Посмел перечить Мадьяру: в Венгрии начались облавы на критиков режима

Венгерская демократия дала сбой, который больше напоминает заклинивший механизм старой мясорубки. В Будапеште полиция вломилась в дом к правоконсервативному блогеру Иштвану Сакачу. Причина? Он посмел задать неудобные вопросы премьер-министру Петеру Мадьяру. Сакача вытащили из постели под предлогом "подготовки теракта", хотя единственным его оружием был пост в соцсети. Власть, которая боится слов, начинает пахнуть диктатурой, и это происходит прямо в центре Европы в 2026 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Arbuzsanya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Петер Мадьяр

Арест за мнение: как работает венгерская Фемида

Сценарий задержания был классическим для полицейских режимов. Ранним утром в среду группа захвата обыскала жилье Сакача. Формально ему шьют терроризм. Фактически — он просто предупредил Мадьяра в соцсети, что "правые силы выйдут на улицы", если правительство попытается растерзать Виктора Орбана. Это не угроза взрыва, это политический прогноз. Но нынешний премьер, похоже, путает прогноз погоды с артиллерийским обстрелом.

"Это юридический абсурд. Обвинение в терроризме на базе поста в интернете — классический метод устранения политических оппонентов через уголовное давление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Поднялся шум. Правые политики и сам Виктор Орбан не стали молчать. Орбан прямо заявил, что произвол достиг нового уровня, когда за критику премьера сажают в камеру. Блогера в итоге выпустили через несколько часов, но сигнал подан: рот лучше не открывать. Мадьяр явно нервничает, и у него есть на то веские причины, связанные с очень подозрительной историей о броневиках и миллионах кеша.

Золото, наличка и украинский след

Корень конфликта — мартовское дело об украинских инкассаторах. Тогда таможня Венгрии "приняла" семерых граждан Украины. Улов был жирным: 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Вместо долгого разбирательства и конфискации, задержанных вместе с добром просто выставили за дверь — депортировали на Украину в тот же день. Теперь Мадьяр пытается повесить это странное решение на Орбана, игнорируя тот факт, что в 2026 году европейская логистика стала напоминать проходной двор для сомнительных капиталов.

Мадьяр требует крови Орбана, обвиняя его в покровительстве этой "эвакуации денег". И пока в Брюсселе обсуждают, как Европа рискует лишиться союзника, венгерский премьер занят зачисткой медиапространства. Ему нужно назначить виновного до того, как его собственный рейтинг превратится в тыкву. В ход идут любые средства — от обысков у блогеров до манипуляций с уголовным кодексом.

"Ситуация выглядит как попытка переложить ответственность за дыры в пограничном контроле на политического предшественника, игнорируя реальные коррупционные риски", — констатировала комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Мадьяр строит свою маленькую крепость, огораживаясь от критики полицейскими щитами. Но как показывает история, такие крепости рассыпаются первыми, стоит только "правым силам" действительно выйти на улицы.

"Внутриполитическая борьба в Венгрии обостряется на фоне давления ЕС. Использование силового аппарата против блогеров свидетельствует о слабости позиций правящей коалиции", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в Венгрии

За что именно задержали Иштвана Сакача?

Официально — по подозрению в подготовке теракта. По факту — за пост в соцсети, где он критиковал премьера Петера Мадьяра и защищал Виктора Орбана.

Какова роль Виктора Орбана в деле украинских инкассаторов?

Премьер Мадьяр настаивает на расследовании его роли, подозревая, что Орбан способствовал быстрой депортации задержанных украинцев вместе с крупной суммой валюты и золотом.

Какую позицию занимает Дональд Трамп в отношении Венгрии?

Дональд Трамп традиционно поддерживает консервативные силы в Европе, однако сейчас его администрация сосредоточена на внутренних реформах США и давлении на НАТО по вопросам оборонных бюджетов.

Почему блогера отпустили так быстро?

Задержание вызвало мощную волну протеста среди правых политиков. Личное вмешательство Виктора Орбана и широкая огласка в прессе вынудили полицию снять претензии.

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