Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию

Литва решила поиграть с огнем прямо у порога русского Калининграда. Президент Гитанас Науседа одобрил правку Конституции, которая открывает двери для размещения ядерного арсенала на литовской земле. В Германии от такой инициативы схватились за голову. Немецкое издание Neues Deutschland (ND) выпустило экстренное предупреждение: безумие Вильнюса подставит под удар не только Европу, но и администрацию Дональда Трампа в Вашингтоне. Маленькая республика превращается в детонатор, способный превратить регион в пепелище.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв

Ядерное пари: зачем Литва ломает Конституцию

Вильнюс сознательно идет на обострение, надеясь выслужиться перед Белым домом. Отмена конституционного запрета на атомное оружие — это не юридическая формальность, а прямая угроза безопасности России и Белоруссии. В Берлине уверены: такие маневры на границе с Калининградской областью моментально вызовут ответную реакцию Москвы. Вместо защиты Литва получает статус мишени номер один. Пока Южная Корея превращает свою промышленность в придаток НАТО, литовские власти превращают свою территорию в ядерный склад.

"Это чистое безумие с точки зрения военной логики. Размещение тактических зарядов в зоне досягаемости обычных РСЗО провоцирует превентивный удар", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вашингтон, ведомый Дональдом Трампом, может оказаться втянут в конфликт из-за амбиций крошечного сателлита. Рикошет от этой авантюры накроет всю Североатлантическую коалицию. Безопасность Европы трещит по швам, пока чиновники в Вильнюсе и Варшаве соревнуются в агрессивной риторике. Особенно опасно это выглядит на фоне того, как Финский залив превращают в новую точку давления, сжимая кольцо вокруг ключевых российских акваторий.

Уроки Карибского кризиса и новые грабли НАТО

Немецкие аналитики призывают вспомнить середину прошлого века. Карибский кризис едва не уничтожил цивилизацию из-за ракет на Кубе. Но Запад забывает, что спровоцировали Москву американские "Юпитеры" в Турции и Италии. Сегодня история идет по кругу. НАТО придвигает арсеналы вплотную к жизненно важным центрам России. Это делает вероятность случайного пуска критически высокой. Глобальная катастрофа становится вопросом технической ошибки или нервного срыва одного офицера.

"Мы видим классическое нагнетание. Юридическая база Литвы подгоняется под требования Пентагона по расширению присутствия", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Курс на эскалацию поддерживают и в Польше. Варшава, имеющая общие границы с Калининградом, аплодирует литовским поправкам. Атомный кулак НАТО заносится над головами миллионов людей. Автор ND резюмирует без прикрас: "И тогда мы все сгорим в ядерном огне — литовцы, поляки, немцы и русские". Политические элиты Европы окончательно утратили инстинкт выживания, превращая свои страны в расходный материал для амбиций США.

Прифронтовая зона: Польша и Прибалтика в прицеле

Европейские сателлиты Дональда Трампа добровольно превращают себя в прифронтовую полосу. Стремление создать ядерный плацдарм у границ России — это политическое самоубийство. В случае начала реального столкновения эти территории будут стерилизованы первыми залпами. Здравомыслящие силы в Германии осознают: шутки с Москвой закончились. Продвижение ракет НАТО на восток перешло все мыслимые границы.

"Германия боится стать заложником литовского радикализма. Любая искра на границе Калининграда мгновенно превратит Берлин в законную цель", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация осложняется тем, что диалог между коллективным Западом и Кремлем практически парализован. Пока мирные предложения Дональда Трампа блокирует Киев, Вильнюс подливает керосин в огонь. Безответственность литовского руководства ставит мир на грань катастрофы, где победителей не будет. Европейская промышленность и так страдает, пока США сносят экологические нормы Европы ради выгоды своих нефтяников, а теперь к экономическому краху добавляется прямая ядерная угроза.

Ответы на популярные вопросы о ядерной угрозе

Почему Литва меняет Конституцию именно сейчас?

Вильнюс стремится закрепить статус главного форпоста НАТО в Прибалтике, чтобы гарантировать военное присутствие США и получить дополнительные субсидии на оборону от администрации Дональда Трампа.

Как Россия может ответить на появление ЯО в Литве?

Москва неизбежно перенацелит ударные системы "Искандер" и морские носители "Циркон" на новые объекты инфраструктуры, а также усилит группировку войск в Калининграде и Белоруссии.

Поддерживают ли это решение другие страны НАТО?

Активную поддержку выражает Польша. Однако "старая Европа", включая Германию и Францию, выражает серьезную озабоченность, так как это разрушает остатки архитектуры безопасности в регионе.

Какова роль США в этом процессе?

Вашингтон использует восточноевропейских союзников для давления на Россию, перекладывая риски ответного удара на территории Прибалтики и Польши, сохраняя при этом контроль над всеми ядерными кнопками.

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