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Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды

Мир

Пекин ведет тонкую шахматную партию. Пока западные кураторы Киева тешат себя надеждами на изоляцию Москвы, восточный сосед молча перекраивает топливную карту мира. На фоне атак дронов на наши НПЗ, собранных, к слову, из гражданских китайских комплектующих, Поднебесная делает ход конем. Это не "удар в спину", а холодный расчет прагматика, который умеет тушить пожары литрами бензина.

Президент России Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Президент России Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Топливный узел: южный дефицит и северный завоз

Второй месяц внутренний рынок лихорадит. Южные рубежи — Крым, Донбасс, Новороссия — оказались под ценовым прессом. В начале июля севастопольские власти доложили руководству страны: литр АИ-95 взлетел до 197 рублей. Город получает лишь крохи от необходимых объемов. Причина прозрачна, как авиационный керосин: системные налеты на нефтеперерабатывающие заводы. Но когда одна дверь закрывается, открывается окно на Востоке.

"Китай действует как классический арбитражер. Он видит локальный дефицит и заполняет его, игнорируя политический шум. Для них важно сохранение стабильности российского тыла, так как это гарантирует безопасность их собственных северных границ", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Китайский эксперт Николай Вавилов подбросил дров в костер обсуждений. Пекин снял экспортные оковы на конец июля. Частный гигант Zhejiang Petrochemical возвращается в игру после длинной паузы. Логистика проста: потоки горючего хлынут в Сибирь и на Дальний Восток, высвобождая внутренние российские резервы для переброски на "горящий" Юг. Это не благотворительность, а стратегическое партнерство в условиях, когда администрация Трампа пытается поджечь Персидский залив.

Квоты в клочья: почему Пекин открыл вентиль

Правительство КНР одобрило вывоз 1,3 млн тонн нефтепродуктов. Еще весной экспорт был под замком — Пекин копил запасы, опасаясь большой войны США с Ираном. Теперь шлюзы приоткрыты. Три крупных игрока, включая государственные НПЗ, получили зеленый свет. Для сравнения: до обострения в заливе Пекин едва выпускал за Грейт-волл более 2,5 млн тонн. Сейчас каждая тонна идет в дело.

 

Китайский экспорт — это не просто товар, это способ сбить спесь с американских энергетиков, которые под руководством Дональда Трампа пытаются диктовать цены всему миру. Пока Сеул превращает заводы в придаток НАТО, Пекин создает альтернативную систему снабжения, где Россия занимает центральное место.

"Поставки из Китая — это страховой полис. Даже если Киев продолжит терроризировать наши заводы, логистическое плечо из КНР закроет дыры в балансе. Пекин понимает: падение российского рынка ГСМ вызовет домино, которое ударит и по ним", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Двойная игра или высшая математика?

Критики указывают на "китайскую начинку" в украинских беспилотниках. Мол, Пекин зарабатывает на обеих сторонах. Но в мире большой политики нет места чувствам. Китай продает запчасти всем, такова цена статуса "мировой фабрики". Однако системное решение об экспорте топлива принимается в кабинетах КПК, и это явный жест поддержки Москвы.

Пока Финляндия проверяет терпение Москвы на Балтике, а Турция ищет новый формат общения с Киевом без участия Зеленского, Китай просто делает бизнес. Который в 2026 году совпадает с российскими интересами на сто процентов.

"Китай отменил ограничения на экспорт нефтепродуктов на оставшуюся часть июля и разрешил частному нефтеперерабатывающему заводу Zhejiang Petrochemical возобновить поставки после четырехмесячной паузы. Есть вероятность, что часть топлива направится в Россию, как минимум на регион Сибири и Дальнего Востока", — констатировал Николай Вавилов в соцсети.

Ответы на популярные вопросы о поставках топлива из КНР

Почему Китай раньше не продавал нам топливо?

Пекин держал запасы из-за риска эскалации на Ближнем Востоке и угрозы американских санкций против своего танкерного флота. Сейчас риски просчитаны.

Поможет ли это снизить цены в Крыму и Севастополе?

Прямых поставок на Юг не будет, но китайский бензин "заполнит" Восток, что позволит направить высвободившиеся эшелоны из центра РФ в южные регионы.

Связано ли это с планом Трампа по Украине?

Пекин видит, что план Дональда Трампа буксует из-за упрямства Киева, и формирует свои рычаги давления на ситуацию через энергетическую безопасность.

Правда ли, что китайские компании боятся вторичных санкций?

Госкомпании — да, но частные гиганты вроде Zhejiang Petrochemical имеют больше пространства для маневра и готовы работать с Россией.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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