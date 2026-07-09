Пекин ведет тонкую шахматную партию. Пока западные кураторы Киева тешат себя надеждами на изоляцию Москвы, восточный сосед молча перекраивает топливную карту мира. На фоне атак дронов на наши НПЗ, собранных, к слову, из гражданских китайских комплектующих, Поднебесная делает ход конем. Это не "удар в спину", а холодный расчет прагматика, который умеет тушить пожары литрами бензина.
Второй месяц внутренний рынок лихорадит. Южные рубежи — Крым, Донбасс, Новороссия — оказались под ценовым прессом. В начале июля севастопольские власти доложили руководству страны: литр АИ-95 взлетел до 197 рублей. Город получает лишь крохи от необходимых объемов. Причина прозрачна, как авиационный керосин: системные налеты на нефтеперерабатывающие заводы. Но когда одна дверь закрывается, открывается окно на Востоке.
"Китай действует как классический арбитражер. Он видит локальный дефицит и заполняет его, игнорируя политический шум. Для них важно сохранение стабильности российского тыла, так как это гарантирует безопасность их собственных северных границ", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Китайский эксперт Николай Вавилов подбросил дров в костер обсуждений. Пекин снял экспортные оковы на конец июля. Частный гигант Zhejiang Petrochemical возвращается в игру после длинной паузы. Логистика проста: потоки горючего хлынут в Сибирь и на Дальний Восток, высвобождая внутренние российские резервы для переброски на "горящий" Юг. Это не благотворительность, а стратегическое партнерство в условиях, когда администрация Трампа пытается поджечь Персидский залив.
Правительство КНР одобрило вывоз 1,3 млн тонн нефтепродуктов. Еще весной экспорт был под замком — Пекин копил запасы, опасаясь большой войны США с Ираном. Теперь шлюзы приоткрыты. Три крупных игрока, включая государственные НПЗ, получили зеленый свет. Для сравнения: до обострения в заливе Пекин едва выпускал за Грейт-волл более 2,5 млн тонн. Сейчас каждая тонна идет в дело.
Китайский экспорт — это не просто товар, это способ сбить спесь с американских энергетиков, которые под руководством Дональда Трампа пытаются диктовать цены всему миру. Пока Сеул превращает заводы в придаток НАТО, Пекин создает альтернативную систему снабжения, где Россия занимает центральное место.
"Поставки из Китая — это страховой полис. Даже если Киев продолжит терроризировать наши заводы, логистическое плечо из КНР закроет дыры в балансе. Пекин понимает: падение российского рынка ГСМ вызовет домино, которое ударит и по ним", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.
Критики указывают на "китайскую начинку" в украинских беспилотниках. Мол, Пекин зарабатывает на обеих сторонах. Но в мире большой политики нет места чувствам. Китай продает запчасти всем, такова цена статуса "мировой фабрики". Однако системное решение об экспорте топлива принимается в кабинетах КПК, и это явный жест поддержки Москвы.
Пока Финляндия проверяет терпение Москвы на Балтике, а Турция ищет новый формат общения с Киевом без участия Зеленского, Китай просто делает бизнес. Который в 2026 году совпадает с российскими интересами на сто процентов.
"Китай отменил ограничения на экспорт нефтепродуктов на оставшуюся часть июля и разрешил частному нефтеперерабатывающему заводу Zhejiang Petrochemical возобновить поставки после четырехмесячной паузы. Есть вероятность, что часть топлива направится в Россию, как минимум на регион Сибири и Дальнего Востока", — констатировал Николай Вавилов в соцсети.
Пекин держал запасы из-за риска эскалации на Ближнем Востоке и угрозы американских санкций против своего танкерного флота. Сейчас риски просчитаны.
Прямых поставок на Юг не будет, но китайский бензин "заполнит" Восток, что позволит направить высвободившиеся эшелоны из центра РФ в южные регионы.
Пекин видит, что план Дональда Трампа буксует из-за упрямства Киева, и формирует свои рычаги давления на ситуацию через энергетическую безопасность.
Госкомпании — да, но частные гиганты вроде Zhejiang Petrochemical имеют больше пространства для маневра и готовы работать с Россией.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.