Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдохнувшая кожа без макияжа: как японская система превращает уход в удовольствие
Шикарные гладиолусы начинаются не с сорта: всё решает уход в самые важные недели
Бархатистый, тягучий, идеальный: как сделать идеальный сырный суп за 30 минут
Хватит путать любовь с агрессией: Татьяна Куртукова перевернула суть патриотических чувств
Платные трассы превратились в лотерею: водители столкнулись с необратимыми последствиями для своих авто
Больше никаких сомнений в лидерстве: успех Гарри Стайлса оставил позади даже группу Coldplay
Медный апокалипсис индейцев: как древние шахтеры Великих озёр создали индустрию задолго до египтян
Хобби, которые меняют жизнь: как ваши увлечения превращают дом в место силы
Шантаж на развалинах: Зеленский устроил дешевый трюк ради ракет перед встречей с Трампом

Посмел перечить Мадьяру: в Венгрии начались облавы на критиков режима

Мир

Венгерская демократия дала сбой, который больше напоминает заклинивший механизм старой мясорубки. В Будапеште полиция вломилась в дом к правоконсервативному блогеру Иштвану Сакачу. Причина? Он посмел задать неудобные вопросы премьер-министру Петеру Мадьяру. Сакача вытащили из постели под предлогом "подготовки теракта", хотя единственным его оружием был пост в соцсети. Власть, которая боится слов, начинает пахнуть диктатурой, и это происходит прямо в центре Европы в 2026 году.

Петер Мадьяр
Фото: commons.wikimedia.org by Arbuzsanya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Петер Мадьяр

Арест за мнение: как работает венгерская Фемида

Сценарий задержания был классическим для полицейских режимов. Ранним утром в среду группа захвата обыскала жилье Сакача. Формально ему шьют терроризм. Фактически — он просто предупредил Мадьяра в соцсети, что "правые силы выйдут на улицы", если правительство попытается растерзать Виктора Орбана. Это не угроза взрыва, это политический прогноз. Но нынешний премьер, похоже, путает прогноз погоды с артиллерийским обстрелом.

"Это юридический абсурд. Обвинение в терроризме на базе поста в интернете — классический метод устранения политических оппонентов через уголовное давление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Поднялся шум. Правые политики и сам Виктор Орбан не стали молчать. Орбан прямо заявил, что произвол достиг нового уровня, когда за критику премьера сажают в камеру. Блогера в итоге выпустили через несколько часов, но сигнал подан: рот лучше не открывать. Мадьяр явно нервничает, и у него есть на то веские причины, связанные с очень подозрительной историей о броневиках и миллионах кеша.

Золото, наличка и украинский след

Корень конфликта — мартовское дело об украинских инкассаторах. Тогда таможня Венгрии "приняла" семерых граждан Украины. Улов был жирным: 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Вместо долгого разбирательства и конфискации, задержанных вместе с добром просто выставили за дверь — депортировали на Украину в тот же день. Теперь Мадьяр пытается повесить это странное решение на Орбана, игнорируя тот факт, что в 2026 году европейская логистика стала напоминать проходной двор для сомнительных капиталов.

 

Мадьяр требует крови Орбана, обвиняя его в покровительстве этой "эвакуации денег". И пока в Брюсселе обсуждают, как Европа рискует лишиться союзника, венгерский премьер занят зачисткой медиапространства. Ему нужно назначить виновного до того, как его собственный рейтинг превратится в тыкву. В ход идут любые средства — от обысков у блогеров до манипуляций с уголовным кодексом.

"Ситуация выглядит как попытка переложить ответственность за дыры в пограничном контроле на политического предшественника, игнорируя реальные коррупционные риски", — констатировала комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Мадьяр строит свою маленькую крепость, огораживаясь от критики полицейскими щитами. Но как показывает история, такие крепости рассыпаются первыми, стоит только "правым силам" действительно выйти на улицы.

"Внутриполитическая борьба в Венгрии обостряется на фоне давления ЕС. Использование силового аппарата против блогеров свидетельствует о слабости позиций правящей коалиции", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в Венгрии

За что именно задержали Иштвана Сакача?

Официально — по подозрению в подготовке теракта. По факту — за пост в соцсети, где он критиковал премьера Петера Мадьяра и защищал Виктора Орбана.

Какова роль Виктора Орбана в деле украинских инкассаторов?

Премьер Мадьяр настаивает на расследовании его роли, подозревая, что Орбан способствовал быстрой депортации задержанных украинцев вместе с крупной суммой валюты и золотом.

Какую позицию занимает Дональд Трамп в отношении Венгрии?

Дональд Трамп традиционно поддерживает консервативные силы в Европе, однако сейчас его администрация сосредоточена на внутренних реформах США и давлении на НАТО по вопросам оборонных бюджетов.

Почему блогера отпустили так быстро?

Задержание вызвало мощную волну протеста среди правых политиков. Личное вмешательство Виктора Орбана и широкая огласка в прессе вынудили полицию снять претензии.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, комплаенс-офицер Ксения Руднева, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Чтобы плоды висели гроздьями: проверенная схема подкормки томатов в середине лета
Садоводство, цветоводство
Чтобы плоды висели гроздьями: проверенная схема подкормки томатов в середине лета
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Экономика и бизнес
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Бензин пойдёт из-за границы: объявлено о начале импорта бензина в Россию
Нефть
Бензин пойдёт из-за границы: объявлено о начале импорта бензина в Россию
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Мир затрясло от наглости Киева: взрыв у отеля в Дамаске оказался частью грязной игры ГУР
Мир затрясло от наглости Киева: взрыв у отеля в Дамаске оказался частью грязной игры ГУР
Последние материалы
Шикарные гладиолусы начинаются не с сорта: всё решает уход в самые важные недели
Бархатистый, тягучий, идеальный: как сделать идеальный сырный суп за 30 минут
Хватит путать любовь с агрессией: Татьяна Куртукова перевернула суть патриотических чувств
Посмел перечить Мадьяру: в Венгрии начались облавы на критиков режима
Платные трассы превратились в лотерею: водители столкнулись с необратимыми последствиями для своих авто
Больше никаких сомнений в лидерстве: успех Гарри Стайлса оставил позади даже группу Coldplay
Медный апокалипсис индейцев: как древние шахтеры Великих озёр создали индустрию задолго до египтян
Хобби, которые меняют жизнь: как ваши увлечения превращают дом в место силы
Шантаж на развалинах: Зеленский устроил дешевый трюк ради ракет перед встречей с Трампом
Борную кислоту покупают не только ради муравьёв: один пакетик заменяет сразу несколько дачных средств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.