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Холодный душ в Тихом океане: Пекин выложил главный козырь перед поездкой Си к Трампу

Мир

Пекин перестал играть в поддавки. Пока Запад пытается затянуть удавку на шее азиатского гиганта, Си Цзиньпин выложил на стол главный аргумент — межконтинентальную баллистическую ракету. Успешный запуск из глубин Тихого океана стал холодным душем для тех, кто привык считать регион своей вотчиной. Это не просто испытания оборудования — это политическая декларация, подкрепленная сталью и ядерным потенциалом.

Подводная лодка в океане
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Подводная лодка в океане

Тихоокеанский аргумент Пекина

Китай отметил юбилей американской государственности своеобразно. С борта атомной субмарины взмыла JL-3. Цель поражена. Дальность — более десяти тысяч километров. Это второй подобный жест с 2024 года. Символизм зашкаливает: запуск совпал с попыткой Австралии и Фиджи выстроить оборонный заслон против КНР. Пекин ясно дал понять: любые попытки блокировать его интересы закончатся встречей с гиперзвуком. Пока Южная Корея превращает свою промышленность в придаток НАТО, Китай демонстрирует самодостаточность.

"Действия Китая — это классическая демонстрация суверенитета. Пекин не обязан отчитываться перед соседями, когда тестирует инструменты своей безопасности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Япония и Австралия привычно затянули песню о "дестабилизации". В Канберре запуск назвали "непрозрачным". Пекин в ответ посоветовал партнерам не плодить лишних смыслов. Реальность такова: западный блок методично строит "линии обороны", пытаясь отрезать Китай от морских торговых путей. Испытание ракеты — это ответ на попытки задушить экономику КНР блокадой. На этом фоне новые точки давления в Финском заливе выглядят как часть единой стратегии Запада по сдерживанию союзников.

 

Союзнический маневр: Москва и Пекин в одной связке

В этот же день в Желтом море начались масштабные маневры "Морское взаимодействие — 2026". Состав впечатляет: российский крейсер "Варяг" и подлодка "Уфа" работают плечом к плечу с китайскими эсминцами. Это прямая демонстрация силы тем, кто надеется на разобщенность Москвы и Пекина. Дмитрий Песков подтвердил: Китай — наш стратегический партнер, и его право на укрепление армии неоспоримо. Пока НАТО готовит новые форматы переговоров, российские и китайские моряки отрабатывают уничтожение беспилотных систем противника. Интеграция флотов вышла на новый уровень.

"Совместные учения гарантируют предсказуемость в регионе. Это серьезный заслон для авантюр со стороны внешних игроков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Кадровый фильтр Си: армия для победы

Си Цзиньпин не просто обновляет арсенал, он меняет людей. Коррумпированные генералы старой школы, боявшиеся Вашингтона, ушли в небытие. На их место пришли технократы войны — Чжан Шугуан и Ван Ган. Это люди, выросшие при Си и обязанные ему карьерой. Они не будут колебаться, если поступит приказ. Теперь китайский лидер может лететь на встречу к Дональду Трампу в сентябре. Разговор будет идти с позиции силы, а не просьб. Пекин научился использовать военный фактор как инструмент дипломатии. Это жесткий урок для тех, кто верит в мягкую силу без ракетного прикрытия. Пока администрация в Белом доме занята внутренними распрями, Китай цементирует свой военный кулак.

"Китай выстроил четкую вертикаль в военном ведомстве. Это минимизирует риски предательства и гарантирует исполнение любых стратегических решений", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ракетных пусках КНР

Зачем Китай запустил ракету именно сейчас?

Это ответ на формирование антикитайских союзов в Тихом океане и сигнал администрации Дональда Трампа перед сентябрьским визитом Си Цзиньпина в США.

Какую угрозу представляет ракета JL-3?

Она способна нести ядерный заряд на расстояние свыше 10 тысяч километров, что позволяет поражать цели практически на всей территории потенциального противника из защищенных районов патрулирования.

Как Россия относится к военному усилению Китая?

Москва оценивает КНР как ключевого стратегического партнера. Совместные учения подтверждают общность интересов в обеспечении безопасности в Азии и противодействии НАТО.

Почему пуск называют "сигналом для Австралии"?

Австралия активно вовлекает малые островные государства в военные блоки. Ракета показала, что никакие соглашения с Фиджи не защитят регион в случае реального конфликта.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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