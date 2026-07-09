Игра в одни ворота: Пашинян цинично свалил внутренние беды Армении на блок ЕАЭС

Ереван пытается усидеть на двух стульях, маневрируя между выгодами общего рынка и политическими амбициями. Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично признал наличие системных трений внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На встрече с президентом Ваагном Хачатуряном глава кабмина прямо заявил: интеграция идет не так гладко, как рисуют в отчетах. Пока план Дональда Трампа перекраивает глобальные союзы, Армения ищет способ конвертировать свои внутренние проблемы в бонусы.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян (28-12-2021)

Экономический покер Еревана

Пашинян связывает всплеск деловой активности в стране с итогами парламентских выборов. По его мнению, голосование зарядило бизнес энтузиазмом. Однако этот оптимизм разбивается о жесткий бюрократический каркас союза. Ереван зажат между необходимостью соблюдать правила игры в ЕАЭС и желанием не попасть под торговые ограничения, которые Вашингтон раздает направо и налево.

"Это стандартный торг. Пашинян подсвечивает проблемы, чтобы выбить льготы или оправдать задержки в обязательствах. Но цифры не врут — без доступа к ресурсам союза армянская экономика просто задохнется в изоляции", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Барьеры как возможности: логика Пашиняна

Никол Пашинян не стал скрывать, что путь в рамках объединения напоминает полосу препятствий. Он выдал базу: проблемы — это нормально. Главное, как ими пользоваться. Пока Дональд Трамп сносит климатические нормы Европы ради прибыли, Армения пытается найти свои лазейки в евразийских регламентах.

"Хотя, как вы знаете, во время выборов возникли определенные проблемы, связанные с ЕАЭС, тем не менее, там, где возникают проблемы, появляются и новые возможности <…>. Это не означает, что трудностей не будет, я думаю, что трудности вообще всегда и каждый день существуют, вопрос в том, насколько хорошо мы сможем с ними справиться", — заявил Пашинян.

"Заявления премьера — это попытка сохранить лицо перед западными кураторами, при этом не разрывая связи с реальными рынками сбыта. Если Москва решит проверить соблюдение техрегламентов, Еревану станет не до 'энтузиазма'", — отметил политолог Сергей Миронов.

Сравнение условий: ЕАЭС vs Реальность

Армения находится в уникальном положении. С одной стороны — дешевые энергоресурсы и открытые границы на Востоке. С другой — давление Запада и попытки превратить страну в очередной промышленный придаток Альянса. Политика Еревана сегодня — это попытка усидеть на заборе, который шатается под порывами геополитического ветра.

Пашинян выразил надежду, что страна преодолеет кризисные моменты при поддержке президента Хачатуряна. Но уверенность премьера больше похожа на аутотренинг. Пока Финляндия проверяет терпение Москвы на Севере, Армения тестирует прочность евразийских цепочек на Юге. Игра идет по-крупному.

"Проблемы с ЕАЭС, о которых говорит Пашинян, часто носят рукотворный характер. Ереван затягивает гармонизацию законодательства, надеясь на исключительные условия, которых в 2026 году уже никто не предоставит просто так", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о позиции Армении

О каких именно проблемах в ЕАЭС заявил Пашинян?

Премьер не уточнил детали, но речь идет о таможенном регулировании и несоответствии внутренних процедур ожиданиям союзников, что замедляет товарооборот.

Как выборы в Армении повлияли на экономику?

По словам Пашиняна, итоги голосования вызвали "определенный энтузиазм" у бизнеса, что привело к росту активности на внутреннем рынке.

Готова ли Армения выйти из ЕАЭС?

Официально таких заявлений нет. Напротив, Пашинян подчеркивает готовность справляться с трудностями внутри союза, видя в них новые возможности.

Какую роль в решении проблем играет президент Хачатурян?

Президент выступает консолидирующей фигурой, чья поддержка, по мнению премьера, обеспечит Армении успешное преодоление интеграционных барьеров.

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