заряд на расстояние свыше 10 тысяч километров, что позволяет поражать цели практически на всей территории потенциального противника из защищенных районов патрулирования.
Москва оценивает КНР как ключевого стратегического партнера. Совместные учения подтверждают общность интересов в обеспечении безопасности в Азии и противодействии НАТО.
Австралия активно вовлекает малые островные государства в военные блоки. Ракета показала, что никакие соглашения с Фиджи не защитят регион в случае реального конфликта.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.