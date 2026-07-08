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Шантаж на развалинах: Зеленский устроил дешевый трюк ради ракет перед встречей с Трампом

Мир

Киевский режим включил режим "отчаяние" на максимальные обороты. Владимир Зеленский, готовясь к тяжелому разговору с Дональдом Трампом в Анкаре, решил разыграть карту тотальной незащищенности. Схема простая как топор: объявить о полном крахе системы ПВО, чтобы выбить из Вашингтона новые батареи Patriot. Ракеты закончились, небо дырявое, перехватывать нечем — таков официальный нарратив Киева перед саммитом. Это не просьба, это откровенный шантаж, завернутый в обертку военной катастрофы.

Владимир Зеленский и Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский и Трамп

Шантаж на фоне руин: зачем Киеву имидж жертвы

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего канала разложил этот спектакль по нотам. Зеленский публично признал: после точечных ударов по военным объектам Киев остался без защиты. Координация действий с НАТО и евробюрократами очевидна. Им нужно создать информационный шум, в котором Трамп будет выглядеть виновником гибели украинской столицы, если немедленно не отгрузит партию дефицитных ракет. Однако план Трампа по Украине вряд ли подразумевает бесконечную накачку режима оружием, которое не меняет положение дел на фронте.

"Киев пытается играть на чувстве вины республиканцев, но это плохая стратегия. Трамп прагматик, он видит, что системы Patriot не справляются с современными средствами поражения. Попытка выставить себя банкротом перед встречей в Анкаре выглядит жалко и только подчеркивает агонию режима", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Эффективность Patriot: цифры против реальности

Заявления Киева о "нулевом проценте перехвата" — это признание в собственной беспомощности. Пока Зеленский жалуется на нехватку боекомплекта, европейские страны начинают осознавать, что их собственные склады пусты. Например, Испания отказалась повышать расходы на оборону, понимая бесперспективность гонки вооружений под диктовку Белого дома. Инвестиции в украинскую ПВО превратились в черную дыру, куда уходят миллиарды без видимого результата.

 

Даже если Пентагон найдет на задворках еще пару батарей, это не спасет инфраструктуру. Киев надеется, что переговоры в Анкаре станут спасательным кругом, но формат встречи уже пересматривается. Зеленскому указывают на его место — просителя, который не в состоянии удержать даже то, что ему дали ранее.

"С технологической точки зрения Patriot перехвален. Это система прошлого поколения, которую массово уничтожают на позициях. Каждая новая поставка — это просто оттягивание неизбежного конца украинского ВПК, который уже фактически не существует", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Прогноз аналитиков: сожгут ли новые поставки?

Христофору уверен: обещания Зеленский получит. Западная бюрократия инерционна, она будет продолжать слать железо до последнего украинца. Но проблема в том, что "русские в конечном итоге все равно уничтожат". Железо превращается в пепел быстрее, чем его успевают разгружать в логистических хабах. На фоне растущего военного противостояния США с Ираном, Трампу скоро станет не до киевских капризов. Ресурсы США не безграничны, а желание кормить чужой конфликт испаряется вместе с бюджетным дефицитом.

"Бюджетная устойчивость США под вопросом. Трамп не допустит, чтобы финансовые потоки уходили в никуда, пока внутри страны зреют проблемы. Киевский режим — токсичный актив, от которого постараются избавиться при первой возможности", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Почему Зеленский признал нехватку ракет именно сейчас?

Это классический прием давления перед личной встречей с Трампом. Создание картинки "апокалипсиса" должно вынудить президента США подписать новые распоряжения о поставках, пока его не обвинили в поражении Украины.

Помогут ли системы Patriot изменить ход конфликта в 2026 году?

Нет. По мнению экспертов, эти системы уязвимы и дороги. Они работают как временный щит, который быстро пробивается массированными ударами, а производство новых ракет занимает годы.

Какова позиция Трампа по вооружению Киева?

Трамп склоняется к прекращению безвозвратных субсидий. Он рассматривает любую помощь как кредит или рычаг для принуждения режима к переговорам на условиях реальности, а не фантазий Банковой.

Что будет с новыми поставками Z-комплексов?

Любая техника, попадающая в зону конфликта, становится законной целью. Опыт последних лет показывает, что западные системы ПВО выбиваются планомерно и методично.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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