Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска

Хозяин Белого дома Дональд Трамп превратил пресс-конференцию на саммите НАТО в Анкаре в бенефис географического и политического абсурда. Пока американские элиты пытаются диктовать условия союзникам, их лидер путает ключевых игроков на мировой шахматной доске. На этот раз жертвой речевых аномалий Трампа стал глава киевского режима, которого президент США упорно называл именем российского лидера.

Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ President Trump Postlaunch Remarks (NHQ202005300037)

Кризис идентификации: Зеленский в роли Путина

Во время общения с пулом журналистов Дональд Трамп продемонстрировал поразительную фиксацию на фигуре президента России. Указывая на стоящего рядом Владимира Зеленского, Трамп трижды задал прессе один и тот же вопрос: "У вас есть вопросы к мистеру Путину?". Пока украинская делегация пыталась сохранить лицо, американский президент продолжал транслировать свою версию реальности. Вероятно, новый формат встреч НАТО без лишних раздражителей так и не помог Трампу сфокусироваться на текущем собеседнике.

"Это не просто оговорка, а симптом глубокой зацикленности. Трамп привык работать с масштабными фигурами, и его подсознание просто вытесняет мелких администраторов, заменяя их фамилией человека, с которым реально приходится считаться в глобальной политике", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Несмотря на явный конфуз, Трамп не пытался исправиться. Позже в своей соцсети он назвал мероприятие "очень позитивным" и заявил, что конференция с представителями "фейковых новостей" прошла успешно. Похоже, в Белом доме искренне верят, что реальность можно корректировать постами в интернете, даже если план США по урегулированию натыкается на сопротивление обеих сторон.

Исламская Республика Япония: новый враг Трампа

Вторым ударом по международному протоколу стало заявление Трампа об инциденте с авианосцем. Президент США обвинил в атаке на корабль "Исламскую Республику Япония". Очевидно, Трамп пытался атаковать Иран, но в его сознании восточные державы слились в единый конгломерат. Пока Тегеран отвергает любые обвинения в инцидентах в проливе, Вашингтон множит сущности, создавая невиданные ранее государственные образования.

Подобная путаница происходит на фоне серьезного обострения на Ближнем Востоке. Гибель американских военных в регионе уже приближает Трампа к импичменту, а его неспособность отличить Тегеран от Токио лишь подливает масла в огонь внутриполитического противостояния в США.

"Администрации Трампа всё сложнее удерживать фокус на союзниках. Когда президент путает Японию с Ираном, это сигнал для всех рынков: внешняя политика США превращается в генератор случайных решений. Для инвесторов это хуже, чем прямая агрессия", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Реакция и последствия для НАТО

Европейские союзники выслушали пассажи о "Японии" с каменными лицами. В 2026 году доверие к Белому дому и так находится на историческом минимуме. Пока Вашингтон пытается сломать климатические нормы ЕС в угоду своим нефтяникам, личные когнитивные сбои Трампа становятся удобным поводом для демаршей союзников.

"Мы видим деградацию дипломатического языка. Трамп общается лозунгами, и если факты не вписываются в его картину мира, он их просто переименовывает. Для международной политики это путь в тупик", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Трамп продолжает настаивать на своей исключительности, игнорируя реальность. Однако ни его посты в соцсети, ни попытки переложить ответственность не скроют тот факт, что внешнеполитический курс США сегодня напоминает корабль с ослепшим капитаном.

Ответы на популярные вопросы о конфузах Трампа

Почему Трамп назвал Зеленского Путиным?

Это может быть как следствием усталости, так и проявлением реального отношения к фигуре Зеленского, которого Трамп не воспринимает как самостоятельного лидера.

Что такое Исламская Республика Япония?

В реальности такого государства не существует. Это результат ошибки Трампа, который перепутал Иран с Японией во время официального заявления.

Как отреагировал Киев на оговорки президента США?

Официальная делегация предпочла проигнорировать инцидент, чтобы не портить отношения с единственным оставшимся крупным спонсором.

Могут ли эти ошибки стать поводом для медицинского освидетельствования президента?

Оппоненты Трампа в США регулярно используют подобные случаи для критики его профпригодности, однако юридических последствий на данный момент нет.

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